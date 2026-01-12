iRobot Roomba Max 705 Combo 掃拖機皇長期實測｜大坪數家庭用戶清潔必備神器

2025 年即將結束緊接著農曆春節即將來臨，相信大家都為了清潔家裡而大傷腦筋了吧！針對清潔三大神器之一的掃拖機器人方面，iRobot 今年重磅推出 iRobot Roomba Max 705 Combo+AutoWashᵀᴹ AI 滾筒活熱水掃拖旗艦機皇，壹哥在過去一個月以來進行深度體驗，本篇將分享該款掃拖機器人的實際體驗心得，提供給大家年節選購居家清潔工具參考。

大器、簡潔的外型設計

Roomba Max 705 Combo 除了掃拖機器人本體之外，還有整合「自動集塵、補水、熱水洗拖布、高溫烘乾與基座自清潔」五大自動功能的全新 AutoWash 基座，第一次看到它時我最喜歡基座側邊的 iRobot 粉金色徽標，大面積的拉絲棕外殼搭配黑色本體帶出下方的掃拖機器人，整體外型走一個大器、簡潔的風格。

廣告 廣告

機身為黑色、棕色與看起來像是布面的深灰色三個區塊，以黃金分割的比例切割出圓形，俐落的線條跟配色，可以說第一眼就可以感受到他的與眾不同，實際上這樣的設計不需要特殊裝潢襯搭，就可以呈現它的自體美感。

iRobot Roomba 的頂規旗艦

一般來說，掃拖機器人我們會觀察的是他的吸力、清潔能力，以及近年來發展的「清潔基站」這三個方面。Roomba Max 705 Combo +AutoWashᵀᴹ +AutoWash AI 滾筒活熱水掃拖機器人硬是在這些基礎規格之上導入 AI 能力，光是 AI 功能就包括了 13 項，其中包括 AI 高速繪圖、PrecisionVisionᵀᴹ 導航、與 DirtDetect 智能髒污偵測這三大功能，基站更標榜“AutoWashᵀᴹ”，提供市場上少見具備拖布清潔、多孔噴淋與72度熱水清洗功能的旗艦產品，在提升拖布清潔的同時、更能延長拖布使用時間。

在吸力方面，Roomba Max 705 Combo 擁有最高 17500PA 搭配市場上少見的「雙側刷」、「滾輪雙膠刷」與 ClearView Pro LiDAR 技術，達成多角度、細部清潔能力，選擇「智慧清掃」還能偵測地板潔淨度，自行決定是否深度清潔；另有全新的「PowerSpin 滾筒拖布」，不僅賦予機器人掃拖能力，更可以做到精準的貼邊清潔而這樣的設計，在市場上也被其他品牌「相中」而致敬。

那麼，實際上使用起來如何？經過長時間實測，這邊逐一跟大家分享相關評測心得：

一、越用越準的地圖機制與AI 高速繪圖

與所有掃拖機器人一樣，第一次使用Roomba Max 705 Combo 時記得要「掃圖」建立居家圖資，實測第一次掃圖速度相當快，三房兩廳總坪數約37坪的住家不到15分鐘就建立完成，在《iRobot》 App當中，除了一般平面圖之外，還有當前主流的 3D地圖，實際使用來說，經過一兩次清掃之後，圖資才會更加完整，這是因為它本身能理解並適應居家環境的變化，隨著時間推移變得更聰明。此外，在清潔後，機器會自己在地圖上會出現橙色區域，代表著是系統建議清潔的區域。

官方掃圖示意

經過長時間實測發現，依照我家三房兩廳公寓的落塵量以及一家三口居家使用，只要5~7天內沒啟用清潔，系統就會出現橙色的狀況，如果有經常清潔，就會呈現像是下圖「臥室1」的白色狀況。

二、Precision-Vision 與 Pro LiDAR 融合的導航與避障機制

經常被用在 iRobot Roomba 高階掃拖機器人的 Precision Vision 導航技術，主要是利用機器人前方配置的鏡頭的視覺記憶來辨識環境進行清潔，實測清潔是以 S 型規律清掃，可以覆蓋家中全區。這邊順帶一提，Roomba Max 705 Combo的機身高度為 10.5 cm，「眼睛」旁邊還有個探照指示燈，兩者搭配下，一但進入低矮傢俱（如電視櫃、床邊櫃、衣櫃...）這種照明環境不良的地方，它會主動啟用探照燈來辨識環境以提供最理想的清潔方式，如果放大檢視會發現它的清掃路徑相當精準的覆蓋我家的地板環境。

另外，透過ClearView Pro LiDAR 技術與 PrecisionVision AI 避障科技，如果辨識到不是牆壁、傢俱等障礙物，好比說電線、襪子、人、寵物等，它會先以三角錐的方式提示以說明是暫時性障礙物，並透過視覺記憶（Visual Mapping）來規劃清潔，當下次再清潔時，它會再次創建和學習環境，精確知道自己在哪裡以規劃最有效率的清掃路徑，針對上一次有標示障礙物的地區再試圖清掃一次，我覺得這種相當人性化的機器學習清潔形式，是該款產品的優勢之一。

三、17500PA 吸力與「雙側刷」、「滾輪雙膠刷」

Roomba Max 705 Combo 的吸力最高給到 13,000PA，幾乎是過去手持式吸塵器的吸力，在清潔上它標配了雙側刷跟滾輪雙膠刷，實測雙側刷搭配系統提供的標準清掃路線，可以清準清掃家中細微邊邊角角，我認為這是所有掃拖機器人當中最理想的配置。

在清掃方面，透過 app 可以連動 Google 助理或者 Siri 進行聲控操作，也可以在app當中設定好指定區域的清潔排程與清潔方式，在清潔方式還可以分為「吸塵和拖地」、「僅吸塵」、「僅拖地」、「先吸塵後拖地」等四種形式，工作型態也可以依照需求自由選擇「智慧清掃」、「輕度清掃」、「標準清掃」與「深度清潔」，一般來說我都選擇「先吸塵後拖地」搭配「智慧清掃」。

長期使用下來，我會比較重視機器的後續保養，我家有兩個女人跟我，一家三口每週的掉髮量累積一個月下來相當可觀。這時候選購具備「滾輪雙膠刷」的Roomba Max 705 Combo 就是掃拖機器人中最大的優勢，一來它在每一次清潔的過程中，可以透過「雙側刷」撥入中間然後順勢吸入滾輪雙膠刷，即便是最低吸力的一般清潔也是如此，但更重要的是後續清潔保養只要輕鬆的把膠刷取出，就可以把所有纏在轉軸上的毛髮取出，如此周而復始，可確保掃拖機器人的清潔壽命與清潔能力，這個小動作可說解決了市場上多數掃拖機器人的保養痛點。

四、實用的 DirtDetect 智能髒污偵測

髒污偵測是我這陣子體驗時滿意的功能之一，就像前面稍微介紹過的，Roomba Max 705 Combo 可以自動偵測地板髒污狀況然後給予相對應的清潔方式，當然它也會自主偵測地毯，自動抬升約 10mm，並解蓋上拖布護罩，如此一來地毯可以在保持乾爽的同時也不會沾到水。

有個讓我曾經感到困擾後很喜歡的功能，那就是清潔液自動配置，基座上方有添加清潔液的地方，使用方式很簡單，就是把原廠附的清潔液倒進去指定位置即可，App 也會提醒沒有清潔液，接下來機器本身會自動配比清潔液、隨時保持最佳清潔濃度。

緊接著，第一次清潔或者PowerSpin 滾筒拖布會有下圖清潔劑殘留物的時候，清潔過程中地板會出現白色泡沫，碰到這狀況其實不用慌張，一來它會自己乾掉，二來下次再清潔時，因為地板加濕就會清潔乾淨。

五、獨特又實用的 PowerSpin 滾筒拖布

Roomba Max 705 Combo 的拖布是採用市場少見的滾筒式創新設計，在清潔能力方面，Roomba Max 705 Combo 提供最高「200 RPM轉速恆壓貼地清潔」，最高加壓力道為 0.45公斤，也就是利用這個所謂“Smartscrub” 震動拖地的方式來提供仿照我們用雙手拖地的形式進行加壓拖地；此外。拖地過程中，熱水會不斷沖洗拖布，並依照局部清潔、日常拖地、重污區域等選項，提供3檔水量調控，機身標配 200ML 水箱，最多可拖地30分鐘免換水。而正如上方所述，為了避免PowerSpin 滾筒拖布過髒或者有清潔劑殘留物，還是會建議大家定時抽取出來清潔。

這次體驗來說，PowerSpin 滾筒拖布這種設計最大的好處就是相比仿間雙迴旋拖布提供更大面積、無死角的進行拖地清潔之外，但是我覺得最棒的是拖地過程中，拖布會結合多孔噴淋技術搭配持續以高溫熱洗淨，如此一來即便碰到番茄醬、醬油、油污黏漬搭配清潔劑之後，我實測發現它都可以更強效溶解油污與髒污，也是因為加壓清潔，所以更能清除地板細塵。

至於全新滾筒式清潔拖布，這邊有一說一，我覺得它相比圓形的拖布，更方便貼邊清潔，不過我發現在貼邊清潔過程中，其實機器會刻意與傢俱隔開一小個細微距離，如果大家非常重視角落細縫清潔的，可以在機器人清潔過後，依照角落髒污程度進行細清。

六、「有熱水清洗」的 iRobot AutoWash 全能基座

最後要來分享 Roomba Max 705 Combo 的全能基座。它不只是個充電基座而已，作為 iRobot 旗艦款，它的 AutoWash 全能基座可以說真正名符其實真的很「全能」，機器標配集塵袋、淨水箱與污水箱，官方標榜75天免倒垃圾、8週免換水（每週清潔一次計算），而且原廠還標配另外一組可以做替換。

如此一來除了可以做到在清潔過程中「自動集塵、補水」，最後在完整清潔後進行「熱水洗拖布、50度加熱烘乾與基座自清潔」，如此一來可以確保在清潔的過程中，集塵盒永遠都是空的、拖布永遠都是乾淨的，避免髒污回流到地面之外，靜置過程中也可以確保拖布不悶臭、加上因為機器會以水柱自動沖洗基座，確保基座不殘留碎屑，也能夠避免二次清掃的過程中污染地面。

＊大坪數家庭用戶清潔必備

過去一直以來 iRobot 不計成本的提供最前衛、全面的掃拖機器人產品，就品質與實用性上來說，在市場上早已成為各家掃拖機器人競相「學習」的對象，針對該公司的營運方面，根據官方回應來說基本上就是服務上不會被影響，這包含後續的保固/保修的權益、產品的使用、APP，相關回應如下：

iRobot 美國原廠的財務與策略調整包含以下項目皆維持不變：

1) 產品保固／保修權益（2026 購買產品保固從2年改為1年）

2) 產品正常銷售

3) APP 與系統服務更新

4) 消費者權益無須擔憂，服務皆照常運作。

iRobot 掃拖機器人發展至今，我認為每一款掃拖機器人都有其相對應需求的用戶，Roomba Max 705 Combo 定價為新台幣 NT$50,880，在各大商場搭配優惠也都在 4 萬元之內，在長期使用下來，我認為這款掃拖機器人相當適合家中坪數大、有小孩或者毛小孩的環境，因為這樣的環境容易產生髒污，地上又有許多障礙物，經常清掃通常很容易消耗家長們的耐心不如交給掃拖機器人一口氣解決，然而這款掃拖機器人的關鍵在於二次與長期多次清潔的實用性，它不管在拖布、毛刷與基座都有相對應的解決方案，尤其雙毛刷設計、熱水拖地、PowerSpin 的橫壓清潔能力，以及 iRobot AutoWash 全能基座自動清潔系統，都是讓我覺得居家大坪數使用很值得推薦的地方。