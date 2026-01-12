iRobot Roomba Max 705 Combo 掃拖機皇長期實測｜大坪數家庭用戶清潔必備神器
2025 年即將結束緊接著農曆春節即將來臨，相信大家都為了清潔家裡而大傷腦筋了吧！針對清潔三大神器之一的掃拖機器人方面，iRobot 今年重磅推出 iRobot Roomba Max 705 Combo+AutoWashᵀᴹ AI 滾筒活熱水掃拖旗艦機皇，壹哥在過去一個月以來進行深度體驗，本篇將分享該款掃拖機器人的實際體驗心得，提供給大家年節選購居家清潔工具參考。
大器、簡潔的外型設計
Roomba Max 705 Combo 除了掃拖機器人本體之外，還有整合「自動集塵、補水、熱水洗拖布、高溫烘乾與基座自清潔」五大自動功能的全新 AutoWash 基座，第一次看到它時我最喜歡基座側邊的 iRobot 粉金色徽標，大面積的拉絲棕外殼搭配黑色本體帶出下方的掃拖機器人，整體外型走一個大器、簡潔的風格。
機身為黑色、棕色與看起來像是布面的深灰色三個區塊，以黃金分割的比例切割出圓形，俐落的線條跟配色，可以說第一眼就可以感受到他的與眾不同，實際上這樣的設計不需要特殊裝潢襯搭，就可以呈現它的自體美感。
iRobot Roomba 的頂規旗艦
一般來說，掃拖機器人我們會觀察的是他的吸力、清潔能力，以及近年來發展的「清潔基站」這三個方面。Roomba Max 705 Combo +AutoWashᵀᴹ +AutoWash AI 滾筒活熱水掃拖機器人硬是在這些基礎規格之上導入 AI 能力，光是 AI 功能就包括了 13 項，其中包括 AI 高速繪圖、PrecisionVisionᵀᴹ 導航、與 DirtDetect 智能髒污偵測這三大功能，基站更標榜“AutoWashᵀᴹ”，提供市場上少見具備拖布清潔、多孔噴淋與72度熱水清洗功能的旗艦產品，在提升拖布清潔的同時、更能延長拖布使用時間。
在吸力方面，Roomba Max 705 Combo 擁有最高 17500PA 搭配市場上少見的「雙側刷」、「滾輪雙膠刷」與 ClearView Pro LiDAR 技術，達成多角度、細部清潔能力，選擇「智慧清掃」還能偵測地板潔淨度，自行決定是否深度清潔；另有全新的「PowerSpin 滾筒拖布」，不僅賦予機器人掃拖能力，更可以做到精準的貼邊清潔而這樣的設計，在市場上也被其他品牌「相中」而致敬。
那麼，實際上使用起來如何？經過長時間實測，這邊逐一跟大家分享相關評測心得：
一、越用越準的地圖機制與AI 高速繪圖
與所有掃拖機器人一樣，第一次使用Roomba Max 705 Combo 時記得要「掃圖」建立居家圖資，實測第一次掃圖速度相當快，三房兩廳總坪數約37坪的住家不到15分鐘就建立完成，在《iRobot》 App當中，除了一般平面圖之外，還有當前主流的 3D地圖，實際使用來說，經過一兩次清掃之後，圖資才會更加完整，這是因為它本身能理解並適應居家環境的變化，隨著時間推移變得更聰明。此外，在清潔後，機器會自己在地圖上會出現橙色區域，代表著是系統建議清潔的區域。
官方掃圖示意
經過長時間實測發現，依照我家三房兩廳公寓的落塵量以及一家三口居家使用，只要5~7天內沒啟用清潔，系統就會出現橙色的狀況，如果有經常清潔，就會呈現像是下圖「臥室1」的白色狀況。
二、Precision-Vision 與 Pro LiDAR 融合的導航與避障機制
經常被用在 iRobot Roomba 高階掃拖機器人的 Precision Vision 導航技術，主要是利用機器人前方配置的鏡頭的視覺記憶來辨識環境進行清潔，實測清潔是以 S 型規律清掃，可以覆蓋家中全區。這邊順帶一提，Roomba Max 705 Combo的機身高度為 10.5 cm，「眼睛」旁邊還有個探照指示燈，兩者搭配下，一但進入低矮傢俱（如電視櫃、床邊櫃、衣櫃...）這種照明環境不良的地方，它會主動啟用探照燈來辨識環境以提供最理想的清潔方式，如果放大檢視會發現它的清掃路徑相當精準的覆蓋我家的地板環境。
另外，透過ClearView Pro LiDAR 技術與 PrecisionVision AI 避障科技，如果辨識到不是牆壁、傢俱等障礙物，好比說電線、襪子、人、寵物等，它會先以三角錐的方式提示以說明是暫時性障礙物，並透過視覺記憶（Visual Mapping）來規劃清潔，當下次再清潔時，它會再次創建和學習環境，精確知道自己在哪裡以規劃最有效率的清掃路徑，針對上一次有標示障礙物的地區再試圖清掃一次，我覺得這種相當人性化的機器學習清潔形式，是該款產品的優勢之一。
三、17500PA 吸力與「雙側刷」、「滾輪雙膠刷」
Roomba Max 705 Combo 的吸力最高給到 13,000PA，幾乎是過去手持式吸塵器的吸力，在清潔上它標配了雙側刷跟滾輪雙膠刷，實測雙側刷搭配系統提供的標準清掃路線，可以清準清掃家中細微邊邊角角，我認為這是所有掃拖機器人當中最理想的配置。
在清掃方面，透過 app 可以連動 Google 助理或者 Siri 進行聲控操作，也可以在app當中設定好指定區域的清潔排程與清潔方式，在清潔方式還可以分為「吸塵和拖地」、「僅吸塵」、「僅拖地」、「先吸塵後拖地」等四種形式，工作型態也可以依照需求自由選擇「智慧清掃」、「輕度清掃」、「標準清掃」與「深度清潔」，一般來說我都選擇「先吸塵後拖地」搭配「智慧清掃」。
長期使用下來，我會比較重視機器的後續保養，我家有兩個女人跟我，一家三口每週的掉髮量累積一個月下來相當可觀。這時候選購具備「滾輪雙膠刷」的Roomba Max 705 Combo 就是掃拖機器人中最大的優勢，一來它在每一次清潔的過程中，可以透過「雙側刷」撥入中間然後順勢吸入滾輪雙膠刷，即便是最低吸力的一般清潔也是如此，但更重要的是後續清潔保養只要輕鬆的把膠刷取出，就可以把所有纏在轉軸上的毛髮取出，如此周而復始，可確保掃拖機器人的清潔壽命與清潔能力，這個小動作可說解決了市場上多數掃拖機器人的保養痛點。
四、實用的 DirtDetect 智能髒污偵測
髒污偵測是我這陣子體驗時滿意的功能之一，就像前面稍微介紹過的，Roomba Max 705 Combo 可以自動偵測地板髒污狀況然後給予相對應的清潔方式，當然它也會自主偵測地毯，自動抬升約 10mm，並解蓋上拖布護罩，如此一來地毯可以在保持乾爽的同時也不會沾到水。
有個讓我曾經感到困擾後很喜歡的功能，那就是清潔液自動配置，基座上方有添加清潔液的地方，使用方式很簡單，就是把原廠附的清潔液倒進去指定位置即可，App 也會提醒沒有清潔液，接下來機器本身會自動配比清潔液、隨時保持最佳清潔濃度。
緊接著，第一次清潔或者PowerSpin 滾筒拖布會有下圖清潔劑殘留物的時候，清潔過程中地板會出現白色泡沫，碰到這狀況其實不用慌張，一來它會自己乾掉，二來下次再清潔時，因為地板加濕就會清潔乾淨。
五、獨特又實用的 PowerSpin 滾筒拖布
Roomba Max 705 Combo 的拖布是採用市場少見的滾筒式創新設計，在清潔能力方面，Roomba Max 705 Combo 提供最高「200 RPM轉速恆壓貼地清潔」，最高加壓力道為 0.45公斤，也就是利用這個所謂“Smartscrub” 震動拖地的方式來提供仿照我們用雙手拖地的形式進行加壓拖地；此外。拖地過程中，熱水會不斷沖洗拖布，並依照局部清潔、日常拖地、重污區域等選項，提供3檔水量調控，機身標配 200ML 水箱，最多可拖地30分鐘免換水。而正如上方所述，為了避免PowerSpin 滾筒拖布過髒或者有清潔劑殘留物，還是會建議大家定時抽取出來清潔。
這次體驗來說，PowerSpin 滾筒拖布這種設計最大的好處就是相比仿間雙迴旋拖布提供更大面積、無死角的進行拖地清潔之外，但是我覺得最棒的是拖地過程中，拖布會結合多孔噴淋技術搭配持續以高溫熱洗淨，如此一來即便碰到番茄醬、醬油、油污黏漬搭配清潔劑之後，我實測發現它都可以更強效溶解油污與髒污，也是因為加壓清潔，所以更能清除地板細塵。
至於全新滾筒式清潔拖布，這邊有一說一，我覺得它相比圓形的拖布，更方便貼邊清潔，不過我發現在貼邊清潔過程中，其實機器會刻意與傢俱隔開一小個細微距離，如果大家非常重視角落細縫清潔的，可以在機器人清潔過後，依照角落髒污程度進行細清。
六、「有熱水清洗」的 iRobot AutoWash 全能基座
最後要來分享 Roomba Max 705 Combo 的全能基座。它不只是個充電基座而已，作為 iRobot 旗艦款，它的 AutoWash 全能基座可以說真正名符其實真的很「全能」，機器標配集塵袋、淨水箱與污水箱，官方標榜75天免倒垃圾、8週免換水（每週清潔一次計算），而且原廠還標配另外一組可以做替換。
如此一來除了可以做到在清潔過程中「自動集塵、補水」，最後在完整清潔後進行「熱水洗拖布、50度加熱烘乾與基座自清潔」，如此一來可以確保在清潔的過程中，集塵盒永遠都是空的、拖布永遠都是乾淨的，避免髒污回流到地面之外，靜置過程中也可以確保拖布不悶臭、加上因為機器會以水柱自動沖洗基座，確保基座不殘留碎屑，也能夠避免二次清掃的過程中污染地面。
＊大坪數家庭用戶清潔必備
過去一直以來 iRobot 不計成本的提供最前衛、全面的掃拖機器人產品，就品質與實用性上來說，在市場上早已成為各家掃拖機器人競相「學習」的對象，針對該公司的營運方面，根據官方回應來說基本上就是服務上不會被影響，這包含後續的保固/保修的權益、產品的使用、APP，相關回應如下：
iRobot 美國原廠的財務與策略調整包含以下項目皆維持不變：
1) 產品保固／保修權益（2026 購買產品保固從2年改為1年）
2) 產品正常銷售
3) APP 與系統服務更新
4) 消費者權益無須擔憂，服務皆照常運作。
iRobot 掃拖機器人發展至今，我認為每一款掃拖機器人都有其相對應需求的用戶，Roomba Max 705 Combo 定價為新台幣 NT$50,880，在各大商場搭配優惠也都在 4 萬元之內，在長期使用下來，我認為這款掃拖機器人相當適合家中坪數大、有小孩或者毛小孩的環境，因為這樣的環境容易產生髒污，地上又有許多障礙物，經常清掃通常很容易消耗家長們的耐心不如交給掃拖機器人一口氣解決，然而這款掃拖機器人的關鍵在於二次與長期多次清潔的實用性，它不管在拖布、毛刷與基座都有相對應的解決方案，尤其雙毛刷設計、熱水拖地、PowerSpin 的橫壓清潔能力，以及 iRobot AutoWash 全能基座自動清潔系統，都是讓我覺得居家大坪數使用很值得推薦的地方。
其他人也在看
越南女逛101被櫃姐歧視「那很貴」！賈永婕海巡親回一句話 2萬人讚爆
該網友表示，這位移工朋友以禮貌態度向專櫃女店員詢問鞋款，卻遭對方以不悅語氣回應「那很貴」，之後更被對方忽視。移工再度詢問是否有37號鞋款時，對方則冷淡地回應「我們沒有37號」，完全無意願協助。原PO直言，2026年仍發生這類歧視事件，實在讓她身為台灣人感到丟臉，不...CTWANT ・ 2 小時前 ・ 41
蔡依林同框CORTIS、許光漢！世紀合照「C位竟是小S」太夢幻 網全跪了
天后蔡依林（Jolin）10日現身金唱片頒獎典禮舞台擔任頒獎嘉賓，一登台便展現國際級氣場，中文、英文、韓文三語自然切換，流暢主持毫無冷場，讓現場氣氛瞬間升溫。蔡依林也在社群平台公開與CORTIS全員合照，當中包括許光漢、C位站的竟是小S，世紀合照讓網友超嗨。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 8
轉單來了 3大成熟製程廠受惠
台積電持續調整成熟製程產能配置，供應鏈觀察，這波調整不僅反映先進製程與先進封裝資源快速集中，也實際帶動成熟製程需求外溢，業者看好，受惠者將以8吋平台、車用與工控長單客戶基礎較深的業者最為明顯，也讓台灣三大成熟製程廠成為主要承接者。隨著設備移轉、產線整併與實際客戶轉單陸續發酵，世界先進、聯電與力積電今年起營運動能明顯受惠。工商時報 ・ 6 小時前 ・ 1
300萬網紅爆染愛滋！背長滿藤壺顆粒 友目睹驚悚一幕：以為螞蟻在爬
一名中國跨性別網紅為男兒身，在網路上以「男扮女裝」爆紅，擁有超過300萬粉絲，近日被抓包直播時桌上出現抗愛滋病毒的藥物，引起議論。有網友挖出，網紅小黃豆曾爆料其背部長滿「藤壺」顆粒。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 62
曹西平靈堂傳冷清「沒藝人現身」！殯葬業者道歉揭真相 乾兒子慟發聲
小冬瓜強調，自己從未向任何媒體提供或透露弔唁人數相關資訊，也未曾掌握或統計實際到場人數，更不可能說出「親友與藝人未現身、場面冷清」等內容。他直言，相關報導恐造成家屬對治喪團隊協助與服務的誤解，盼外界協助更正與說明，對因此造成的困擾也深表歉意。據了解，曹西...CTWANT ・ 20 小時前 ・ 39
曹西平靈堂開放首日！傳0親友、藝人前往悼念 「現場狀況」他全說了
66歲資深男星曹西平去年12月29日在家中猝逝，消息傳開後讓許多粉絲感到不捨，而曹西平後事則由感情深厚的乾兒子Jeremy全權處理，今（10日）曹西平靈堂開放首日，不過現場卻僅有少數人前去哀悼。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 112
好天氣要來了！台灣上空「一片橘紅」 下週回暖飆27度
持續受到大陸冷氣團南下影響，全台明顯降溫，不過氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，下週開始明顯回暖，且會氣溫逐日升高，中南部可上看27度，並持續至下週末。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 18
全台大回暖！冷空氣休息一週 「這天起」再明顯轉冷
今（12）日大陸冷氣團減弱，北部及宜蘭氣溫回升，北部、東半部高溫19至21度，中南部高溫23至24度，各地低溫11至15度，其中高雄以北局部近山區及空曠地區有10度左右或以下低溫，各地早晚仍偏冷。氣象粉專也提到，冷空氣將休息一週，不過這天起將明顯轉冷，時間曝光。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 2
大冷天要結束了！氣象署證實「這天」之後回暖 日夜溫差恐加劇
即時中心／高睿鴻、謝宛錚報導台灣多數地區近幾天都相當寒冷，氣象署預報員劉沛滕今（11）早說明，受大陸冷氣團影響，今日早晚各地都還是偏冷；北台灣因直接受冷空氣影響，所以一整天都是較寒冷的狀況。降雨方面，因這波冷氣團帶來較乾燥天氣，所以只有東部少數地區會出現零星降雨。劉沛滕還說，冷氣團強度將逐漸減弱，明日白天後，各地高溫有望略微上升，有機會都達到20度上下、中南部甚至上看24至25度，但日夜溫差依舊巨大。民視 ・ 19 小時前 ・ 3
CPB／台灣名投曹錦輝確定轉戰中國「福州海俠隊」！首場賽事曝光
在台灣棒球史上，很難找到一個人的名字能同時代表「極致天才」與「極端爭議」，如今，這個名字即將在海峽對岸再度點燃話題。中國城市棒球聯賽（CPB）福州海俠隊今（10）日正式宣布，現年44歲的台灣名投曹錦輝加盟球隊，並預告這名曾震撼美職與中職的投手，將於1月13日迎來他的聯賽首秀。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 238
屠龍刀出鞘！終結蔣萬安連任之路？王世堅曝綠營最強王牌
即時中心／顏一軒、陳治甬報導九合一大選倒數321天，民進黨尚未拍板台北市長參選人，除已表態的壯闊台灣聯盟理事長吳怡農外，綠委王世堅今（11）日替黨內台南市長初選擬參選人陳亭妃助陣時點名，行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君、民進黨秘書長徐國勇、綠委莊瑞雄與前立委高嘉瑜都是學養俱佳、才德兼備的人選，並強調「我完全沒有在考慮（選市長）這件事」。民視 ・ 51 分鐘前 ・ 215
今晚冷氣團報到急凍！恐再探「個位數低溫」 粉專：明晚0°C線壓境
大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低。中央氣象署今（10）日持續針對8縣市發布低溫，今晚至明上午北部、東北部及金門局部地區有10°C以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。對此，氣象粉專「觀氣象看天氣」提醒，新一波大陸冷氣團今晚南下，明晚0°C線將會壓境，且今年1月至今，已連續10天達到冷氣團標準，預計冷空氣影響將會持續。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
WBC／台灣隊43人集訓名單曝光 旅外球員19人！5位20歲投手入選
世界棒球經典賽（WBC）台灣隊將在15日開訓，原本傳出不會公布的43人集訓名單提前曝光！根據《GO BASEBALL》報導，這份名單有19位旅外球員，包括台鋼雄鷹去年季中的選秀狀元韋宏亮在內，共有5位20歲的年輕投手入選，但這份名單並沒有獲得證實。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 12
冷到發抖！明起全台急凍「下週一清晨恐剩8度」 還可能出現颱風
氣象署指出，今晚起至下週一清晨，北部與東北部整天偏冷，中南部日夜溫差大。西半部與東北部低溫約在11至13度間，花東地區則約15度。特別是明天清晨，苗栗以北、宜蘭及金門部分地區可能出現9至10度的局部低溫，下週一清晨更低，預估局部地區將出現8度。白天高溫方面，明日北...CTWANT ・ 1 天前 ・ 4
冷氣團凍到下週一！高溫上看26度「暖到這天」
還沒冷完！氣象署指出，今（10）日晚間再度受到一波冷氣團影響，晚間至明晨局部低溫將跌破10度，冷氣團下週一（12日）白天減弱，氣溫漸漸回升，未來一週全台高溫突破20度，中南部甚至可達26度，但要注意日夜溫差大。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
許效舜哽咽憶曹西平節儉惜物
資深藝人曹西平2025年底離世，享壽66歲。近日靈堂開放追思，佩甄、許效舜11日下午到場哀悼。佩甄在靈堂待了超過1小時，出來時紅著眼眶回憶：「以前在後台休息室都會和曹大哥閒話家常，希望他在天堂也是一直嗶嗶嗶，他的個性不喜歡打擾別人，離開都可以這麼瀟灑，永遠都這麼帥氣，希望他在天上一切都好」。許效舜則是數度哽咽，回憶曹西平過去惜物的個性與態度。中時新聞網 ・ 6 小時前 ・ 12
美軍驚傳拿「秘密武器」打委國！士兵瞬間吐血癱瘓 秒殺百人過程曝光
即時中心／高睿鴻報導美國近日出兵攻打委內瑞拉，以迅雷不及掩耳的速度，直接抓捕該國總統馬杜羅（Nicolas Maduro），使後者的威權統治瞬間倒台，速度之快震驚國際社會。除了委國及其盟國，幾乎未能展現任何反制手段及還手力量，美軍方面更是0傷亡，更凸顯其驚人戰力；不僅如此，現在竟還傳出，有當時在場的委國警衛，懷疑美軍用了一種「威力強大的秘密武器」，因為他目擊委內瑞拉士兵當場跪倒、鼻血直流、甚至吐血。民視 ・ 20 小時前 ・ 231
妹子吃完便當「括約肌失守」！狂放屁噴油飄臭 抓出元凶崩潰了
現代人工作繁忙，不少上班族會趁休息時間到外面覓食，但在選擇上要多加小心。一名女網友表示，最近去自助餐店買便當，夾了一片「鱈魚」，不過吃起來口感很特別，事後她還不斷放屁還流出油、飄出臭味，才知道原來她吃到的是「油魚」。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 45
國民黨慘了！媒體人預言2026恐大敗、狂丟5縣市 敗因竟是「他」
即時中心／高睿鴻報導雖然去（2025）年夏天於「全國大罷免」一戰遭逢失利，但民進黨很快站穩腳跟，迅速備戰2026年縣市長大選；近日已對多縣市完成徵召或提名，等同讓選戰提早開打。比起綠營積極整軍經武，國民黨不斷挨轟動作慢，多數縣市都還無法確定誰能出戰，且內部矛盾嚴重；為此，民調機構《美麗島電子報》董事長吳子嘉重砲猛轟藍營，直言若主席鄭麗文不拿出魄力，國民黨可能至少得丟5縣市，而她本人也得黯然下台。民視 ・ 22 分鐘前 ・ 854
告別冷氣團！下週飆28℃專家曝「變天時間」
生活中心／李筱舲報導未來一週天氣出爐！天氣風險公司WeatherRisk指出，今（11）日雖然天氣寒冷，但從明（12）日開始就要轉暖了，尤其是「這天」各地氣溫回升顯著，高溫可能來到24至28度，大家可以好好把握這段冬日暖陽。而下波冷空氣預計將在下週六抵達，不過強度並不強，預估僅為一般的東北季風程度。民視 ・ 19 小時前 ・ 4