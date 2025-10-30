IRONMAN墾丁國際鐵人三項賽明登場
記者張翔程／綜合報導
2025MaiCoin IRONMAN 70.3 Kenting墾丁國際鐵人三項賽暨IRONKIDS Kenting小鐵人賽，明（1）日起一連2天將在國境之南舉行，來自49國、超過1500名選手齊聚恆春半島，共同挑戰全臺最具代表性的國際鐵人賽事，今年賽事以全新主視覺「南島日光橘×深海礁岩藍」亮相，呼應墾丁地標大尖山，打造鐵人專屬的南島記憶。
首日登場的IRONKIDS小鐵人賽，以墾丁福華飯店為起點，小選手們將依序進行「跑、游、跑」挑戰，展現滿滿活力，重頭戲IRONMAN 70.3 Kenting將於次日登場，包含1.9 公里海泳、90公里自行車與21.1公里路跑，全程113公里，被選手譽為「全臺最硬也最美」的半程超鐵。
游泳項目於墾丁小灣海域開賽，經典M型賽道考驗選手定位與應變；90公里自行車賽段沿萬里桐、車城濱海公路奔馳海天一線；最終21.1公里路跑總爬升達342公尺，今年更調整後半段路線，從原本一大圈改為需在台26線上繞行2圈，讓觀眾能更近距離應援，最後選手將映著大尖山背景，衝向終點榮耀時刻。
2022IRONMAN Penghu澎湖國際鐵人三項賽總冠軍「最強鐵人老爸」許仁茂、全運會女子3連霸及上屆女子冠軍張綺文、接力組奪冠熱門由甫拿下全運會鐵人三項男子個人賽冠軍的潘子易領軍，攜手鐵人三項好手李崇翊、陳庭毓，以及拍攝Instagram／Run Your Own Run短影片大受歡迎的跑者「蕾蕾」邱文蕾，將以鐵人新手身分與新手鐵人媽媽「曉花」王千由共組「雙新接力隊」，而由師大特殊教育學系教授姜義村帶領的《愛運動．動無礙》團隊也將再度挑戰，以堅毅姿態再戰墾丁，傳遞無限可能的鐵人精神。
本屆賽事提供50個「2026 IRONMAN 70.3 World Championship」尼斯世錦賽資格，並採全新分配制度，促進男女選手的公平競爭，助臺灣鐵人躍上世界舞臺。
首日率先登場的IRONKIDS Kenting小鐵人賽。（臺灣鐵人三項公司提供）
「最強鐵人老爸」許仁茂參賽「全臺最硬也最美」的半程超鐵。（臺灣鐵人三項公司提供）
上屆女子冠軍張綺文力求衛冕。（臺灣鐵人三項公司提供）
游泳項目於墾丁小灣海域開賽。（臺灣鐵人三項公司提供）
