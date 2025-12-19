IS發聲讚揚雪梨邦迪恐攻案 澳洲警另逮捕7名「思想犯」

澳洲雪梨邦迪海灘恐攻案發生後，民眾在槍手獵殺人群的天橋尚擺放鮮花並畫上光明節點燈圖示哀悼。路透社



澳洲雪梨邦迪海灘週日（12/14）發生恐怖攻擊事件，造成15人不幸罹難。警方初步調查認為，兩名槍手受到極端組織「伊斯蘭國」（IS）影響犯案，並在週四（12/18）逮捕7人，認為與槍手的極端思想有關。此外，IS則是在社群媒體發文讚揚此恐攻，但並未宣稱是其幕後策畫。

澳洲警方今日（12/19）表示，週四在雪梨西南郊區逮捕7人，他們與邦迪海灘恐攻案兩名槍手的極端思想理念有關聯性。

新南威爾斯州（New South Wales）警察廳副廳長哈德遜（Dave Hudson）向媒體表示：「昨天被捕的這些人和週日犯下血腥屠殺案槍手之間除了有理念上的關聯性外，我們還沒有發現其他的相關性，他們目前和本案尚無關聯。」

澳洲警方日前表示，犯下恐攻案的父子檔槍手、沙吉德阿克拉姆（Sajid Akram）和24歲兒子納維德阿克拉姆（Naveed Akram）受到IS意識形態影響，兩人上月還曾共赴菲律賓南部，疑似在當地接受IS分支的軍事訓練。

IS週四在社群媒體 telegram發布聲明，讚揚邦迪恐攻為該組織的「一大驕傲」，但並未聲稱為幕後策畫主謀。

澳洲總理艾班尼斯在今日的記者會上進一步證實，恐攻案兩名槍手的犯案動機確實受到激進組織IS的理念推動影響。

