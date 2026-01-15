在AI浪潮下，不只GPU晶片難求，現在連最上游的基礎材料都出現嚴重短缺，甚至可能威脅到蘋果下一代iPhone的生產。根據日經亞洲 (Nikkei Asia) 報導，蘋果與Qualcomm正面臨核心材料「玻璃纖維布」 (Glass Cloth) 的供應危機，而為了確保「iPhone 18」等新品能順利出貨，蘋果甚至罕見地直接派員進駐日本供應商工廠「盯單」，並且尋求日本政府協助協調。

一塊「玻璃布」卡住iPhone 18命脈？蘋果傳派員駐廠日本三菱瓦斯化學搶料

什麼是「玻璃纖維布」？為何它能卡住蘋果脖子？

這裡提到的並非手機螢幕的保護玻璃，而是深埋在晶片基板內部、像厚實保鮮膜一樣的絕緣材料。這種玻璃纖維布編織得比頭髮還細，是製造電路板的「骨架」，負責支撐晶片，使其穩定傳輸訊號。

報導指出，此次短缺的並非普通材料，而是高階的T-glass (T型玻璃)。這種材料具備高剛性與低熱膨脹係數，受熱不易變形，是製造高效能AI晶片與高階手機處理器不可或缺的關鍵。

不過，T-glass的生產技術壁壘極高，幾乎由日本日東紡 (Nittobo) 一家公司壟斷市場。

AI搶料效應擴散，新產能遠水救不了近火

危機的根源在於AI晶片需求的爆發性成長。包括NVIDIA與AMD等業者也都在搶奪日東紡的高階產能，導致蘋果與高通面臨排擠效應。

儘管各大廠紛紛派人造訪，但日東紡高層態度明確，堅持優先考慮品質而非盲目擴張。另外，由於T-glass生產需達到零氣泡、零瑕疵的極高標準，新產能預計要等到2027 年下半年才能真正上線，這對於預計在2026年推出的iPhone 18來說，根本緩不濟急。

蘋果罕見大動作：駐廠監督、找政府喬

面對供應鏈斷鏈風險，蘋果採取了異常積極的緊急措施：

• 派員駐廠：消息指出，蘋果已於2025年秋季直接派遣員工前往日本，進駐晶片基板材料商三菱瓦斯化學 (Mitsubishi Gas Chemical)。由於三菱高度依賴日東紡的原料，蘋果希望透過駐廠監督，確保自身訂單能被優先處理。

• 行政協調：蘋果甚至接觸了日本政府官員，試圖透過行政力量協助協調，確保戰略物資穩定供應。

• 尋找備案：蘋果雖然討論過使用次級玻纖布，但驗證耗時且有品質風險；目前也開始接觸宏和科技 (Grace Fabric Technology) 等其他廠商，並且要求三菱協助提升其品質，但進展似乎並不順遂。

分析觀點

這起事件再次凸顯了全球科技供應鏈的「脆弱性」。過去市場關注的焦點多半在台積電的先進製程，但事實上，像T-glass這種處於更上游、被單一廠商壟斷的基礎材料，往往才是真正的瓶頸所在。

當AI伺服器的高毛利訂單大舉入侵供應鏈時，即便是蘋果這樣的消費電子霸主，也不得不放下身段，透過駐廠與政治力來搶奪資源。如果日東紡的產能問題無法在短期內緩解，不排除iPhone 18必須在效能 (改用次級材料)或產量上做出妥協。這也解釋了為什麼蘋果近年來如此積極推動供應鏈多元化，因為被「卡脖子」的滋味，在執行長Tim Cook眼中絕對是無法容忍的風險。

