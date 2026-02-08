歐盟委員會 (European Commission)公布初步調查結果，認定TikTok的設計違反歐盟《數位服務法》 (Digital Services Act, DSA)。歐盟表示，TikTok的「成癮性設計」 (Addictive Design)未能有效防範對使用者 (特別是未成年人)身心健康可能造成的潛在危害，並且可能要求該公司強制修改其演算法與介面設計。

演算法太強也是錯？歐盟認定TikTok「無限捲動」具成癮性設計、違反數位服務法

讓人進入「自動導航模式」的設計

歐盟委員會在新聞稿中點名TikTok的幾項核心功能：無限捲動 (Infinite Scroll)、自動播放 (Autoplay)、推播通知，以及高度個人化的推薦系統。

監管機構認為，TikTok透過不斷用新內容「獎勵」使用者，激發了人們持續滑動的衝動，導致使用者的大腦進入一種類似「自動導航」 (Autopilot Mode)的無意識狀態。科學研究顯示，這種機制可能導致強迫性行為，並降低使用者的自我控制能力。

此外，歐盟也認為TikTok目前提供的家長控制功能與螢幕時間限制措施「顯得不足」，無法有效緩解上述風險。

TikTok強烈反擊：指控毫無根據

面對歐盟的指控，TikTok發言人向《紐約時報》表示，歐盟委員會的初步調查結果是對其平台的「錯誤描述」，並且強調這些指控完全沒有根據 (Entirely meritless)，更說明將採取一切手段對此調查結果提出異議。

歐盟自2024年2月便開始對TikTok展開廣泛調查。若最終被認定違反《數位服務法》，TikTok最高可能面臨相當於其全球年營收6%的天價罰款，並且必須強制修改其運作模式。

