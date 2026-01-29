Android真的要取代Chrome OS了？代號「Aluminium」桌面版介面首度曝光

Google喊了多年的「Android桌面化」，似乎終於有了具體畫面。

Android真的要取代 Chrome OS 了？代號「Aluminium」桌面版介面首度曝光

還記得去年夏天Google曾預告Android 16將導入一套源自Samsung DeX的桌面介面嗎？9to5Google網站在一個目前已權限上鎖的漏洞 (Bug)回報單中，發現了這個代號為 「Aluminium OS」的神祕介面，極有可能就是Google正在秘密開發的Android for PC原型。

漏洞回報單洩底，Chromebook運作Android 16？

根據挖掘，這個漏洞回報單原本是說明Chrome無痕分頁的問題，但在附上的兩段螢幕錄影中，卻意外洩漏了驚人的資訊。

硬體描述顯示這是一台HP Elite Dragonfly Chromebook，但在系統資訊頁面的作業系統卻顯示為「Android 16」，並且標註了「ALOS」縮寫，似乎顯示此為先前傳聞代號「Aluminium OS」的桌面版Android作業系統。

介面解析：Android靈魂，Chrome OS骨架

從洩漏的畫面來看，Aluminium OS的UI設計像是Android與ChromeOS的混血：

• 頂部狀態列：保留Android的經典設計，顯示時間、Wi-Fi與電池電量。

• 底部工作列：類似Chrome OS或Windows的設計，用於切換已開啟的應用程式。

• 視窗化多工：支援App視窗化執行、分割螢幕多工處理，另外也能看到Google Play Store的蹤影。

• 桌機版Chrome：最讓人在意的是，畫面中的Chrome瀏覽器出現「擴充功能」 (Extensions)的拼圖按鈕，意味此系統執行的並非精簡的行動版Chrome，而是功能完整的桌機版瀏覽器。

目前Google尚未對此做任何回應，但若測試順利，我們或許有機會在接下來的Android 16更新中，看到這個介面正式推送到高階平板或特定裝置上。

分析觀點

近幾年關於「Google要合併Android與Chrome OS」的傳聞從沒停止過，而「Aluminium OS」的出現，顯然是最有力的一個證據。

Google過去雖有Chrome OS支援Android App的設計，但體驗始終有種「模擬器」的隔閡感。這次反其道而行，直接讓Android內建一套原生的桌面操作介面，邏輯上更接近iPadOS的發展路徑。

過去三星的Samsung DeX是其手機使用特色之一，如果Google直接將這套邏輯吸納進原生Android系統，對於Pixel Tablet，甚至是未來的Pixel筆電來說，將是巨大的生產力解放。而這也可能暗示著，未來的Chromebook核心可能會逐漸被Android取代，使得Google旗下的作業系統戰線終於能統一。

