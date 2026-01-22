在Humane推出的智慧穿戴裝置AI Pin慘遭滑鐵盧後，蘋果似乎打算親自示範此類裝置該如何設計。根據The Information與彭博新聞報導，蘋果計畫最快於2027年推出一款類似加厚版AirTag的智慧穿戴裝置。與此同時，長年被詬病不夠聰明的Siri也將迎來代號為「Campos」的重大改版，預計整合Google Gemini模型，變身為類似ChatGPT的對話式機器人。

蘋果下一步是「AI Pin」？外型神似AirTag且搭載雙鏡頭，Siri也將由Gemini驅動大改版

蘋果版AI Pin：長得像AirTag，但長了「眼睛」

根據報導描述，這款還在早期開發階段的裝置外型是一個圓形、扁平的圓盤，採用鋁金屬與玻璃外殼，看起來就像是一顆「稍微厚一點的AirTag」。

儘管體積小巧，硬體規格卻相當豐富。它預計搭載：

• 雙鏡頭系統：包含一顆標準鏡頭與一顆廣角鏡頭，用來拍攝與識別使用者周遭環境。

• 收音與外放：內建三組麥克風與一個揚聲器。

• 實體操作：邊緣設有一顆實體按鈕。

• 充電方式：採用磁吸感應充電，機制類似Apple Watch。

蘋果對這款產品似乎信心滿滿，傳聞首波出貨目標就訂在2000萬台。不過，目前產品仍處於早期階段，未來仍有變數甚至取消的可能。

除了蘋果，目前包含聯想旗下Motorola也提出代號「Project Maxwell」的概念穿戴裝置，採長時開啟、可隨時透過內建鏡頭拍攝畫面，並且能配合磁吸配件配掛在身上，可隨時透過AI互動方式作為個人隨身助理工具。

Siri變身「Campos」：聯手Google Gemini救智商

硬體之外，軟體的AI變革更是重頭戲。彭博新聞記者Mark Gurman取得消息，指稱蘋果正準備徹底改造Siri，使其從單純的語音助理轉變為互動性更強的AI聊天機器人。

這項代號為「Campos」的計畫，預計將隨著iOS 27、iPadOS 27與macOS 27登場。值得注意的是，蘋果並不打算為此推出獨立App，而是將其深度整合進系統中，取代現有Siri介面。

這項改變也呼應蘋果在1月宣布與Google合作，在未來的Siri加入Google Gemini模型技術。這顯示蘋果在生成式AI領域競爭落後對手的情況下，選擇了「打不過就加入」的策略，利用外部資源來強化自身的生態系。

在此之前，預計於iOS 26.4版本中，用戶將會先看到現行Siri的部分功能更新，包含那些早在2024年就承諾過但延遲至今的AI互動功能。

分析觀點

Humane AI Pin失敗的前車之鑑還歷歷在目，蘋果選擇在這個時間點切入相似的產品設計，確實令人玩味。

蘋果的優勢在於其強大生態整合能力，而Humane失敗的一大原因在於其試圖「取代手機」，但蘋果的「AI Pin」很可能被定位為iPhone的「延伸感官」——一個掛在胸前的鏡頭與麥克風，用來隨時捕捉生活或進行視覺辨識，而不必頻繁掏出手機。

不過，最大的挑戰恐怕是「隱私」。蘋果一向以隱私保護自居，但一款掛在身上、擁有雙鏡頭且隨時可能在錄影或聽音的裝置，聽起來就像是一個隱蔽的監控設備，蘋果要如何說服大眾這個「加厚版AirTag」不會成為偷拍神器，將是行銷上的一大難題。

至於Siri擁抱Gemini，則是一個務實的妥協。與其閉門造車苦追競爭對手，不如直接引進成熟的Google模型，讓iOS用戶能直接享受到第一梯隊的AI體驗，這對消費者來說絕對是好事，但也宣告了蘋果在自研LLM (大型語言模型)的戰場上，暫時選擇了退居次位。

