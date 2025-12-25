免費的最貴？隨著AI模型運算成本居高不下，OpenAI似乎也開始動起「廣告變現」的腦筋。根據The Information網站取得消息，OpenAI內部正在積極評估於ChatGPT中投放廣告的可行性，而且形式可能與我們過去習慣的橫幅廣告 (Banner)大不相同。

ChatGPT也要塞廣告了？傳OpenAI研擬「對話式」推廣內容，問美妝推薦可能優先跳出絲芙蘭

不只是廣告，是「優先建議」

知情人士透露，OpenAI顯然不打算只是在對話視窗旁貼幾張貼紙，而是計畫將廣告深度整合進AI的「大腦」中。

具體的運作方式可能是調整AI模型權重，在使用者進行查詢時，優先展示贊助商的推廣內容。報導中舉了一個生動的例子：當用戶詢問「推薦哪一款睫毛膏？」時<

ChatGPT的回覆中可能會優先出現Sephora (絲芙蘭) 等合作品牌的產品建議。

這聽起來有點像是Google搜尋的關鍵字廣告 (SEM)進化版——從「搜尋結果第一條」變成了「AI回答的第一個建議」。

怕惹人厭？廣告將採「漸進式」出現

為了不讓用戶覺得ChatGPT變成「推銷員」，進而失去對AI的信任，OpenAI據傳設計了多種廣告樣稿，試圖打造一種全新的數位廣告形式。

爆料指出，這些廣告不會在使用者一開口時就粗暴地跳出來。相反地，它可能會採用「漸進式展示」的邏輯。

例如，只有在使用者對某個話題表現出興趣、進一步追問更多資訊後，AI才會在次要步驟中提供帶有贊助性質的詳細資訊或連結。OpenAI內部的目標是讓廣告「盡可能不引人注目」，以維持流暢的對話體驗。

官方說法：目前沒測，但未來難說

有趣的是，針對這類傳聞，ChatGPT產品經理Nick Turley本月稍早曾公開回應，表示「目前沒有進行廣告的功能測試」，並且指出網路上流傳的截圖多為造假。

不過，他也語帶保留地補充：「如果OpenAI真的要推行廣告功能，團隊會採取審慎的態度。人們信任ChatGPT，我們做任何事都會設計得尊重這種信任」。意味這番話並未把話說死，反而更像是為未來的商業化鋪路。

分析觀點：AI搜尋變現的必經之路

筆者認為，OpenAI走向廣告模式幾乎是不可避免的結果。

雖然ChatGPT Plus訂閱制帶來了穩定營收，但面對GPT-5等新一代模型天文數字般的訓練與推論成本，單靠訂閱恐怕難以支撐長期的燒錢速度。既然ChatGPT正在逐步取代傳統搜尋引擎 (Search Engine)的功能，那麼承襲Google的獲利模式——也就是廣告——自然是最合理的下一步。

然而，這也是一把雙面刃。用戶之所以愛用ChatGPT，很大原因是相信它能給出「客觀、中立」的答案。一旦AI開始為了廣告費而「偏心」，優先推薦贊助商的產品而非真正最好的產品，那麼「信任」 (Trust)這個AI最核心的資產將會瞬間崩塌。OpenAI如何在「賺錢」與「誠實」之間取得平衡，將是2026年最大的看點。

