過去我們總認為手機就是拿來玩遊戲的，App Store營收榜單也長年由《王者榮耀》或《原神》這類遊戲作品霸榜。不過，根據研調機構Sensor Tower公布的最新《2026行動市場報告》 (State of Mobile 2026)，指出2025年成為行動市場的「分歧之年」 (Year of Divergence)，全球手遊營收雖然小幅成長至818億美元，但非遊戲類App的消費者支出卻暴衝21%，來到856億美元，正式實現黃金交叉。

手遊霸主地位不保？2025年非遊戲App營收狂飆21%超車遊戲，ChatGPT成吸金怪獸

沒有新遊戲加入「十億美元俱樂部」

報告中指出一個警訊：2025年沒有任何一款新推出的遊戲營收突破10億美元大關。

雖然去年共有18款App營收超過10億美元，其中遊戲與非遊戲各佔一半，但遊戲類的營收主要還是靠老面孔在撐。反觀非遊戲領域，字節跳動旗下的剪輯軟體CapCut (剪映)、騰訊的WeTV，以及OpenAI的ChatGPT表現亮眼。

其中，ChatGPT的App內購收入更是突破30億美元，顯示使用者的付費習慣已從「娛樂」轉向「生產力」與「AI工具」。

不過，Sensor Tower也點名了一位潛力股——《Pokémon TCG Pocket》，預測它有望在2026年突破10億美元的營收門檻。

混合休閒與策略遊戲逆勢成長

在遊戲類型方面，休閒 (Casual) 與中核 (Mid-core) 遊戲仍是營收主力，但「混合休閒」 (Hybridcasual)類型的成長幅度最大，年成長幅度為17.1%，產值來到42億美元。

策略遊戲在亞洲、北美與歐洲的下載量也顯著提升，主要歸功於Funfly的《Last War: Survival》 以及Century Games的《無盡冬日》 (Whiteout Survival)這兩款爆款作品。這兩款遊戲也與Dream Games的《Royal Match》及Scopely的《Monopoly Go》並列為全球營收最高遊戲。

發行商排名方面，騰訊 (Tencent) 依然穩坐龍頭，App內購收入接近80億美元，緊追在後的是Scopely與Century Games。

繞過平台抽成？Web Store成新戰場

另一個值得關注的趨勢，是「網頁商店」 (Web Store)的崛起。Roblox拿下所有遊戲發行商網站75%的流量，顯示其生態系的強大黏著度，但若單看「網路商店」的流量，Supercell則是最大贏家，其官方商店吸引高達15億次的造訪量，顯示越來越多遊戲大廠試圖透過自建金流與商店，繞過蘋果與Google的30%抽成，直接將利潤留在自己口袋。

分析觀點

2025年的數據透露出兩個重要訊號：

• 「手遊躺著賺」的時代結束：隨著TikTok、ChatGPT等應用服務開始瓜分使用者的螢幕時間與錢包，手遊不再是唯一的消遣首選。新遊戲想要突圍 (特別是達到10億美元收入規模)變得更加困難，老IP與長線營運則成為保命符。

• 「平台稅」的攻防戰加劇：Supercell網頁商店的成功，證明只要給予足夠的優惠 (打折或虛寶)，玩家是願意離開App Store或Google Play Store，並且透過遊戲官網進行儲值。這對於長期被平台抽成壓得喘不過氣的開發商來說，是一條值得效仿的出路，未來或許會看到更多大廠跟進，推動「支付場景」的去中心化。

