曾經大動作將公司改名以宣示決心的Meta，近期顯然不得不向市場現實低頭。根據Business Insider網站引述知情人士報導指出，Meta正計畫對旗下負責元宇宙開發的核心部門Reality Labs進行裁員，並且將省下資源全面轉向近期銷量火爆的AI智慧眼鏡與可穿戴裝置。

「元宇宙」夢碎？傳Meta將大砍Reality Labs員工、資源全押寶AI智慧眼鏡

針對元宇宙部門動刀，裁員恐達30%

這波裁員被形容為一場精準的「手術」，預計最快下個月就會啟動。消息指出，主要受影響的將是負責VR頭戴裝置與VR社交平台開發團隊，裁員幅度預估將落在該部門的10%至30%之間。

Meta雖然沒有完全放棄元宇宙，但顯然已經決定不再無止盡地投資那個「笨重」的VR夢想。

700億美元的教訓：消費者想要的是「時尚」，而非厚重「頭戴裝置」

過去四年，Reality Labs作為元宇宙願景的硬體載體，累計虧損超過700億美元。而真正讓Meta看到獲利曙光的，卻不是高階的Quest Pro，而是與雷朋 (Ray-Ban)品牌合作推出的Ray-Ban Meta智慧眼鏡。

這款外型與普通墨鏡無異、卻內建相機與AI語音助手的產品，在市場上大獲成功。這證明了消費者更願意買單「輕量化、時尚化」的科技單品，而非將自己與世隔絕的厚重 VR頭戴裝置。Meta發言人Nissa Anklesaria也證實，鑑於目前的發展勢頭，公司正在調整投資組合，將資源從元宇宙轉向AI眼鏡。

挖角蘋果設計老將，強化「美學」戰力

為了打贏這場新戰役，Meta甚至挖來前蘋果資深設計師Alan Dye。他將領導Reality Labs內部一個新的創意工作室，專注於設計、時尚與科技的融合，並且直接向技術長Andrew Bosworth匯報。

Meta執行長Mark Zuckerberg在Threads上表示，AI眼鏡將改變人類與技術連接的方式，新工作室將致力於讓每一次互動都「自然且經過深思熟慮」。

分析觀點：從「頭號玩家」轉向「雲端情人」

筆者認為，Meta這次的戰略轉向，其實是順應了整體科技趨勢的變化。2021年時，蘋果與Google都曾瘋狂推進VR/AR，Meta 為了搶話語權而重押元宇宙。但隨著蘋果的Vision Pro雷聲大雨點小，加上HTC在內業者目前在VR應用佈局腳步逐漸放緩，而蘋果及Google接下來顯然也有意佈局對應XR、AR應用的智慧眼鏡市場，Meta應該意識到不需要再獨自揹負沈重的VR開發壓力。

與其強迫用戶戴著頭盔進入《一級玩家》 (Ready Player One)般的虛擬世界，不如透過輕便的AI眼鏡，像《雲端情人》 (Her)那樣在現實生活中提供AI輔助。這對Meta來說，不僅是止損的手段，更是一條通往大眾市場更務實的最短路徑。

