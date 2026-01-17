面對派拉蒙堅持不退讓的競爭報價，Netflix為了能順利收購華納兄弟探索 (Warner Bros. Discovery, WBD)，現在不得不向傳統院線業者遞出橄欖枝。Netflix共同執行長Ted Sarandos在接受紐約時報專訪時承諾，如果交易通過，未來華納兄弟探索的電影將維持45天的院線獨家上映期，而非外界傳聞的同步上架，或是將院線上映時間大幅縮短。

為了買下華納兄弟拼了？Netflix承諾：若收購成功，電影將維持「45天院線獨家」

Netflix：我們也想贏票房冠軍

根據Ted Sarandos的說法，Netflix無意迅速終結傳統電影院業務。Ted Sarandos強調：「我們會大致維持目前的運作模式，也就是45天的院線上映期」，並且表示：「如果我們要涉足院線業務——而我們確實正在這麼做——我們也是好勝的人，我們想贏。我想贏得首週票房冠軍，我想稱霸票房」。

此言論顯然是為了破除先前的市場傳聞，亦即相關消息指稱Netflix傾向採納僅有17天的院線上映其，而這對於依賴長尾效應的電影院來說無疑是毀滅性打擊。

安撫戲院業者，澄清「過時」言論

除了承諾窗口期，Ted Sarandos也試圖為他過去稱電影院業務「過時」 (outmoded)的言論滅火。

他解釋當時的意思是「對某些人來說過時」，例如住在偏遠小鎮、沒有電影院的民眾，還要開車到隔壁鎮看電影並不切實際。不過，他舉的例子仍有點尷尬——他提到了電影《罪人》 (Sinners)設定的小鎮，但該片背景是1930年代，當時電影還是新科技，因此被媒體吐槽是個「糟糕的例子」。

這一連串的公關操作，主要目的是為了安撫強烈反對這筆收購案的戲院業者。貿易組織Cinema United已向美國國會發出聲明，表示若由Netflix這種單一、強勢的全球串流平台收購華納兄弟探索，將導致電影製作與發行的控制權過度集中，進而形成壟斷市場局面。

《怪奇物語》試水溫成功

值得注意的是，Netflix 對院線態度的轉變並非無跡可尋。相關報導指出，《怪奇物語》 (Stranger Things)完結篇在跨年期間進行短暫的院線放映，僅僅幾天就進帳超過2500萬美元，這或許讓Netflix意識到，讓大型IP先在戲院跑一圈，不僅能賺票房，還能為串流上架創造更大的聲量。

分析觀點

Netflix過去最著名的策略就是打破上映期 (Day-and-date)，讓電影同步上線或僅做象徵性的院線放映。但在收購華納兄弟探索這場世紀豪賭中，監管機構的反壟斷審查與好萊塢傳統勢力 (導演、工會、戲院)的反彈將是最大阻礙。

承諾「45天窗口期」對Netflix來說，顯然是一個必要的妥協。首先，這能安撫那些擔心作品無法在戲院上映的導演們，其次則是能降低反壟斷調查的阻力。

更深層來看，Netflix可能也發現了「雙贏」的甜蜜點。隨著串流訂閱成長趨緩，華納兄弟探索旗下如《蝙蝠俠》、《沙丘》這類大片在院線產生的鉅額票房收入，正好能補貼串流內容高昂的製作成本。

因此，保留電影的45天上映期，既能賺到票房，同時也能維持IP的熱度，最後再回到Netflix平台衝訂閱，這或許才是Ted Sarandos心中真正的算盤。

