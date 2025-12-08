Netflix稍早拋出震撼彈，宣布計畫以827億美元收購華納兄弟 (Warner Bros.) 核心資產，包含其電影與電視工作室、HBO Max，以及HBO業務，意圖打造全球最強影視帝國。不過，這筆交易能否順利過關，現在遇上了最大的變數——美國總統川普 (Donald Trump)。

Netflix收購華納兄弟遇路障？川普直言「市佔率恐成問題」，暗示將親自介入審查流程

根據彭博新聞報導指稱，川普在面對記者提問時，針對此併購案表達了明確的擔憂。他直言：「這必須經過一個程序，我們會看看發生什麼事。但這是一個龐大的市佔率 (big market share)，這可能會是個問題」。此外，川普更補充表示，他將會親自參與 (personally involved) 此案的審批過程。

合併後市佔達33%，遠遠超Prime Video

川普的擔憂並非空穴來風，依照市場分析指出，若Netflix成功吞下包含HBO Max在內的華納兄弟資產，雙方合併後將掌握約33%的美國串流影音市場份額。相較之下，競爭對手亞馬遜Prime Video的市佔率約為 21%。

如此龐大的市場集中比例，幾乎會引來美國司法部 (DOJ) 反壟斷部門的嚴格審查。儘管Netflix強調將「維持華納兄弟目前的業務」，包括電影院線發行與電視工作室運作，但監管機構未必會輕易買單。

執行長曾入白宮遊說，川普態度轉變？

有趣的是，Netflix似乎早預料到會有監管阻力。報導透露，Netflix共同執行長Ted Sarandos早在11月就曾前往白宮與川普會面，試圖說服總統這筆收購不會造成壟斷。當時川普的態度似乎傾向於認為華納兄弟探索 (WBD)應該賣給「出價最高者」，使得Ted Sarandos當時認為短期內不會面臨白宮的反對。

不過，川普最新的「市佔率問題」言論，顯示風向可能已經改變。

內憂外患：派拉蒙攪局、工會反彈

除了來自華盛頓的監管壓力，這筆交易在好萊塢也面臨重重挑戰。

先前曾對華納兄弟探索表達有濃厚興趣的派拉蒙 (Paramount)，目前也傳出可能不會輕易放棄，甚至考慮發動惡意併購 (hostile bid) 爭奪華納兄弟探索資產。另一方面，好萊塢的各大工會與協會也正嚴陣以待，擔憂Netflix的入主將導致華納兄弟大幅縮減院線發行規模，進而衝擊後端利潤分紅與製作工作機會。

