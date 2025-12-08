Netflix收購華納兄弟遇路障？川普直言「市佔率恐成問題」，暗示將親自介入審查流程
Netflix稍早拋出震撼彈，宣布計畫以827億美元收購華納兄弟 (Warner Bros.) 核心資產，包含其電影與電視工作室、HBO Max，以及HBO業務，意圖打造全球最強影視帝國。不過，這筆交易能否順利過關，現在遇上了最大的變數——美國總統川普 (Donald Trump)。
根據彭博新聞報導指稱，川普在面對記者提問時，針對此併購案表達了明確的擔憂。他直言：「這必須經過一個程序，我們會看看發生什麼事。但這是一個龐大的市佔率 (big market share)，這可能會是個問題」。此外，川普更補充表示，他將會親自參與 (personally involved) 此案的審批過程。
合併後市佔達33%，遠遠超Prime Video
川普的擔憂並非空穴來風，依照市場分析指出，若Netflix成功吞下包含HBO Max在內的華納兄弟資產，雙方合併後將掌握約33%的美國串流影音市場份額。相較之下，競爭對手亞馬遜Prime Video的市佔率約為 21%。
如此龐大的市場集中比例，幾乎會引來美國司法部 (DOJ) 反壟斷部門的嚴格審查。儘管Netflix強調將「維持華納兄弟目前的業務」，包括電影院線發行與電視工作室運作，但監管機構未必會輕易買單。
執行長曾入白宮遊說，川普態度轉變？
有趣的是，Netflix似乎早預料到會有監管阻力。報導透露，Netflix共同執行長Ted Sarandos早在11月就曾前往白宮與川普會面，試圖說服總統這筆收購不會造成壟斷。當時川普的態度似乎傾向於認為華納兄弟探索 (WBD)應該賣給「出價最高者」，使得Ted Sarandos當時認為短期內不會面臨白宮的反對。
不過，川普最新的「市佔率問題」言論，顯示風向可能已經改變。
內憂外患：派拉蒙攪局、工會反彈
除了來自華盛頓的監管壓力，這筆交易在好萊塢也面臨重重挑戰。
先前曾對華納兄弟探索表達有濃厚興趣的派拉蒙 (Paramount)，目前也傳出可能不會輕易放棄，甚至考慮發動惡意併購 (hostile bid) 爭奪華納兄弟探索資產。另一方面，好萊塢的各大工會與協會也正嚴陣以待，擔憂Netflix的入主將導致華納兄弟大幅縮減院線發行規模，進而衝擊後端利潤分紅與製作工作機會。
更多Mashdigi.com報導：
Apple Fitness+健身訂閱服務確認12/15登台，可與家人共享、支援AirPods Pro 3即時數據
趨勢科技2026資安預測：AI工業化成雙面刃，當心「Vibe Coding」與自動化流程反成企業內鬼
其他人也在看
台股2026上看3萬點！AI供應鏈、記憶體行情持續發威 專家點名「這3檔」可抱緊
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導在AI需求強勢帶動下，包含記憶體族群在內的多檔供應鏈個股今年全面走高，台股也一再刷新歷史新高。展望明（2026）年行情，...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
ETF將大換血！ 謝金河：盯股價不如看「這關鍵」
5檔重量級台股ETF於本季同步公布成分股調整名單，吸引市場高度關注。元大台灣50（0050）與富邦台50（006208）新增貿聯-KY、致茂、健策、南亞科四檔新成分；元大高股息（0056）則納入玉山金、長榮航太、台灣大等3檔個股。5檔ETF總規模高達1.83兆元，其成分股異動對個股股價與市值帶來明顯牽動。對此，專家表示追股價不如看「這關鍵」！EBC東森財經新聞 ・ 8 小時前 ・ 發起對話
13檔補漲動能強 接棒衝
台股連四漲後面對28,000點高檔反壓，法人預期，後市以震盪墊高機率較高，落後補漲股表現空間大，建議挑選本益比低於大盤、三大法人在反彈過程中積極買超，且KD指標並未過熱的個股，包括緯創、遠東新等13檔，股價可望接棒上攻。工商時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
網飛砸720億美元收購華納兄弟探索，串流戰局與好萊塢版圖全面改寫
【財訊快報／陳孟朔】外電報導，網上串流平台巨擘--網飛(Netflix，美股代碼NFLX)宣布，將斥資720億美元收購美國娛樂巨擘華納兄弟探索(Warner Bros Discovery，美股代碼WBD)的電影與電視工作室，以及串流平台HBO與HBO Max，交易對華納兄弟探索整體企業價值約827億美元，被視為其成立以來最大膽、最關鍵的一次戰略轉身。消息公布後，上週五網飛股價帶量收跌2.89%，報100.24美元，成交金額達130.54億美元，位美個股第4高；華納兄弟探索股價則大漲6.28%，報28.61美元，週線急漲8.67%，連續第八週收紅，顯示資金普遍押注此案最終能落地。依協議，交易以現金加股票方式支付，華納兄弟探索股東每股將獲得27.75美元對價，對應股權價值約720億美元，企業總價值約827億美元。為降低監管壓力與資產過度集中疑慮，華納兄弟探索需先完成今年6月宣布的公司分拆計畫，把流媒體及工作室部門與全球網路部門拆成兩家獨立上市公司，新拆出的Discovery Global將持有全球網路資產，包括CNN、TNT體育與Discovery頻道等有線電視頻道以及相關數位產品，這部分財訊快報 ・ 15 小時前 ・ 發起對話
全球軍工股突飛猛進 謝金河：台灣落後很多
[NOWnews今日新聞]先前總統賴清德提出金額上看1.25兆元新台幣的國防特別預算，不過遭到立法院程序委員會封殺，暫緩審議列案。對此，財信傳媒董事長謝金河在臉書發文表示，其實這個預算除了強化台灣的自...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 發起對話
外資周周買 抱股過節
隨著聯準會（Fed）降息機率不斷攀高，全球流動性快速回暖，外資態度也明顯轉多。工商時報 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
降息行情提前點火！外資大轉向狂撒逾五百億 16檔成聖誕「資金寵兒」聯電遭敲到冒煙
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導外資久違的大動作終於出手，上周五個交易日合計買超台股526.65億元，不但終結連八周賣超的沉悶氣氛，也象徵年底行情由空翻...FTNN新聞網 ・ 9 小時前 ・ 發起對話
13檔外資回補 押寶年底作帳行情
外資經過11月大提款近3,749億元後，在12月開局首周回頭大買，上周除了周一賣超之外，接下來連續四個交易日合計回補770億元，押寶年底作帳行情；統計外資鎖定台積電（2330）、廣達（2382）、聯發科（2454）等重量級AI權值股及金控股等13檔個股大敲，各買超20億元以上。工商時報 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
台股盤前／PCE數據強化降息！標普連4紅逼近史高 台股有望紅盤續攻
美股四大指數週五全面收紅，道瓊工業指數上漲104.05點、漲幅0.22%，標普500指數上漲0.19%，收在歷史高點附近，那斯達克指數亦上揚0.31%。全週來看，三大指數表現同樣亮眼，標普週漲0.3%、那斯達克與道瓊分別上漲約1%與0.5%，展現多頭氣勢不墜。市場靜待聯準會下週利率決策。通膨指標PCE年增率低於預期，強化降息預期氛圍。隨著台指期夜盤與台積電期貨雙雙收漲，台股今(8)日有望延續多頭走勢。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 發起對話
股王候選人？外資：緯穎明年維持7成市占率
[NOWnews今日新聞]受惠於AI熱潮，緯穎近期股價表現強勁，被視為是新股王候選人，有外資喊出8000元目標價。最近又有外資對緯穎釋出樂觀看法，預估2026年可維持七成市占率，隱含3000億元營收貢...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前 ・ 發起對話
手機價格戰失控！降價榜出爐 摺疊機跳水近五成
【記者趙筱文／台北報導】進入12月，在年底促銷旺季與激烈品牌競爭的雙重壓力下，台灣實體通路手機價格出現更明顯的下修趨勢。根據11月最新降價榜，單月降幅落在4％到17％之間，整體總降幅則介於5％到48％，反映市場價格波動的深度與廣度正快速擴大。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
主動式台股ETF連10日火熱！這題材明年看俏
[NOWnews今日新聞]今年市場投資新寵主動式台股ETF人氣旺，近十日規模日日高，總規模創下新高來到855.6億元，直奔千億大關。法人分析，尤其在2026年AI題材蓄熱下，以科技創新為主軸的主動式台...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 發起對話
晶片群雄亂戰！它精準布局AI軍火庫 成最強投資入口
上月底主計總處公布今年GDP增長率預測將上修到7.37%，不但是亞洲四小龍之首，也超過日、美、中、歐盟等強勢經濟體，寫下台灣近15年新高，但隨著聯準會的政策逐步寬鬆，帶動資金重回亞州市場。國泰投信表示，2026年AI科技題材持續為台股增添柴火，後市行情可期，在操作佈局上投資人可以定期定額申購ETF方式來降低單一持股風險，同時卡位整體產業成長機會，在AI長期趨勢延續下，投資人可善用國泰台灣科技龍頭(00881)來積極布局。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
羽絨衣準備！全台迎入冬「最強冷氣團」 北台灣恐剩10℃
（記者張芸瑄／綜合報導）入冬以來最強冷空氣即將報到。中央氣象署指出，目前東北季風稍歇，各地白天普遍轉為晴到多雲 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
忘記藥名！阿姨急畫「1個火柴人」藥局老闆秒猜中 網全瘋了：太強！
一位藥局老闆近日在社群平台分享了一段特殊經歷，一名疑似有聾啞情況的阿姨因忘記藥名而比手畫腳，最後畫出「一個火柴人圖案」，竟讓老闆瞬間「get」到阿姨的想法，成功猜中她需要的藥品。這段溫馨互動在網路上引起熱烈討論，不少網友也畫下圖案，來考驗老闆是否能成功「get」，令人看了莞爾一笑。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 發起對話
吃雞胸肉和花椰菜減肥 女網紅「胰臟全爛」險亡！醫嘆：一堆人錯了
以為多吃水煮餐就能健康？這起案例可要注意。一名中國女網紅為追求快速瘦身，在半年內採用「水煮雞胸肉加花椰菜」的單一飲食法。然而，這種錯誤方式並未帶來健康，反而害她劇烈腹痛，送醫後竟被診斷出胰臟大面積壞死，差點喪命！三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 發起對話
新北穩漲區！永和頂溪商圈都更危老催動 房價「慢而穩」惦惦漲 自住回流「住過都離不開...」｜房價狙擊手
新北市永和頂溪生活圈近十年房價表現強勢，伴隨台北外溢效應、自住買盤回流與生活圈成熟度提升，區域需求長期穩定，身為台北跨入永和的第一站，頂溪站具備「一橋進台北」的稀缺地利，周邊商圈、學區、公園密集度高，使居住便利性遠勝多數老城區，根據實價資料，頂溪生活圈近十年房價上漲46%，領先永和整體的 43%。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 13 小時前 ・ 發起對話
賴瑞隆淚談兒涉霸凌！議員預言「重創綠營」最慘情況：台南、高雄會很慘
民進黨立委賴瑞隆在高雄市長黨內初選期間，因8歲兒子爆出霸凌爭議重創聲譽，恐影響選民支持度，民眾黨新北市議員陳世軒指出，無論是賴瑞隆的霸凌相關爭議，還是立委林岱樺的貪污疑雲，都讓民進黨受到重創，若再不快速整合、定於一尊，到了2026大選正式開跑，台南、高雄選情都會很慘。陳世軒在《週末大爆卦》節目中表示，無論是林岱樺因為官司而民調直落，還是賴瑞隆兒子爆出的爭議......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 發起對話
獨家／3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰 「最痛的是范姜彥豐」
粿粿婚內出軌風暴出休止符，傳出粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐雖已達成離婚協議，但其中協議中竟包含「不得再撕毀王子（邱勝翊）」的條款。消息一出立刻引爆討論。《三立新聞網》獨家採訪到粿粿的三位前男友，他們難掩震驚，直言：「站在男人的立場，這條件等於讓范姜彥豐再次難堪。」但同時，也一致希望外界「給粿粿一次重新開始的機會」。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 發起對話