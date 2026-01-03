OPPO早在去年11月先在中國市場發表Reno15及Reno15 Pro，後續更在台灣等地區推出國際版本，並且在規格上略作些微調整，藉此與中國市場版本做出區隔，但在其他國際市場銷售規格，似乎還會推出包含Max與Mini名稱的衍生設計。

OPPO產品改名策略火力全開？國際市場銷售的Reno15 Pro似乎有Max與Mini衍生規格

OPPO Reno15 Pro Max與Pro Mini：尺寸成謎？

在Google Play Console清單中，出現了兩款代號分別為「CPH2811」與「CPH2813」的裝置，並且在主要欄位均標示為Reno15 Pro 5G，亦即目前已經在台灣等市場銷售的同名機種。

不過，此次出現資料卻顯示「CPH2811」在特定市場將被稱為「Reno15 Pro Max 5G，而「CPH2813」則會被稱為「Reno15 Pro Mini 5G」。

這讓人不禁納悶，OPPO究竟是打算推出不同螢幕尺寸的Reno15 Pro版本，還是純粹玩弄命名行銷？畢竟在手機界，「Max」通常代表大螢幕，「Mini」代表小尺寸，如果這兩款型號對應的是相似的硬體規格，僅因銷售地區不同而改變後綴，那可能會讓跨國購買配件的消費者感到相當困惑。

一機分飾四角的「百變怪」

如果Pro版的命名已經讓你頭痛，那麼入門款的操作可能會讓你更崩潰。

清單中另一款型號 CPH2801，竟然同時掛載了四個不同的產品名稱，其中包含日前已經在台灣市場公布的Reno15 F 5G，但在部分市場則可能以Reno15 C 5G、Reno15 A，或是Reno15 FS 5G為稱。

這意味著這款手機將是一台標準的「全球戰略機」，硬體規格完全相同 (型號不會騙人)，但在日本可能叫Reno15 A，在台灣及東南亞市場則叫Reno15 F，而在歐洲或其他地區則變成C或FS名稱。

