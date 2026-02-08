Siri終於肯讓路？傳蘋果CarPlay將開放第三方AI應用程式進駐，但想「篡位」沒那麼容易

根據彭博新聞報導，蘋果計畫在未來的CarPlay更新中，允許第三方語音控制AI應用程式 (如OpenAI ChatGPT或Google Gemini)進駐車載系統。意味開發者將能為CarPlay打造專屬的AI語音介面，讓駕駛在長途旅程中能有更聰明的對話夥伴。

開放第三方AI，但不能取代方向盤上的按鈕功能

這項變革將允許諸如OpenAI或Google等業者，推出支援CarPlay介面的AI應用程式。過去，駕駛如果想在車上用Gemini，通常得透過藍牙連接手機，並且手動在手機上開啟語音模式，過程繁瑣且不安全。而在不久的未來，這些App預期將能直接顯示在CarPlay的儀表板上。

不過，蘋果的開放顯然是有條件的。報導指出，第三方AI助理將面臨兩大關鍵限制：

• 無法取代方向盤上的Siri實體按鈕：方向盤上的語音喚醒按鈕 (或長按螢幕Home鍵)依然是Siri的專屬權利。開發者不能將這個按鈕重新對應給ChatGPT或其他AI應用程式。

• 禁用背景喚醒詞：無法在開車時直接喊「Hey Google」或「Hey ChatGPT」來喚醒這些AI應用程式。駕駛必須先手動點擊CarPlay介面上的App圖示，才能開始與該AI進行語音對話。

換句話說，Siri依然是負責控制車輛硬體 (如調整冷氣)、播放音樂與導航的預設助理；而第三方AI應用程式則被定位為「處理複雜、開放式問答」的輔助角色。

Siri與Gemini的微妙關係

有趣的是，蘋果與Google近期才剛宣佈達成合作，未來新版Siri的背後將導入Google Gemini模型來強化其理解能力。這顯示蘋果的策略是「雙管齊下」：一方面透過整合Gemini讓Siri變聰明，另一方面也開放讓Gemini以獨立App形式存在於CarPlay介面中，滿足重度使用者的需求。

目前傳聞指出，蘋果希望將Siri轉型為更具備對話能力的聊天機器人。但在那之前，開放第三方AI應用程式進駐CarPlay似乎是一個過渡時期的解決方案。

