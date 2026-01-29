Tesla執行長Elon Musk在2025財年財報會議投下震撼彈，正式宣布將在下一季基本上停止生產旗下的旗艦車款Model S與Model X。Elon Musk直言：「是時候讓Model S與X光榮退役 (Honorable discharge)，因為我們正真正邁向以自動化為基礎的未來」。

「SEXY」車款佈局重新洗牌？Elon Musk宣告Tesla Model S / X將停產，產線全改做Optimus機器人

這兩款曾經奠定Tesla豪華電動車地位的車款，其位於加州Fremont工廠的產線將被清空，預計轉作生產Tesla寄予厚望的Optimus人形機器人。

銷量懸殊與關稅重擊，旗艦車款走入歷史

Model S自2012年問世，Model X則從2015年登場，兩者不僅是Tesla的技術櫥窗，更曾經是電動車界的頂級標竿。不過，隨著較平價的Model 3與Model Y席捲全球，Model S與Model X的光環逐漸褪色。

根據2025全年數據顯示，Model 3與Model Y的交車數量已經高達158萬輛，反觀Model S與Model X交車數量僅有41.8萬輛。此外，受制於美國總統川普發起的貿易戰關稅報復，Tesla早在2025年中就被迫停止向中國出口這兩款美製車型，進一步壓縮兩種車款的生存空間。

目前Model S與Model X將持續銷售至庫存清空，而Elon Musk承諾，雖然車子不再繼續銷售，但Tesla仍會持續為現有車主提供後勤支援。

產線讓位給機器人，目標年產百萬台Optimus

把車停產了，那工廠要做什麼？答案是：造人。

Elon Musk在會議中發下豪語，長遠目標是在原本Model S與Model X的生產空間內，實現年產100萬台Optimus機器人的產能。他日前在達沃斯論壇才剛預告，Optimus最快將在明年底 (2027年) 開放一般大眾購買。

Elon Musk對Optimus的信心爆棚，曾稱其將成為「史上最偉大的產品」，價值將超越手機、超越一切。不過，考量到Optimus在近期演示中仍有跌跌撞撞的表現，加上Elon Musk著名的「Elon Time」慣性跳票紀錄，這個時間表或許還得打個問號。

左手轉右手？豪擲20億美元投資xAI

財報會議的另一個亮點 (或爭議)，是Tesla說明已經向Elon Musk旗下AI公司xAI投資20億美元。

儘管股東曾在2024年控告Elon Musk創立xAI是與Tesla利益衝突，但Elon Musk始終強調Tesla是一家「AI公司」而非單純的車廠。在股東於2025年底批准Elon Musk的1兆美元薪酬方案 (附帶公司市值需成長至8.5兆美元的條件)後，這筆投資案似乎也順理成章地過關。

分析觀點

Model S和Model X雖然銷量不如Model 3、Model Y，但它們確實是Tesla的「品牌圖騰」 (Halo Cars)，代表著Tesla在豪華電動車市場的地位。砍掉這兩款車，意味Tesla在汽車領域將徹底轉型為「大眾市場」品牌，而在高階領域則將賭注全押在了尚未證明其獲利能力的Optimus機器人與Robotaxi上。

這也再次印證Elon Musk的核心哲學：他從來不想只做一家車輛企業，他要的是一個由AI和機器人驅動的自動化帝國。而汽車，只是這個宏大藍圖中的第一步棋子罷了。

從商業邏輯看，用獲利日益萎縮的舊產線去賭一個潛在兆元市場的新產品，似乎合情合理。但問題在於，電動車市場競爭激烈的當下，Tesla放棄高階車型的護城河，若機器人量產不如預期，或者AI自動駕駛落地受阻，Tesla 將面臨沒有新旗艦硬體支撐營收的空窗期。

不過，先前市場一直傳聞Tesla將推出鎖定更入門市場的親民價位車款 (傳聞中的Model A？)，或許此次砍掉Model S、Model X兩種車款，將讓Elon Musk原本的「SEXY」車款佈局重新洗牌。

