華爾街日報報導指稱，NVIDIA去年9月下旬宣布對OpenAI進行高達1000億美元的投資計畫，目前已經陷入停滯 (On Ice)。這項計畫原本旨在協助 OpenAI 建設龐大的算力基礎設施，但據傳NVIDIA執行長黃仁勳私下對這筆交易的可行性表示懷疑，雙方目前正在重新談判合作形式，可能從原本的硬體租賃建設轉為單純的股權投資。

世紀聯姻急凍？傳NVIDIA暫緩對OpenAI的1000億美元投資計畫

曾喊出「史上最大運算專案」，如今只剩備忘錄？

時間回到去年9月，NVIDIA與OpenAI在聖塔克拉拉總部高調宣佈簽署合作備忘錄 (MOU)。內容包括NVIDIA將協助建置至少10 GW (百萬瓩) 的運算能力，並且向OpenAI投資1000億美元資金，而OpenAI則承諾租賃相關AI晶片，當時黃仁勳更稱此為「史上最大的運算專案」。

不過，目前知情人士透露，這項談判在過去幾個月內幾乎沒有進展。而黃仁勳近期則私下向業內人士強調，當初簽署的只是「不具約束力」的備忘錄，並非最終定案。

黃仁勳的擔憂：OpenAI燒錢太兇、對手太強

導致交易急凍的原因，主要來自NVIDIA內部疑慮。報導指出，黃仁勳私下批評OpenAI的商業模式「缺乏紀律」 (Lack of discipline)，且對其面臨的競爭環境感到擔憂。

• Google Gemini的逆襲：Google的Gemini模型近期表現強勢，實質上減緩ChatGPT整體用戶成長速度。

• Anthropic的威脅：競爭對手Anthropic推出的Claude Code編碼代理人大受歡迎，加上NVIDIA自己也在去年11月承諾向Anthropic投資100億美元，顯示NVIDIA正在分散押寶風險。

• 目前雙方的談判方向已轉向：NVIDIA可能改為參與OpenAI現階段的融資計畫，進行規模約「數百億美元」的股權投資，而非原先那種替對方蓋機房、借錢買晶片的複雜結構 (尤其OpenAI後來大量採購AMD晶片產品，可能也引發NVIDIA不滿)。

IPO前夕的震撼彈

這對於正計畫在2026年底IPO (公開募股上市)的OpenAI來說，顯然是一記重擊。OpenAI執行長Sam Altman過去一年來積極簽署各種天價算力合約 (總承諾金額據傳高達1.4兆美元)，藉此確保未來的擴張動能，加上近期傳出SoftBank將加碼投資，使其市場估值可能上看8300億美元，而如今NVIDIA這個最大的金主態度轉趨保守，OpenAI接下來如何填補這巨大算力資金缺口，將是上市前最大的挑戰。

