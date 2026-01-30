蘋果正式釋出2026年的農曆新年微電影《碰見你》 (Glad I Met You)。今年的影片不僅維持一貫的高規格製作，更是全片採用iPhone 17 Pro拍攝，透過講述一段關於「錯過」與「重逢」的溫馨故事，蘋果再次向大眾展示了其旗艦手機在低光源、動態攝影，以及AI輔助創作上的實力。

用iPhone 17 Pro紀錄重逢時刻，蘋果2026新春大片《碰見你》上線，三鏡頭、4800萬畫素實力全開

《碰見你》：科技鏡頭下的溫暖人情

蘋果今年的農曆新年微電影《碰見你》，是由该曾拍攝《過春天》的中國女導演白雪執導，講述一隻在春節期間迷路、性格貪吃的小狗「小白」，在路上「碰到」由黃堯是演的女主角「林微」騎乘車輛，進而展開尋家之旅，最終彼此治癒、重新找回生活暖意的溫情故事。

而與先前蘋果在農曆新年拍攝的影片相比，此次影片透過真人、真狗實拍，並且結合定格動畫呈現內心戲碼的效果，更以細膩手法呈現情感流露。

除了選擇更貼近生活的敘事風格，此次影片更大量運用跟拍視角與自然光影交織呈現，試圖詮釋「人眼所見」的真實感，這也呼應iPhone 17 Pro強調其影像系統的動態範圍 (Dynamic Range) 與色彩還原能力表現。

iPhone 17 Pro拍攝揭密：三顆4800萬畫素鏡頭成關鍵

根據幕後花絮 (Behind the Scenes) 透露，本次拍攝團隊充分利用iPhone 17 Pro影像系統的幾項核心升級：

• 全焦段4800萬畫素解放：相較於前代，iPhone 17 Pro最大的進化在於長焦鏡頭 (Telephoto) 也升級至4800萬畫素。這讓導演在拍攝片中大量的人像特寫時，能使用8倍光學變焦拍出極致細膩的髮絲與眼神光，即使在後期裁切構圖時，依然能保有4K畫質的銳利度。

• AI賦能的「電影級模式」：片中有一幕在擁擠人群中尋找主角的長鏡頭，背景虛化效果過渡得相當自然。這歸功於A19 Pro晶片強大的NPU算力，讓「電影級模式」 (Cinematic Mode)的景深運算更加精準，甚至能即時識別、分離出多層次的背景雜物，不再有以往邊緣鋸齒或誤判的情況。

• 極致夜拍與空間音訊：除夕夜的煙火場景，展現了主鏡頭在大光比環境下的壓光能力。同時，得益於iPhone 17 Pro改良的麥克風陣列與「空間音訊錄製」，影片中環境音的包圍感極強，若搭配AirPods Pro或Vision Pro觀看，沉浸感將大幅提升。

