雖然蘋果在2024年大張旗鼓地推出Vision Pro，試圖用「空間運算」 (Spatial Computing)重新定義數位生活，但經過兩年的市場洗禮，現實似乎比Tim Cook預期的更加骨感。

空間運算熱潮退燒？傳蘋果大砍Vision Pro產量與行銷預算，平價版或成最後救命稻草

根據彭博新聞記者Mark Gurman稍早報導，蘋果內部已經大幅下調Vision Pro的生產目標，並且開始削減針對該產品的行銷預算。顯示這款定價高達3499美元的虛擬視覺頭戴裝置，在新鮮感退去後，正面臨嚴峻的銷售寒冬。

庫存堆積，行銷資源轉移至iPhone AI

報導引述供應鏈消息指出，蘋果已經通知組裝廠立訊精密 (Luxshare) 大幅縮減產能，目前的庫存水準甚至足以應付到2026年底的需求，意味著新機的製造將進入「近乎停擺」的狀態。

更明顯的跡象則來自Apple Store實體店面，過去佔據店內黃金展示區的Vision Pro體驗區，近期已開始縮減規模，部分店面甚至將其移至較不起眼的角落。行銷預算也發生了轉移——蘋果顯然決定將大筆資金重新投入到推廣iPhone 17的生成式AI功能上，畢竟那是目前真正能帶來營收的來源。

三大痛點難解：重、貴、沒有足夠應用服務

Vision Pro叫好不叫座的原因，其實這兩年來已被反覆討論。

儘管Micro OLED螢幕與M系列晶片帶來了無與倫比的沉浸體驗，但「重量過重」導致無法長時間配戴、「缺乏殺手級應用」 讓Vision Pro淪為昂貴的「看片裝置」，以及最致命的價格門檻，都使其難以跨出科技發燒友的小圈圈。

特別是在Meta於去年推出輕量化且價格僅需Vison Pro約十分之一的Quest 3S後，Vision Pro封閉且昂貴的生態系顯得更加孤掌難鳴。

孤注一擲「平價版」，或許移除EyeSight功能

不過，蘋果顯然還沒打算放棄這塊市場。消息指出，蘋果研發團隊現在將所有精力都集中在代號為N107的平價版型號 (外界暫稱Apple Vision或Vision Air)上。

為了將價格壓低至1500至2000美元區間 (約新台幣4.8萬元至6.4萬元)，新款裝置可能會移除機身外部顯示使用者眼睛的EyeSight螢幕，並且改用較低解析度的面板與iPhone等級的A系列晶片。這款產品原訂今年底亮相，但目前傳出可能會延後至2027年初才會登場。

分析觀點：Vision Pro會成為下一個Newton，還是Cube？

筆者認為，Vision Pro目前的處境，讓人想起了當年的Power Mac G4 Cube，或是更早的Apple Newton。它們都是技術與設計上的工藝品，但因為過於前衛且忽視使用者的實際痛點 (價格與實用性)，最終導致商業上的失敗。

蘋果大減產量是一個必要的「止損」動作，但這並不代表空間運算是錯誤的方向，而是證明了在電池技術與顯示光學尚未能讓頭顯變得像眼鏡一樣輕便之前，硬要消費者把一台重達600公克的電腦戴在臉上，本來就是違反人性的挑戰。

對於蘋果來說，真正的考驗不在於Vision Pro賣得好不好，而在於下一款「平價版」能否真正解決配戴舒適度與應用場景的問題。如果連平價版都失敗，那蘋果的空間運算大夢，恐怕得再沉睡個五年或十年了。

