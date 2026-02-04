蘋果釋出Xcode 26.3版本更新，這次升級重點在於大幅強化支援第三方AI程式碼助理 (Coding Agents)。開發者可以在新版Xcode開發環境中，讓Claude或OpenAI的Codex更深入地參與開發流程，甚至能「看見」你的App介面。

Vibe Coding時代來臨？蘋果在新版Xcode開發工具深度整合Claude與ChatGPT、強化AI代理開發能力

不只寫Code，AI現在能「看圖修車」

在Xcode 26初版中，雖然已經引入了AI功能，但外部的AI Agent能看到的資訊相當有限，往往只能針對片段程式碼給出建議。

但在Xcode 26.3中，蘋果透過佈署Model Context Protocol (MCP)伺服器，開始打破這道高牆。根據蘋果說明，目前Claude與Codex不僅能搜尋官方文件、探索專案的檔案結構、更改專案設定，更具備視覺化驗證 (Verify visually)的能力。

意味著AI Agent可以直接截取Xcode Previews的畫面，檢查UI是否跑版，並且根據建置結果自動進行除錯與修正。這對於近年興起的「Vibe Coding」 (氛圍編碼)而言，絕對是關鍵性的升級。

支援GPT-5系列模型，版本任你選

在設定方面，蘋果這次也展現了相當高的開放性。開發者只需在Xcode設定選單中的「Intelligence」區塊，就能將Claude或Codex加入終端機環境。

更貼心的是，介面允許使用者指定偏好的模型版本。報導舉例，如果你覺得舊款的GPT 5.1比新的GPT 5.2輸出的結果更合你胃口，即可自由切換，不受系統強制升級的限制。

MCP成為業界標準

這次Xcode能與第三方 AI 如此緊密結合，核心關鍵在於加入支援Model Context Protocol (MCP)技術。這項由Anthropic於2024年秋季推出的標準，將大幅簡化大型語言模型 (LLM) 與第三方工具之間的數據交換 。

目前MCP已經成為業界標準，就連OpenAI也在去年跟進採用，這也促成了Xcode如今能無縫串接各家AI模型的局面 。

分析觀點

過去我們在用ChatGPT或Claude編寫App原始碼時，最痛苦的流程就是「複製程式碼 -> 貼到 Xcode -> 報錯 -> 把錯誤訊息複製回 AI -> 再貼回 Xcode」。尤其在調整SwiftUI的UI佈局時，AI往往是「瞎子摸象」，寫出來的Code邏輯可能正確，但畫面卻會是歪的。

Xcode 26.3讓AI Agent能夠「讀取」，等於給了AI一雙眼睛，不僅能大幅減少開發者在視窗間切換的「垃圾時間」，也讓Agentic Workflow (代理人工作流) 真正進入蘋果的原生開發環境。

另一方面，這也顯示蘋果在開發者工具上採取了更務實的策略：雖然蘋果自己有Xcode Intelligence，但他們也知道開發者更依賴Claude與GPT的強大運算能力。與其封閉，不如透過MCP協議把大家整合進來，讓Xcode繼續維持其作為iOS平台服務開發唯一入口的地位。

