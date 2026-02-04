Arm今日 (2/4) 宣佈大幅升級其Arm Flexible Access設計方案，不僅將最新的Edge AI運算平台納入其中，更進一步放寬了新創企業的免費門檻，並且簡化成熟企業的收費模式。這項策略的核心在於：透過「先試後買」的機制，降低晶片開發初期的財務風險，讓更多邊緣AI的創意能真正落地成晶片 。

門檻降低、AI 戰力加值！Arm Flexible Access擴大升級，年費8.5萬美元即可「設計定案吃到飽」

Edge AI軍火庫擴充：Ethos-U85與Corstone-320入列

為了因應邊緣AI (Edge AI) 的爆發性需求，Arm在這次更新中將幾款重量級IP加入Flexible Access的「自助餐」名單內：

• Arm Ethos-U85 NPU：效能較前代提升4倍，並且支援目前最火紅的Transformer架構模型。這意味著開發者可以更容易在邊緣裝置上實現即時的AI推論。目前像是Alif Semiconductor的處理器，以及Ambiq剛獲CES獎項的Atomiq SoC都已採用此技術。

• Corstone-320參考設計：這是一個整合Cortex-M85 CPU、Ethos-U85 NPU與Mali-C55 ISP的高效能平台。對於想做穿戴裝置、智慧視覺或工業IoT的廠商來說，這能大幅縮短從零開始整合的時間。

• Arm Cortex-M52：這是目前面積與能效比最佳的Armv8.1-M架構產品，透過Helium技術強化DSP與ML的處理能力。

對新創更友善：融資5000萬美元內皆可「免費入場」

對於口袋不深的新創公司，Arm這次相當大方地擴大「新創」的適用門檻：

• 融資上限：從原本的2000萬美元提升至5000萬美元。

• 營收上限：從原本的100萬美元提升至500萬美元。

符合上述條件的新創團隊，均可以維持零成本加入，免費使用Arm的IP進行設計與原型開發，直到晶片真正量產時才需支付授權費。

一般企業推「統一定價」，無限次Tape-out

不只是新創，對於已經具規模的晶片設計團隊，Arm也簡化了收費流程。現在只需支付8.5萬美元的統一年費，即可享有Flexible Access內的全部權益。

這個方案最吸引人的地方在於包含「無限次數的設計定案」 (Tape-out)權益 。這對於需要反覆驗證、試錯的研發團隊來說，不僅降低心理與財務負擔，也能更靈活地調配研發節奏。

台灣已有超過50業者響應

目前Arm Flexible Access在全球已經促成超過400款晶片設計。而目前在台灣市場，也已經有超過50家企業加入此生態系。

其中包括智原科技 (Faraday) 利用此方案開發MCU與Edge AI平台；芯鼎科技 (iCatch) 加速了車用與機器視覺的研發；以及通寶半導體 (QBit) 藉此開發高階事務機用的SoC。

