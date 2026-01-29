全球最大成人網站Pornhub與英國政府的對抗正式升級。Pornhub母公司Aylo週二 (1/27)宣布，將從2月2日起，將不再允許英國地區「未經年齡驗證」的新用戶瀏覽網站內容。這項舉措是為了回應英國去年生效的線上安全法 (Online Safety Act)，該法案要求成人網站必須採取嚴格的手段來核實訪客年齡。

英國「老司機」末日？Pornhub宣布2/2起封鎖未驗證年齡用戶

這意味著，除非你使用者在2月2日截止期限前完成帳號年齡驗證，否則之後打開Pornhub將只會看到一面「牆」，無法瀏覽任何影片。

只擋新人，舊會員暫時沒事

根據Aylo品牌與社群副總裁Alexzandra Kekesi的說法，這次的封鎖主要針對「未驗證」的用戶群體。如果使用者是已經通過年齡驗證程序的現有帳號用戶，在截止日期後依然可以透過登入帳號正常瀏覽。

英國線上安全法旗下的兒童保護準則於去年夏天生效，規定成人網站必須使用「高度有效」的方法來驗證年齡，通常意味著需要上傳身分證件或透過信用卡驗證，甚至進行臉部掃描。

Pornhub：嚴格審查只會把人逼去「暗網」

Aylo對此法規持強烈反對態度。他們認為，這種要求使用者將敏感個資 (如護照、駕照)交給成人網站的做法，存在巨大的隱私風險。

Aylo的律師團主張，基於裝置的年齡驗證 (例如由蘋果或Google在手機系統層級確認用戶成年)才是保護數據的正確方案，而非由個別網站收集個資。

而Aylo更警告，這種封鎖手段將產生反效果。就像之前在美國部分州實施類似禁令後的結果一樣，「人們不會因此停止看色情片，他們只是轉移到了網路更黑暗的角落」。那些不受監管、不驗證年齡、甚至不審查內容 (可能包含非法影片)的小型網站，反而將因此獲利。

VPN成最後救贖？英國政府也想管

面對封鎖，許多英國用戶預計將透過VPN跨區瀏覽以繞過限制。不過，英國政府似乎也意識到這點，據傳正在考慮針對兒童使用VPN進行管制，甚至研擬類似澳洲的社群媒體禁令，禁止16歲以下青少年使用特定平台。

分析觀點

這場Pornhub與監管機構的戰爭，其實是「隱私」與「兒少保護」之間永恆的拉鋸戰。

從技術與資安的角度來看，不少人傾向認同Pornhub (母公司Aylo) 的論點。要求用戶把身分證件上傳給成人網站，本身就是一件極度危險的事。試想，如果這些網站的資料庫被駭客入侵 (這在成人產業並不罕見)，用戶的觀影喜好與真實身分連結被公開，那將是毀滅性的社會性死亡。

此外，網路管制的歷史一再證明：「生命會自己找到出路，老司機也是」。

當合法的大型平台被加上重重枷鎖，用戶勢必會流向那些位於法規灰色地帶、伺服器設在無法管轄國家的地下網站。那些網站不僅缺乏內容審查 (可能充斥盜撮、未成年內容)，甚至可能夾帶惡意軟體。

英國政府立意良善，但若沒有配套措施 (如推動OS層級的匿名驗證)，最終可能只是把問題掃進地毯下，甚至製造出更大的資安黑洞。

