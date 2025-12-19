經過多年的政治角力與法律攻防，TikTok在美國的命運似乎終於塵埃落定。根據彭博新聞等取得消息指出，TikTok與母公司字節跳動 (ByteDance) 已經簽署協議，將正式分拆其美國業務，預計將在2026年1月22日正式完成。

TikTok美國業務準備定案？傳甲骨文、銀湖與阿布達比MGX各持股 15%，預計明年1/22完成交易

股權大餅怎麼分？甲骨文與合資業者拿走近半

根據目前披露的細節，TikTok的美國業務資產將轉移至一個新成立的實體，其股權結構相當耐人尋味，將由甲骨文、銀湖資本及阿布達比MGX：將各持有約15%的股份，合計控制TikTok美國業務近50%資產。而字節跳動將保留約20%的直接持股，其餘部分則由其關聯公司持有。

廣告 廣告

這意味雖然字節跳動不再是100%控股身分，但透過關聯企業與直接持股，仍在其中保有一定的話語權。

數據歸甲骨文管理，董事會美國人說了算

為了安撫美國政府對國家安全的疑慮，新公司的運作架構有嚴格規定：

• 董事會：將設立一個7人董事會管理美國平台營運，其中多數席位將由美國人擔任。

• 數據存儲：所有美國用戶的數據將存儲在由甲骨文營運系統中，而考慮甲骨文創辦人 Larry Ellison與川普政府長期維持友好關係，這一安排顯然是為了通過政治審查。

• 業務分拆：新合資公司 (基於原USDS部門)負責數據保護、演算法安全與內容審核，原本TikTok實體 (字節全資)則繼續負責最賺錢的電商、廣告業務及與全球TikTok產品互連互通。

內部信證實：交易將於明年1月底完成

TikTok執行長周受資在發給員工的內部備忘錄中證實這項消息，並且定下將於明年1月22日為預計完成日。他強調：「隨著協議到位，我們的重點將保持不變——專注於為用戶、創作者與企業提供服務」。

若交易如期完成，這將剛好是川普首次簽署延後TikTok禁令行政命令的一週年。

更多Mashdigi.com報導：

雖然不是《英雄聯盟2》，Riot Games確認2027年將推出「史詩級」重製、客戶端全面翻新

DIKE品牌大變身！迎戰冬季推免鑽孔暖風機、除濕機，預告明年Q2引進PHILPS空調

三星2nm GAA製程首秀！Exynos 2600旗艦處理器發表，跟進「全大核」設計、導入HPB散熱黑科技