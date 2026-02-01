Vibe Coding是「開源殺手」？研究警告：AI讓開發者不再讀文件、回報Bug

當我們都在讚嘆用Claude Code、Cursor或Lovable寫程式有多快、多「有fu」的時候，學術界卻發出了一個令人毛骨悚然的警告：這種便利性，可能正在殺死開源軟體 (Open Source)生態系。

根據中歐大學 (Central European University)與德國基爾世界經濟研究所 (Kiel Institute for the World Economy) 最新發表於開放預印論文網站arXiv的研究報告指出，隨著「Vibe Coding」 (氛圍編碼) 模式的興起，人類開發者與底層程式碼的互動逐漸被AI取代，這將導致傳統開源社群賴以生存的「互動機制」斷鏈，進而引發開源生態系的崩潰。

什麼是Vibe Coding？

Vibe Coding指的是開發者不再需要一行一行敲打程式碼，也不用深入理解語法細節，只需要向AI描述「意圖」或「感覺」，AI工具 (如Cursor、Claude Code)就會自動幫忙選擇函式庫、組合代碼並生成可執行的應用程式。

這種模式大幅降低軟體開發的門檻與成本，讓更多人能參與創造，但這份便利背後卻隱藏著巨大的代價。

AI當中間人，開源專案變「隱形」

研究人員指出，開源軟體之所以能蓬勃發展，依賴的是一種「注意力經濟」與「社群互動」。在傳統模式下，開發者需要親自挑選開源套件、閱讀官方文件 (貢獻流量)、在GitHub上打星評價 (貢獻聲譽)、遇到問題時回報Bug或提交PR (Pull Request，意指貢獻品質維護)。

但在Vibe Coding的模式下：

• AI取代選擇：是AI決定要用哪個套件，而不是人類。開發者甚至根本不知道自己的App底層用了誰的編碼 (Code)。

• 互動歸零：因為編碼是AI寫的，開發者不會去讀文件，也不會去回報Bug (因為他們可能根本看不懂，或者直接叫AI修改)。

• 維護者心寒：當開源專案的維護者發現，雖然下載量很高 (因為AI很愛用)，但沒人按讚、沒人捐款、沒人討論，這種「被白嫖」的孤獨感將導致專案停擺。

• 報告結論相當悲觀：如果AI徹底取代人類開發者之間的互動，舊有的開源軟體開發模式將會瓦解，最終導致開源軟體的可用性與品質全面下降。

分析觀點

就像是外送平台興起後，雖然餐廳的訂單變多，但沒人知道主廚是誰、沒人會在店裡跟老闆聊天建立感情，餐廳變成單純的「食物生產線」。對於開源維護者來說，最可怕的不是沒錢 (反正很多也是做熱情)，而是「喪失存在感」。

如果Vibe Coding是不可逆的趨勢，那麼開源生態系必須演化出新的商業模式。例如，未來的GitHub或許不該只看「星數」，而是要看「被AI引用次數」；或是AI模型業者 (如OpenAI、Anthropic)應該建立一種機制，根據AI生成代碼中引用到的開源專案，自動將部分訂閱營收分潤給原作者。

否則，當「造輪子」的人都餓死或心冷了，AI也就沒有新的輪子可以用了。

