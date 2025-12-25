ISIS涉策畫新年攻擊 土耳其突襲拘捕115嫌

土耳其警方在伊斯坦堡，對124處地點展開突襲搜查。

土耳其警方在全國範圍內，展開協調一致的突襲行動，逮捕了115名涉嫌參與耶誕和新年慶祝活動有關的ISIS武裝組織成員。（戚海倫報導）

美國有線電視新聞網CNN報導，伊斯坦堡檢察官發表聲明指出，調查人員認定伊斯蘭國ISIS成員，計畫假期期間在土耳其發動攻擊，已經對137名嫌疑人發出逮捕令。聲明中說，有情報顯示，ISIS武裝恐怖組織計畫在耶誕和新年期間，對我國，尤其是非穆斯林個人發動攻擊。聲明中補充，他們和衝突地區有聯繫，屬於恐怖組織活動範疇。

CNN報導，警方在124處地點同時展開逮捕、搜查和扣押行動，繳獲了手槍、彈藥和官方所謂的組織文件，檢察官表示，對其他22名嫌疑人的逮捕行動還在進行。報導指出，土耳其經常在年末假期前後加強廣泛的反恐行動，尤其是2017年ISIS在伊斯坦堡一處夜總會發動新年攻擊造成數十人死亡後。

英國廣播公司BBC報導，兩天前，土耳其情報人員在阿富汗、巴基斯坦邊境，對伊斯蘭國組織進行突襲。