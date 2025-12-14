ISIS襲敘利亞美軍釀3死 川普矢言「嚴厲報復」

美軍駐敘利亞一處基地13日遭遇襲擊，造成三名美國人喪生，川普總統指控恐怖組織伊斯蘭國(Islamic State，ISIS)犯案，並矢言報復。

根據華盛頓郵報(Washington Post)報導，位於敘利亞中部城鎮巴邁拉(Palmyra)的美敘聯合安全巡邏隊基地，13日發生襲擊事件，造成兩名美軍士兵和一名美籍文職翻譯人員喪生，還有三名美軍士兵與兩名敘利亞安全部隊人員受傷，川普在第一時間除了悼念三名遇難者為「三位偉大愛國者」、為三名傷者祈禱，還公開誓言：「我們將展開報復。」

國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)則在社群平台X發文證實兇手已被擊斃，並強調：「請記住，如果你以美國人為目標，無論身處世界任何地方，你短暫焦慮的餘生都將在恐懼中度過，因為美國會追捕你、找到你，然後毫不留情殺死你。」

值得注意的是，美軍中央司令部(U.S. Central Command，CENTCOM)證實兇手為孤狼犯案的ISIS成員，敘利亞內政部發言人巴貝(Noureddine Al-Baba)也透露，槍手原本是該國安全部門成員，先前接受安全評估顯示可能持有「極端主義觀點」，曾警告美國領導的聯軍可能遭到ISIS襲擊，可惜未被採納。

根據報導，自2015年時任總統歐巴馬派遣美軍與庫德人領導的敘利亞武裝組織聯手打擊ISIS，直至2019年ISIS被擊潰後，美軍仍長期駐守敘利亞，打擊該組織殘餘勢力，因此極端分子潛伏敘利亞政府安全單位，恐嚴重威脅美軍安全。

敘利亞現任總統夏拉(Ahmed al-Sharaa)領導的反政府軍在一年前推翻長期獨裁統治的阿薩德(Bashar al-Assad)總統以來，美敘兩國在反恐方面開展緊密軍事合作，上個月川普在橢圓形辦公室接待這位前蓋達(al-Qaeda)組織領導人，除了稱讚其硬漢作風，解除對阿薩德政權的制裁措施，並宣布敘利亞正式加入全球打擊伊斯蘭國聯盟。

上周在華府無黨派智庫「中東研究所」(Middle East Institute)舉行的敘利亞問題會議上，與會的CENTCOM司令、海軍上將庫柏(Brad Cooper)直言：「我們目前已與敘利亞政府開展多項合作，以因應來自ISIS的特定威脅。」

不料數日後就發生這起襲擊事件，凸顯夏拉政府面臨的執政挑戰，包括對部分地區安全控制薄弱，容易受到分離主義運動、前政權殘餘勢力以及ISIS等極端組織的掣肘。

川普隨後在自創社群平台「真實社群」(Truth Social)發文宣稱，美敘巡邏隊是在「敘利亞一處極度危險地區遭到襲擊，該地區並未完全受到控制」，透露夏拉「對於這起襲擊感到極度憤怒與不安」，並強調：「將會有非常嚴厲的報復。」

