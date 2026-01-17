ISPA國際表演藝術年會 當代傳奇劇場示範演出
（中央社記者廖漢原紐約16日專電）前往紐約參加國際表演藝術協會年會的台灣藝術團體，今天舉行記者會說明年會國際交流經驗。當代傳奇劇場在年會期間舉行「伐子都」與「凱撒迷宮」兩場示範演出，希望新劇能在北美開拓市場。
國際表演藝術協會（International Society for the Performing Arts，ISPA）13至15日在紐約舉行年會，多位台灣代表出席活動，與全球表演藝術界人士交流資訊與業界新知。
當代傳奇劇場國際交流總監雷碧琦與演員朱柏澄、張偉全、林益緣，1月於保羅泰勒舞蹈公司（Paul Taylor Dance Company）與紐約市立中心（New York City Center）舉行「伐子都」與「凱撒迷宮」兩劇示範演出，吸引不少專業人士到場。
雷碧琦在駐紐約台北文化中心舉行的記者會表示，兩場演出效果非常好，許多觀眾表示感到震撼；「凱撒」是莎士比亞在400多年前寫2000年前的故事，內容講述強人政治對民眾與國家是好是壞，放在今天來看依然非常現代，希望能把戲帶到美國與加拿大。
她說，如何把劇團定位講清楚很難一言以蔽之，當代演出的形式很複雜，「凱撒」劇中作曲是歌劇作曲家，演唱的是京劇與崑曲演員，需要琢磨出「馬上讓人懂」的說法；這部戲本身有難度，如何推銷出去要繼續努力，但看過的都非常喜歡，因為情感非常豐富。
FOCASA馬戲團創辦人暨團長林智偉表示，年會就像聯合國，大家聊區域間的事，真摯講出問題，也像一個大家庭，世界各地的總監、藝術節與表演劇團分享整年發生的事。
他說，去年推出15週年劇「幾米馬戲樂園」在台灣演出35場，今年預計演出40場，未來希望到美國、澳洲與大陸，希望華人世界有更多人看到作品。
駐紐約台北文化中心與ISPA已合辦2023至2025年、2025至2027年兩屆ISPA台灣夥伴計畫，每屆甄選2名台灣表演藝術行政管理人員成為會員，連續3年參加一月於紐約舉行的年會。專業人士除了年會期間親身交流，分享創作及演出資訊外，也可透過專業網路尋找世界演出機會。（編輯：陳慧萍）1150117
