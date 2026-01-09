ISS史上首次 太空人健康出問題將提前返回地球

太空機構高層官員今天(9日)表示，由於國際太空站(International Space Station, ISS)一名成員出現「嚴重健康問題」，美國國家航空暨太空總署(NASA)決定比預定計畫提前數月將這名太空人和3名同船太空人帶回地球。這是國際太空站25年歷史中首度出現此類緊急返航。

NASA署長艾薩克曼(Jared Isaacman)在華盛頓臨時召開的緊急記者會上向記者表示，他和醫療官員決定讓太空人提前返回，因為「國際太空站上不具備診斷和適當治療此類問題的能力」。他並未透露有健康狀況的是哪一位太空人。

出於保護任務成員隱私，NASA官員沒有說明Crew-11任務的4名太空人中，哪一位出現健康問題，也沒有說明病情。

NASA醫療長波爾克(James Polk)表示，「這不是在執行任務過程中發生的傷病」，這意味著太空人並非在執行任務時受傷。

NASA 7日下午取消了一場原定於8日由2名美國太空人進行的太空漫步，原因是一名太空人出現「健康問題」，並在稍晚於午夜發布聲明表示，正在考慮提早結束該名太空人的輪調任務。

這次任務小組包括美國太空人卡德曼(Zena Cardman)和芬克(Mike Fincke)、日本太空人油井龜美也(Kimiya Yui)和俄羅斯太空人普勒托諾夫(Oleg Platonov)。他們自去年8月從佛羅里達州發射升空以來一直在國際太空站上，原本預定在今年5月左右返回地球。

芬克是太空站指定指揮官，卡德曼是飛行工程師，他們原定在8日執行一次為時6.5小時的太空漫步，在太空站外安裝硬體。

NASA的太空人團隊將國際太空站上的醫療狀況視為高度機密，太空人很少公開承認或描述自己的健康狀況。

太空漫步是一項辛苦且充滿風險的任務，需要數個月的訓練，太空人必須穿著笨重的太空裝，以繩索與太空站相連，按照精心協調的指令進行操作。

NASA在2024年臨時取消了一場預定進行的太空漫步，因為一名太空人感到「太空裝不適」。美國太空人范德海(Mark Vande Hei)2021年因為神經擠壓取消了他的太空漫步。 (編輯:柳向華)