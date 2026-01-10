ISS太空人醫療問題 NASA預定最快1/14撤離返回地球
法新社報導，美國國家航空暨太空總署(NASA)表示，NASA在國際太空站(International Space Station, ISS)上的組員最快可能在15日返回地球，此前，NASA宣布由於突發醫療狀況，組員將提早結束任務返回。
NASA在X上發文表示：「NASA和太空探索科技公司(SpaceX)計畫於美東時間1月14日下午5時以後(台灣時間1月15日上午6時以後)將Crew-11自國際太空站撤出，並計畫於1月15日清晨濺落於加州沿海，具體時間取決於天氣與回收條件。」
官方並未提供這次ISS史上首度醫療撤離的細節，但他們表示這並非在太空站上受傷引起，且該名身分並未透露的組員狀況穩定，無須緊急撤離。
Nasa-SpaceX Crew 11的4名太空人自從去年8月1日以來一直在執行任務。這類任務通常持續約6個月，該任務組員原定在未來數週內返回地球。
美國太空人卡德曼(Zena Cardman)和芬克(Mike Fincke)、日本太空人油井龜美也(Kimiya Yui)和俄羅斯太空人普勒托諾夫(Oleg Platonov)將返回地球，而美國太空人威廉斯(Chris Williams)將留在國際太空站上，維持美國的駐留。
官員指出，下一次美國太空人任務可能會比預定時間提早前往國際太空站，但並未透露具體細節。
其他人也在看
不是0050和正2！台股今年以來最強ETF出爐，這匹黑馬狂奔14%
馬年即將報到，台股在2026年開局率先衝鋒突破3萬點，正當許多投資人聚焦由台積電帶動的0050或加權指數正2等指標性ETF，其實今年以來表現最好的另有其人，受惠於太空衛星股暴走式上漲，第一金太空衛星（00910）漲幅超過14%。美國總統川普再度點名航太衛星等產業必須加大投資力道，中型太空衛星股價受惠力道加大，2026年短短5個交易日，Solactive太空衛......風傳媒 ・ 18 小時前 ・ 3
太空人驚傳「健康問題」！ NASA 緊急召回「Crew-11」組員
[Newtalk新聞] 美國國家航空暨太空總署 ( NASA ) 於當地時間 8 日發布聲明，以一名未透露姓名的太空人出現健康問題為由，提前一個月將 4 位在國際太空站執行「SpaceX Crew-11」任務的太空人召回地球。雖然 NASA 並未公布出現健康問題的太空人姓名，但緊急召回太空人的罕見舉動仍令太空醫學的相關問題成為民眾的討論焦點。 根據美國《有線電視新聞網》( CNN ) 報導，由於一位匿名太空人發生健康問題， NASA 於當地時間 7 日宣布推遲將在近期舉辦的太空行走活動。隨後，現任 NASA 署長賈里德．艾薩克曼 ( Jared Isaacman ) 也於當地時間 8 日召開記者會，宣布將緊急召回 4 名執行「SpaceX Crew-11」任務的太空人，並針對發生健康問題的太空人進行詳細的醫療與評估。 NASA 首席健康與醫療官詹姆斯．波爾克 ( James Polk ) 博士接受《CNN》專訪時指出，雖然國際太空站中擁有足夠數量的醫療設施，且該名太空人在返回地球前沒有接受特殊治療的需求，「但我們仍認為必須讓太空人回到地球接受檢查，畢竟國際太空站內沒有足夠齊全的硬體設備新頭殼 ・ 20 小時前 ・ 1
NASA史上首次！太空人「健康問題」提前撤離
[NOWnews今日新聞]美國國家航空暨太空總署（NASA）8日表示，國際太空站（ISS）一名太空人出現健康問題，站內組員將在數天內返回地球。這也是美國航太史上首次因為太空人健康問題，提前結束任務。據...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 2
太空衛星股暴走式上揚 00910「馬年」首周狂奔14%、站上50元
[Newtalk新聞] 美國總統川普再度點名航太衛星等產業必須加大投資力道、擴大資本投資，激勵中型太空衛星股價，2026 開年僅僅 5 個交易日，「Solactive 太空衛星指數」已大漲逾一成，在美股回檔之際逆勢上揚。 全台唯一以中型太空衛星股為投資主軸的ETF「第一金太空衛星」（00910）開年交易一周上漲 14.05%，今（9）日開盤高點衝上 50.2 元，收盤 50.1 元，上漲 2.08%，發行以來首度站上 50 元，漲幅超越台積電（2330）與台股槓桿型ETF，太空衛星產業正式進入「營收兌現元年」，市場預期，2026 年可望延續過去兩年的強勁漲勢再上攻。 2025 是太空衛星產業突破年，隨著具備實質毛利的通訊服務產業，技術商業化應用等，帶動衛星基建全面佈建，產業訂單升溫，第一金太空衛星ETF經理人曾萬勝分析，2026 年開年太空衛星族群出現股價暴走，其中最強勢個股，像是美國從事自動地球衛星觀測的「衛星邏輯」（Satellogic），受惠取得高頻監控長約，及 NextGen 平台數據交效率超出預期，加上地緣政治緊張帶動主權衛星的強勁需求等，成為各國國防佈建重要合作對象。 另外新頭殼 ・ 20 小時前 ・ 1
大葉大學生物醫學系升學考試傳捷報 三生錄取國立頂大
大葉大學生物醫學系學生參加碩士班考試傳回捷報，三名大四生錄取國立成功大學碩士班。其中，盧又嘉同學在柳源德老師指導下，金榜題名國立成功大學口腔醫學研究所、臨床醫學研究所、分子醫學研究所、微生物與免疫學研究所，以及國立中山大學生物醫學研究所；戴庭誼同學在蔡孟峯老師指導下，同時錄取國立成功大學口腔醫學研究所、國立中正大學生物醫學科學系生物醫學碩士班、國防醫學院微生物及免疫學研究所、國立台南大學生物科技學系碩士班；周巧閔同學在劉淑瑛老師指導下，考取國立成功大學臨床醫學研究所。大葉大學今（九）日表示，畢業於南投高中的周巧閔同學回顧學習歷程時表示，大一從班導師劉淑瑛老師口中得知彰化基督教醫院的實習機會，她本身對生物領域很感興趣，因此報名參加，連續三個暑假都在血液腫瘤醫學研究室實驗，不 ...台灣新生報 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
ISS太空人健康出狀況 NASA史上首度醫療撤離
（中央社華盛頓8日綜合外電報導）美國國家航空暨太空總署（NASA）今天表示，國際太空站（ISS）一名太空人出現健康問題，站內組員將在數天內返回地球。這是這座軌道實驗室歷史上首次因醫療因素進行撤離。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
天文旅遊正熱 2026年把握這7大奇觀
天文主題旅遊熱潮正席捲全球，2026年更將因許多天象奇觀成為旅行好時機。除了8月的日全食，從火箭發射到流星雨，都是年度盛...世界日報World Journal ・ 9 小時前 ・ 1
未來醫生看病要懂AI！長庚大學首推AIMD雙學位，那是什麼？
各行各業對人工智慧（AI）的應用已是現在進行式，在醫學領域更是有多方面的潛力與可能。近年積極推動AI課程、成立智慧運算學院的長庚大學，更是將AI視為醫學跨域轉型的動力，於是將AI與醫學教育結合，推出「6+0 AIMD計畫」供醫學系、中醫系學生修讀雙學位，期望培養「有能力駕馭AI的醫生」。為何以後醫生遠見雜誌 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
國民黨慘了！媒體人預言2026恐大敗、狂丟5縣市 敗因竟是「他」
即時中心／高睿鴻報導雖然去（2025）年夏天於「全國大罷免」一戰遭逢失利，但民進黨很快站穩腳跟，迅速備戰2026年縣市長大選；近日已對多縣市完成徵召或提名，等同讓選戰提早開打。比起綠營積極整軍經武，國民黨不斷挨轟動作慢，多數縣市都還無法確定誰能出戰，且內部矛盾嚴重；為此，民調機構《美麗島電子報》董事長吳子嘉重砲猛轟藍營，直言若主席鄭麗文不拿出魄力，國民黨可能至少得丟5縣市，而她本人也得黯然下台。民視 ・ 1 小時前 ・ 130
祖雄不滿「佳娜親妹」白吃白住！要佳娜去溝通 姊妹失控竟打起來
馬來西亞男星祖雄與烏克蘭名模佳娜2023年結婚，去年11月迎來二寶兒子「季季」，家庭十分甜蜜，卻藏著不為人知的壓力。祖雄近日談到，佳娜妹妹歐莉雅來台灣後，長期與他們同住，成了「無法切割的毒瘤」，日常開銷幾乎由他們包辦，讓他超苦惱。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 91
中職》洪總驚爆網羅布坎南 富邦發聲明：震驚與不解
台鋼雄鷹今天早上在訓練基地「皇鷹學院」舉行春訓開訓典禮，總教練洪一中自爆網羅去年效力富邦悍將的洋投布坎南，由於布坎南受限「228條款」，依規定其他球隊暫時不能搶人。對此，富邦球團火速發聲明表示未出具過離隊同意書，對洪總發言表達震驚與不解。悍將聲明如下：自由時報 ・ 1 小時前 ・ 1
三段變溫！寒流發威「凍探7度」冷3天 中南部恐更極端
低溫持續！中央氣象署指出，週六（10日）清晨冷氣團配合輻射冷卻，可能再達寒流等級，局部地區低溫不排除剩7度，週日（11日）、下週一清晨輻射冷卻強，中南部可能比北部更冷；下週一（12日）白天冷氣團減弱後迎來回溫，一路減弱至下週四（15日）轉為東北季風影響；氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文分析下週後半到週末（17、18日）的天氣型態，早晚的寒冷與本週相比減弱，但北東出現局部雨。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 3
孫淑媚生日快樂！45 歲迎來「美貌大逆轉」從苦命台語歌手→韓系比基尼正妹 被封：逆齡天花板！
而真正讓這波討論全面炸開的關鍵，其實要回到去年她登上台北時裝周伸展台的那一刻。當時她以俐落造型現身，線條緊實、比例修長，站上伸展台毫不怯場，氣場一出場就抓住所有目光。照片曝光後立刻在社群瘋傳，不少人驚呼「完全不像 40+」、「這狀態太誇張了吧」，也讓更多人重...styletc ・ 22 小時前 ・ 25
祖雄不滿小姨子「白吃白住」不幫忙 佳娜失控姊妹大打出手！
大馬男星祖雄與烏克蘭籍妻子佳娜結婚2年，育有一女一子，家庭生活表面甜蜜，卻也暗藏不少磨合壓力。夫妻倆近日登上綜藝節目談到家庭問題，祖雄直言，佳娜的妹妹歐莉雅來台後長期同住，宛如成了「無法切割的毒瘤」，讓原本單純的家庭生活逐漸失衡，也對夫妻關係造成影響。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 55
會被大陸笑死！？ 呂禮詩：空軍基地的機堡沒有門
花蓮空軍基地1架F-16AM型戰機6日晚間進行例行訓練時，在花蓮外海失事，飛官辛柏毅連喊3次跳傘後失聯。小艦長呂禮詩在8日中天節目「頭條開講」中表示，外界關注模組化任務電腦（MMC）及自動防撞地系統，但更嚴重的問題是空軍的F-16型戰機機堡竟然沒有門，這要是被對岸看到恐怕會笑死。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 113
明日又有冷氣團！3區域轉濕冷 一路冷到「這天」
今（9）日強烈大陸冷氣團稍減弱，夜晚及清晨受輻射冷卻影響，溫度仍偏低，西半部及宜蘭低溫約9至13度，花東約14、15度，請注意保暖措施，白天氣溫稍微回升。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興也提醒，這天起有機會再受大陸冷氣團影響，預估將一路冷到下週二。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
為什麼鳥屎總在你車上？美國研究給答案｜汽車小學堂
你也曾遇過以下倒楣事嗎？車子才剛洗好、停好車，轉眼就被鳥屎「攻擊」。有時只是偶發事件，但有時彷彿被盯上，不禁讓人想知道原因。美國一家名為Alan’s Factory Outlet的車庫零售商最近公布調查，指出最容易成為「空襲受害者」的汽車品牌是Ram、Jeep與Chevrolet；至於車色則是棕、紅、黑，你的愛車有上榜了嗎？Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前 ・ 2
TPBL》高國豪兄弟互控傷害 大哥嗆「我要弄斷你的腳」判拘役30天
新竹攻城獅當家球星高國豪「私約二嫂」引發兄弟鬩牆，前年底3兄弟在蘇澳餐廳互毆後提告，3人被檢方依傷害罪起訴，大哥高聖文因嗆「我要弄斷你的腳」另涉恐嚇。宜蘭地院判決出爐，傷害部分和解，公訴不受理；高聖文犯恐嚇危害安全罪，判拘役30日，緩刑2年。自由時報 ・ 2 小時前 ・ 3
太子集團陳志押送中國「為何不是送台灣或美國？」外媒揭北京搶人內幕
柬埔寨政府7日證實，太子集團創辦人陳志已被撤銷國籍並遣送回中國。中國公安部隨即公開其被捕畫面，指控涉及開設賭場、詐騙等4項罪嫌。外媒分析，陳志雖遭美英制裁與通緝，但柬方選擇應北京要求遣返，此舉形同讓中國將其「保護」在國內司法體系中，阻斷美英介入審判，並掩蓋其可能涉及的敏感政治人脈。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 231
來台參加金唱片！Jennie「機場大臭臉」拒打招呼 網疑不尊重台灣
韓國第40屆金唱片頒獎典禮1月10日今晚首度移師臺北大巨蛋舉行。8日起多組表演嘉賓陸續包機來台。其中BLACKPINK成員Jennie昨早也身穿灰色大衣現身仁川機場準備出發來台。但她下午抵台後一坐上地勤人員開的接駁車後，立刻用大外套把自己全身蓋住，完全不想跟現場歌迷、記者打招呼，惹來一部分網友的批評，質疑她不尊重台灣。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 35