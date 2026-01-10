ISS太空人醫療問題 NASA預定最快1/14撤離返回地球

法新社報導，美國國家航空暨太空總署(NASA)表示，NASA在國際太空站(International Space Station, ISS)上的組員最快可能在15日返回地球，此前，NASA宣布由於突發醫療狀況，組員將提早結束任務返回。

NASA在X上發文表示：「NASA和太空探索科技公司(SpaceX)計畫於美東時間1月14日下午5時以後(台灣時間1月15日上午6時以後)將Crew-11自國際太空站撤出，並計畫於1月15日清晨濺落於加州沿海，具體時間取決於天氣與回收條件。」

官方並未提供這次ISS史上首度醫療撤離的細節，但他們表示這並非在太空站上受傷引起，且該名身分並未透露的組員狀況穩定，無須緊急撤離。

Nasa-SpaceX Crew 11的4名太空人自從去年8月1日以來一直在執行任務。這類任務通常持續約6個月，該任務組員原定在未來數週內返回地球。

美國太空人卡德曼(Zena Cardman)和芬克(Mike Fincke)、日本太空人油井龜美也(Kimiya Yui)和俄羅斯太空人普勒托諾夫(Oleg Platonov)將返回地球，而美國太空人威廉斯(Chris Williams)將留在國際太空站上，維持美國的駐留。

官員指出，下一次美國太空人任務可能會比預定時間提早前往國際太空站，但並未透露具體細節。