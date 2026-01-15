ISS 力挺玉山金併三商壽 籲投贊成票、啟動雙引擎新局

玉山金控（2884）表示，針對近期金融圈高度矚目的玉山金併購三商美邦人壽（2867）一案，國際權威投票代理機構 ISS（Institutional Shareholder Services）於 2026年 1月 8日正式出具評估報告，明確建議股東對相關議案投下贊成票。

玉山金控指出，ISS 從策略整合力、評價公允性、權益保障等三大主軸切入，不僅為機構法人提供了接軌國際標準的決策錨點，更以專業視角確立了此案對股東長遠價值的正面貢獻。

銀行＋保險雙引擎，玉山金商模升級

在策略層面，ISS 報告直指本案核心價值在於商業模式的升級。玉山金控將藉此從優質的銀行單引擎，跨越至「銀行＋保險」雙引擎平台。

廣告 廣告

分析師指出，玉山金控核心子公司玉山銀行強勢的通路與客群經營能力，若能與壽險業的長天期負債及資產配置優勢結合，將產生顯著的互補效應。未來的關鍵績效指標（KPI），將落在金控層級如何整合壽險的資產負債管理（ALM）與資本運用，若能落實執行，將大幅提升獲利來源的多元性與抗風險韌性。

針對市場最關注的換股定價，本次交易架構為：每 1股三商壽普通股換發 0.2486股玉山金普通股。ISS 審視後強調，該比率已經過獨立第三方機構鑑定，落在合理區間，符合公平且合理（Fair and Reasonable）原則。此一背書有助於將市場焦點從短期的溢價爭論，導向更具建設性的整合效益與長期資本規劃，消弭股東對價格的疑慮。

異議股東有請求權，程序完善

此外，議案依法設有「股份回購請求權」，為不同意合併的股東提供退場機制，完善了程序正當性與風險控管。

玉山金控表示，更具指標意義的是「聰明錢」的流向。截至 2026年 1月 14日，三商壽的外資持股比率由公告前的 7.19%躍升至 13.30%，顯示國際資金正積極進場押注合併成功後的潛在紅利，也反映了專業機構對交易成功的信心。

更多風傳媒報導

