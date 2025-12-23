ISSEY MIYAKE與ASICS聯名鞋款 從壁虎腳掌結構與運動員肌貼找靈感

ISSEY MIYAKE X ASICS聯名推出ISSEY MIYAKE FOOT。（君梵提供）

ISSEY MIYAKE X ASICS聯名推出ISSEY MIYAKE FOOT，首款聯名鞋款「HYPER TAPING」靈感來自壁虎的足部獨特結構，以摔角鞋外底、厚實且原創的彈性束帶呈現Taping（肌貼）概念，3種配色包括螢光綠、全黑以及全灰，能與服裝輕易搭配出自我風格，迅速搞定外出造型。

螢光綠ISSEY MIYAKE FOOT，NT$8,280。（君梵提供）

作為ISSEY MIYAKE FOOT的首款聯名鞋款，也是第一款將ASICS摔跤鞋重新設計為運動鞋結構的鞋款，靈感源自壁虎足部的獨特結構，採用延伸至鞋面下段的摔跤鞋大底，不僅提供穩固的支撐也帶來卓越抓地性能，營造出腳底如同被肌貼包覆的感受。

灰色ISSEY MIYAKE FOOT，NT$8,280。（君梵提供）

黑色ISSEY MIYAKE FOOT，NT$8,280。（君梵提供）

為支撐長時間的日常穿著，設計團隊重新開發楦頭，將原本緊密的摔跤鞋大底加寬，提供更舒適的貼合感，而鞋面則結合皮革與網布異材質設計，能與任何ISSEY MIYAKE品牌服裝自然融合。HYPER TAPING已在IM MEN 2026春夏系列大秀中首度亮相，將於明年1月7日於麗晶精品的IM MEN販售。

