ISSF亞洲競技疊杯賽在竹市 300多位選手參賽





「2025 ISSF競技疊杯亞洲錦標賽暨全國菁英盃錦標賽」15日在新竹市玄奘大學盛大登場。此次賽事為ISSF國際疊杯運動總會指定亞洲年度最高層級的國際賽事，共為期2天、6國約300多位選手參賽，各國選手代表年齡層分佈，小至幼兒園、大到銀髮族共襄盛舉，爭取亞洲總冠軍的最高榮耀，亞洲總冠軍二連霸的台灣代表隊也不例外，共派出40名國家代表隊選手捍衛主場，誓言奪下亞洲總冠軍三連霸。

秘書長張治祥出席開幕式表示，竹市積極推動疊杯競賽運動，今年更是有機會可以看到亞洲各國頂尖選手同場較勁，鼓勵所有選手透過難得的國際賽經驗，在勝負中學習成長，並成為未來比賽的成長養分，持續放眼國際成為頂尖選手。

新竹市體育會競技疊杯委員會主委李國璋議員也一同出席開幕活動。他說，委員會的夥伴們多年來不遺餘力的推廣疊杯運動，為竹市培育許多優秀的選手。這次ISSF亞洲錦標賽在竹市舉行，且竹市也有多位選手入選中華台北代表隊，代表國家出賽爭取榮耀，歡迎市民朋友到現場為選手們加油，讓竹市的疊杯運動發展更上一層樓。

