ITF倒數兩週！KKday旅展開搶 SIM卡天天1元、迷你團再折兩千
生活中心／記者李育道報導
「ITF台北國際旅展」倒數兩週！旅遊電商平台KKday線上旅展火熱起跑，將自即日起一路下殺至雙11檔期，主打每日整點全球人氣旅遊商品買一送一、超值機票一口價、各國必備SIM卡天天1元瘋搶、全球飯店5折起等優惠，針對11//7至11/10的「ITF台北國際旅展」，KKday也將設有線下展館，力推日韓泰越港澳機票萬元有找，另機加酒、迷你團商品現場下單還可現折2,000元！
KKday分享，看好ITF檔期與2026年海外自由行續夯，即日起至11/12，針對全球人氣旅遊體驗商品祭出買一送一、每日上午11點限量發售，主推日韓樂園景區門票、富士山玩雪一日遊、北海道賞楓一日遊、北海道破冰船二日遊、九州由布院一日遊、沖繩南部一日遊、曼谷市場一日遊、首爾與桃園機場接送等熱門行程；中午12點與下午15點分別開賣超值海外機票與1元SIM卡。另同步推出全球飯店5折優惠，包括北海道星野TOMAMU度假村、奧入瀨溪流飯店、曼谷半島酒店、曼谷湄南河四季酒店等星級住宿。
至於ITF四天旅展現場，KKday也預告，將每天機動銷售價格不到萬元的日本、韓國、泰國、越南、港澳機票，另針對偏好深度旅遊、有獨立包車＆客製化行程需求的旅客，現場也將下殺開賣「KKday迷你團」，聚焦日本、韓國、泰國、越南等熱門目的地，推出2-10人就可出發的專屬小團，主打專車不併團，專屬自己人的旅行，不用跟陌生人一起！另還可享熱門一日遊行程自由配、中文導遊隨行導覽，既有自由行的彈性，又有精緻團體旅遊的服務！
本次KKday迷你團首推「樂活沖繩機加酒＆旅遊行程自由配 4 日」，每人最超值只要15,900元起，「富國島五星機加酒＆旅遊行程5日」，每人24,500起，KKday旅展現場還有更多日韓、東南亞行程供民眾選擇，並將加碼推出迷你團每人折扣2000元，再加贈雙北-桃園機場送機！KKday表示，本次線上線下旅展並進，與各大供應商夥伴緊密合作，除了推出全站新客85折優惠外，也為玉山銀行全卡友推出「日韓滑雪最高折700元」禮遇，台新銀行Richart卡友「玩旅刷」方案祭出最高20%優惠。
