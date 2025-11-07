ITF台北國際旅展今開幕 「漾．新北」限量好康一次到位
記者蔡琇惠／新北報導
2025 ITF台北國際旅展今（7）日於台北南港展覽館盛大開幕，新北市觀光旅遊局以「漾．新北」為主題，吉祥物「小客」現身與粉絲合照，互動玩遊戲，送好禮，吸引大批民眾湧入新北館，熱鬧非凡。新北館更與基隆館、台北館、桃園館推出疊色印章集章活動，凡於基北北桃四館不限金額消費，即可憑單據至該館服務台兌換空白明信片一張，再前往各館完成各館指定任務，就可至台北館服務台進行搖獎儀式，抽出基北北桃精選好禮。
新北市觀旅局指出，今年新北館「漾．新北」以馬戲團為設計概念，搶先宣傳將於14日開城的「新北歡樂耶誕城」，歡迎大家到旅展搶先感受熱鬧的冬季慶典。新北館以一站式服務整合「食、宿、遊、購、行」旅遊資源，集結各區業者推出限量優惠與特色遊程，展現新北豐富的觀光魅力，並偕同傑仕堡有氧酒店、原森旅行社、大島台灣旅行社、淡蘭市集、春金伴手禮、雲仙樂園、維格餅家、全村的希望、烏來酋長文化村及澎派生活商行共襄盛舉，推出4天的限量好康活動。
新北觀旅局提到，另新北市觀光旅遊局推動「現金變旅程，入住新北享折扣」系列活動，結合新北市多家旅宿業者及觀光景點業者推出多元優惠方案。烏來雲仙樂園推出纜車入園票優惠250元，活動持續至今(114)年底；深澳鐵道自行車也提供消費滿1000元即贈扭蛋的優惠。還有更多吸引人的旅宿優惠內容，均可至新北市觀光旅遊網最新消息查詢。
新北市觀旅局表示，「漾．新北」新北館單筆消費滿1,000元以上，即可獲得摸彩機會一次(每日限前20名)，獎項包括星級吃到飽餐券、家樂福禮券等豐富好禮，讓民眾逛展同時也能享受滿滿驚喜。新北市政府觀旅局也指出，今年秋冬在新店碧潭掀起一波「萌力爆棚」的療癒風潮！來自日本的超人氣插畫IP「水豚君（KAPIBARASAN）」於11月1日至12月28日進駐碧潭地景裝置展，白天可欣賞可愛療癒的水豚君造景，夜晚6時至10時則點亮裝置燈光，呈現截然不同的氛圍。高達12米的水上巨型水豚君首次登台亮相，搭配陸地上的「駱馬君」主題打卡點，形成「水陸雙亮點」，打造視覺與情感兼具的全新體驗。歡迎民眾把握機會逛展搶優惠。此外，時序已過中秋，新北的萬里金山、烏來及其他多處等溫泉泡湯，也不容錯過!更多新北旅遊資訊與活動消息，請上「新北市觀光旅遊網」及「新北旅客」臉書粉絲專頁及IG查詢。
