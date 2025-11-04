ITF台北國際旅展住宿券1折！機票行程優惠朴寶劍專區吉祥物男團女團明星加持亮點滿滿

文／景點+ 張盈盈整理報導

全台規模最大的ITF台北國際旅展11月7日(五)至10日(一)在台北南港展覽館一館登場！集結日本、韓國、美國、泰國、馬來西亞等123個國家及城市參與，號召全台超過40家大型旅行社、逾130間飯店餐廳、航空公司及遊樂園共襄盛舉，攤位數達1600格。11月4日的展前記者會中，ITF籌備委員會主任委員葉菊蘭、台灣觀光協會會長簡余晏、交通部觀光署署長陳玉秀，以及聖克里斯多福及尼維斯、貝里斯、瓜地馬拉、聖文森及格瑞那丁等國外使節與中央、地方代表到場力挺，這次旅展活動更邀請多位明星、男團女團到場，想要追星找旅展限定旅遊優惠的人別錯過！

圖 / 台北國際旅展，以下同

各大旅行社齊推超級折扣搶客，從短線、長線到主題遊，一次網羅。買一送一、第二人折扣、現折回饋、抽獎活動與展場限定優惠；自由行旅客可鎖定機＋酒、交通票券與海外上網等「一站式」組合，現場再享多項加碼回饋。想先卡位寒假、春節與連假檔期，到 ITF 逛一圈就能把行程靈感與超值優惠一起帶走。

明星、吉祥物齊聚 最萌、星光熠熠旅遊嘉年華

展期間國際表演與吉祥物大遊行天天登場，卡司包括日本超人氣熊本熊、超萌「呆呆獸」，以及多國文化節目輪番演出，讓民眾逛展之餘還能追星、拍照、看表演。「吉祥物大遊行」每日下午2時開始，另有舞台見面會，適合親子一同近距離合影，感受年度最萌旅遊嘉年華魅力。展期重點卡司搶先曝光，11月7日（五）有小林賢伍於泰國館與東南旅行社登台。

11月8日（六）則安排旅遊達人Miya、YouTuber金魚腦、桃園館邀請的人氣網紅《欸你這週要幹嘛》、可樂旅遊帶來的《原子少年2》F.F.O、台灣人氣男團ARKis、韓國館台韓合製選秀節目《SCOOL》中脫穎而出的男團SEVENTOEIGHT接力亮相，還有衛福部導盲犬溫暖現身。

11月9日（日）韓國館邀甫在韓國發行新專輯的GenZ人氣女團《GENBLUE幻藍小熊》現身。

11月10日（一）人氣影星連俞涵也將現身客家館，讓旅展從早到晚都不冷場、大小朋友都能找到喜歡的節目，四天展期天天都有亮點。

小資族必買 餐券千元有找 住宿券最低不到1折

年末聚餐、跨年聚會多，想要選購最便宜的餐券、住宿券，就到今年的ITF台北國際旅展！飯店住宿券最低下殺不到1折、熱銷餐券3.1折起，最低只要999元就可享受飯店美食。若想泡名湯、品美食，可趁旅展購買超值的SPA泡湯券，和親友來趟輕鬆的溫泉之旅！

航空公司優惠最強檔 買機票抽亞洲商務艙

今年航空公司鎖定新興市場與熱門航點推出展場限定加碼，中華航空、長榮航空、星宇航空、台灣虎航、國泰航空、日本航空、越南航空及越捷航空獨立參展，另有多家航空與國家館共同展出，讓民眾逛一圈就能比價、現場開票、現場抽獎。長榮航空以「這個世界就是我的遊樂園」為主軸，規劃達拉斯、釜山景點的AI生成拍照區，展示第四代豪華經濟艙座椅。

日本航空推出台北至日本來回機票未稅7,700元起；星宇航空祭出全航線85折起，活動期間消費滿2萬元至展場出示證明，可抽亞洲區不限航點商務艙來回機票、星野集團住宿券等好禮；達美航空主打直飛西雅圖來回85折起；中華航空則配合12月初鳳凰城開航，全航線推出最低76折起，讓民眾用ITF旅展價飛向世界。

搶攻旅遊市場 日本館歷年最大、美國館回歸天天抽機票 國旅主題遊程一站看

國人排行第一的旅遊目的地日本館今年規模創新高，從各地最新旅遊資訊、套裝行程、自由行配套、門票與交通券到滑雪、溫泉、賽車、火山旅遊、主題樂園、百貨購物等主題一應俱全；「美國館」自2017年後再度以國家館名義參展，天天抽機票，四天合計送出5張機票，最大獎為「台北-美國不限航點」來回機票一張；韓國館打造「朴寶劍zone」，還原全羅南道紫島打卡點，完成互動即可獲得拍立得體驗，留下與寶劍的專屬合影，也推出「天天送機票」活動，週末兩日下午大韓航空再加碼送指定航線機票；每日韓食教學與試吃，讓民眾直接品味韓國文化；泰國館端出多項好康，包含曼谷萬元有找，每人最高省一萬、更有「曼谷芭達雅經典遊」現場下單第二人免費等ITF旅展限定優惠。

今年ITF也把台灣的山海人文與在地玩法通通帶進展場。交通部觀光署「國家風景區旅遊亮點館」整合全台13處風景區與觀光圈，從阿里山日出、東海岸海景到馬祖島嶼慢活，推出主題遊程，食宿遊購行與限量好康一站到位；農業部結合農遊路線、季節產地與小農展售，呈現多元農村旅遊樣貌；客家委員會「客家館」，串聯客庄小旅行、飲食與文化體驗。

故宮博物院以「故宮100+」結合 AI「命定特展」與「尋寶趣」互動，精品周邊展場限定９折。屏東館以「恆春建城150」打造山海城意象，邀在地業者參展，遊程、伴手禮皆有，邀大家走進南國新風貌；金門館推打卡送禮、DIY、消費滿額禮，串連機酒自由行與「老兵召集令」、跳島新路線等特色遊程。現場更多在地主題策展串起山海生態、文化走讀、小鎮慢遊與溫泉節慶，提供展場限定優惠、路線諮詢與互動體驗。

台灣觀光協會會長簡余晏表示，今年旅展規模擴大，攤位較去年增加100格，吸引來自日本、韓國、美國、泰國、馬來西亞等國家的夥伴共同參與。今年旅展主題為「相信旅行的力量」，強調旅行不僅是看見世界，更是一場身心靈的重整、與自己對話的過程。許多旅行社推出西班牙、法國、以色列、西藏、日本等地的朝聖之旅行程，而台灣的宗教朝聖之旅「媽祖遶境」也展現出島嶼多元且充滿人情味的旅行魅力。簡會長指出，旅遊市場邁向多元與創新，業者推出結合AI導遊、智慧導覽、聲光與氣味體驗等旅遊產品，展現觀光產業的轉型動能。

ITF台北國際旅展籌備委員會主委葉菊蘭表示，ITF已成為亞洲規模最大的旅展與旅遊交易平台，吸引眾多國內外城市與觀光單位參與，展現觀光產業的蓬勃動能。葉主委指出，台灣擁有約2,300萬人口，但去年出境旅遊高達1,685萬人次，國內旅遊更達2.2億人次，國旅支出突破5,000億元，足見台灣已是名副其實的觀光大國。

台灣龐大的市場與消費力帶動國際觀光業者來台參展、洽談合作。她鼓勵國人出國旅遊時能優先造訪友邦及友好國家，深化國際交流與互訪。國旅市場近年興起包括農業旅遊、客庄旅遊、運動旅遊、文化旅遊等多元主題，展現出台灣旅遊產品的創意與深度，誠摯邀請民眾踴躍蒞臨ITF旅展。

氣溫轉涼，正是泡湯最佳季節。各大飯店推出年末限定優惠，溫泉、美食與住宿一次滿足。陽明山天籟渡假酒店以「金獎湯泉雙響」為主打，讓旅客以4折不到千元的價錢享受到露天湯泉與金獎冠軍牛肉麵；北投麗禧年度熱銷商品「雅緻山景客房一泊一食住宿券」，祭出年度最低42折優惠價，每張僅9,999元。

年末節慶聚餐儀式感不可少，寒舍集團館展場獨賣優惠主推自助餐券組「十二廚」 19 張 或「探索廚房」 14張 ，每組2.5萬元、最低73折起，加贈單人25折券4張，另現場購買2張礁溪寒沐住宿券，加贈折抵25%住宿折扣券1張。晶華酒店集結全館人氣餐廳推出限量旅展優惠，栢麗廳自助餐推出各種餐券，最低7折起，故宮晶華龍蝦或烤鴨雙人分享券只要1,999元。士林萬麗的R bar逸庭，只要將近半價的799元即可享用經典台式牛排兩盤。

帶著萌寵旅行去 寵物友善旅宿掀風潮

今年ITF也呼應「毛孩經濟」熱潮，寵物友善旅宿成為展場焦點。大板根森林溫泉酒店推出「芬多精寵物雙人客房」，讓旅客能以63折的優惠與毛小孩一同親近森林芬多精；瑞穗天合國際觀光酒店更以19折的價錢則推出「寵物溫馨家庭房」，不論是放鬆假期或自然探索，都能與毛孩共度難忘時光。旅展現場更網羅各式特色住宿、主題樂園與地方小鎮旅遊提案，讓民眾輕鬆找到最合適的冬季旅遊靈感。

滿額禮、入場禮、LINE Pay回饋方案 旅展優惠再加碼

展期間，LINE Pay推出多重回饋方案，綁定中信LINE Pay卡、富邦J卡、聯邦賴點卡或永豐DAWAY卡，單筆消費滿5,000元更享最高5%回饋。與指定品牌消費還可再累積LINE POINTS，讓旅客逛展也能聰明累點、輕鬆享折扣。主辦單位與各單位合作推出各項好禮，大會滿額禮、問卷禮、最佳表演投票抽好禮、從4樓進場還能獲得限量入場禮。即日起至11月6日，可於 Klook、KKday、ibon售票系統、全家 FamiPort、udn 售票網、TaiTIX 及OK超商OK.go等通路，以9折預售優惠價購票入場。

KKday表示，國旅體驗商品中，高鐵假期與高鐵聯票因為靈活搭配各類票券、住房、交通與各地體驗，具備跨區移動、商務、觀光等需求，價格實惠，受旅客喜愛。KKday近期也推出北中南75折專案，包括台北看展搭配住宿、台中米其林必比登美食搭配住宿、高雄演唱會與住宿專案，另也推出親子樂園飯店、情侶出遊專案，滿足不同客群需求。高鐵國旅聯票則訴求「全台美食吃透透」，高鐵車票最低67折起，加價5元起，有機會可以享受高雄弘記肉燥飯鋪、台南博仁堂、台南二牛牛肉湯的人氣必比登小吃。

梨山賓館推出「標準雙人房二泊二食平日住宿券」，旅展價僅6,600元，再加贈武陵農場與福壽山農場門票各兩張，讓旅客一次暢遊兩大賞楓勝地；想更輕鬆出遊的旅客，也可選擇「台北出發梨山包車兩天一夜」行程，每人平均5,500元 即可享受專車接送、入住梨山賓館並遊覽武陵、福壽山及清水地熱。雲朗觀光推出每張僅2,200元、最低1.7折起的「雲朗聯合住宿券」，可自由選擇入住旗下飯店，5張券可入住日月潭雲品溫泉酒店，更首度開放9張券入住「蘇卡利‧漫活」一泊三食全包式體驗。高鐵推出多款超值假期，包含「搭高鐵送住宿」、「搭高鐵送租車」方案，每人最低2,980元起，也有眾多國旅一日行程可選擇。

2025 ITF台北國際旅展即將於11月7日至10日於台北南港展覽館一館盛大舉行，門票預售9折優惠只到11月6日，民眾可於Klook、KKday、ibon售票系統、全家FamiPort、udn售票網、TaiTIX、OK超商OK.go購買。主辦單位與台北捐血中心合作推出「捐血送門票」公益活動，11月1日至11月8日止，至北北基宜16個指定捐血點捐血，即可獲得門票一張，做公益還能進場把好康、優惠、旅遊靈感一次帶走，想規劃年末到明年的旅遊行程，到台北國際旅展走一趟就沒錯！

【Info】

2025 ITF台北國際旅展：

日期與時間：

11月7日(五) 12:00~18:00

11月8日(六) -11月10日(一) 10:00~18:00

地點：台北南港展覽館一館1、4樓

