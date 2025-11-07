ITF台北國際旅展登場 「漾．新北」一站式整合資源

《圖說》新北市觀旅局以「漾．新北」為主題，偕同旅行業、旅宿業、伴手禮業者、觀光工廠及新北在地商圈業者共襄盛舉，右四觀旅局觀光管理科長張寶忠。〈觀旅局提供〉

【民眾新聞葉柏成新北報導】2025 ITF台北國際旅展今〈7〉日於台北南港展覽館開幕，新北市政府觀光旅遊局以「漾．新北」為主題，吉祥物「小客」現身與粉絲合照，互動玩遊戲，送好禮，吸引大批民眾湧入新北館，熱鬧非凡。

觀旅局長楊宗珉表示，今年新北館「漾．新北」以馬戲團為設計概念，搶先宣傳將於11月14日開城的「新北歡樂耶誕城」，歡迎大家到旅展搶先感受熱鬧的冬季慶典。此外，也更與基隆館、台北館、桃園館推出疊色印章集章活動，凡於基北北桃四館不限金額消費，即可憑單據至該館服務台兌換空白明信片一張，再前往各館完成各館指定任務，就可至台北館服務台進行搖獎儀式，抽出基北北桃精選好禮。

《圖說》新北觀旅局莊榮哲副局長今日出席ITF台北國際旅展，推廣「漾 新北」吃喝玩樂多項體驗。〈觀旅局提供〉

他說，新北館以一站式服務整合「食、宿、遊、購、行」旅遊資源，集結各區業者推出限量優惠與特色遊程，展現新北豐富的觀光魅力，並偕同傑仕堡有氧酒店、原森旅行社、大島台灣旅行社、淡蘭市集、春金伴手禮、雲仙樂園、維格餅家、全村的希望、烏來酋長文化村及澎派生活商行共襄盛舉，推出4天的限量好康活動。

《圖說》新北觀旅局吉祥物「小客」不定時現身旅展，每日下午2點還有集結國內外超人氣吉祥物大遊行與各國精采文化表演。〈觀旅局提供〉

此外，觀旅局推動「現金變旅程，入住新北享折扣」系列活動，結合市境多家旅宿業者及觀光景點業者推出多元優惠方案。烏來雲仙樂園推出纜車入園票優惠250元，活動持續至今年底；深澳鐵道自行車也提供消費滿1000元即贈扭蛋的優惠。還有更多吸引人的旅宿優惠內容，均可至新北市觀光旅遊網最新消息查詢。