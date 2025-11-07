ITF台北國際旅展登場 1600攤商優惠開搶

為期四天的ITF台北國際旅展今（7）日登場，今年集結海內外業者，高達1600攤，近八年最多，各大旅行社也搶先公開低價優惠，例如韓國旅遊萬元有找、美西八天行程不到5萬元，尤其明年農曆春節長達九天假期，旅展入場時間還沒到，現場就已湧現大批民眾排隊等候。

搶連假+普發現金商機 業者優惠狂殺衝買氣

結合台灣傳統樂器元素的獨立搖滾樂團「百合花」今登場，為一年一度的ITF台北國際旅展揭開序幕，為期四天的全台最大旅展，今年共有高達1600個攤位參展，集結上百個國家與城市。各大旅行社也趁著普發萬元熱潮，祭出超殺優惠搶客。

獨立搖滾樂團「百合花」為ITF台北國際旅展揭開序幕。圖／台視新聞

超殺優惠！ 遊韓國萬元有找、美西不到5萬

可樂旅遊行銷部副總經理林冠賢表示，從首爾一路往南到釜山、濟州，都推出「萬元有找」的商品，銷售表現比去年同期成長約五成。

可樂旅遊推出「韓國首爾、清州五日遊」，只要7900元起；雄獅旅遊則祭出旅展限定「美國鳳凰城八天七夜」行程，五萬元有找，搶攻市場最低價。

雄獅旅遊總經理單葑表示，土耳其行程同樣不到五萬元，受連假效應與普發現金帶動，預估整體業績可望成長兩成。

可樂旅遊推出「韓國首爾、清州五日遊」只要7900元起。圖／台視新聞

日本航空則推出台北至日本往返經濟艙機票，優惠價7700元起；東南旅遊主打海外旅遊「二人同行，第二人只要一萬元」，吸引民眾搶訂。

日本航空台灣營業處長蘇微惠補充，明（2026）年2月3日將開航桃園往沖繩新航線，為旅客提供更多飛航選擇。

日本航空推出台北至日本往返「經濟艙」機票優惠價7700元起。圖／台視新聞

迎接年末、跨年、農曆年接連到來，旅展人潮帶動錢潮業者祭出超殺優惠希望衝出熱絡買氣。

台北／王孜筠、陳建國 責任編輯／蔡尚晉

