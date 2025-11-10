ITF台北國際旅展週末買氣旺 五星飯店餐券千元有找最後搶購

【陳揚盛／綜合報導】2025 ITF台北國際旅展昨(11/9)日邁入第三天，現場一早湧現排隊人潮，民眾熱情搶購超值旅遊商品，買氣持續升溫，信用卡滿額禮兌換前三日總金額已超過1.2億元，較去年成長二成，入場人次達12萬3654人，晶華、老爺、海霸王，連三天衝出千萬業績，旅行社也不落人後，可樂旅遊前3日業績較去年成長35%，自由行機加酒行程買氣洶湧，東南旅遊前2日業績已較去年成長%，雄獅旅遊今日業績較去年成長逾20%。旅展今最後一日各大飯店與旅行社紛祭出限時快閃優惠，把握搶購旅展最後限定優惠。

ITF台北國際旅展進入到最後週末日，可樂旅遊累積3日整體業績較去年同期成長逾35%，「百萬刷手」更是超過5筆。自由行則因市場需求持續旺盛，買氣大爆棚，現場排隊人龍綿延不絕。可樂旅遊指出，熱賣商品第一名為日本，其中冬季限定商品更是穩坐冠軍寶座，如：北海道滑雪、東北藏王樹冰等；緊接在後則是歐洲，又以南歐為最熱門，包含義大利、西班牙、葡萄牙。

雄獅旅展業績對比去年同期成長超過20%，觀察以寒假、過年區段最為熱銷；熱門目的地榜單中，日本穩坐冠軍，其中北海道破冰船行程買氣最旺，北歐極光旅程緊追在後，奧捷經典路線位居第三。賞櫻季節限定商品如北陸雪牆、歌詩達郵輪等銷售也十分亮眼。此外，主題旅遊表現突出，包括肯亞、富士山登山及雪梨馬拉松等行程，受ITF旅展熱潮帶動，訂單已延伸至明年暑假。

可樂旅遊攤位湧現大批民眾排隊詢價。台灣觀光協會提供

深度旅遊蔚為風潮，各大旅行社推出兼具文化與自然體驗的多元行程。鳳凰旅遊主打「汶萊五星帝國酒店長鼻猴生態5日」5萬5900元起，第二人省3千；雄獅旅遊「肯亞動物大遷徙11日」24萬2000元起，旅展下單加碼送熱氣球體驗；想趁寒假感受冬季魅力，尊榮國際旅行社帶來「MSC郵輪北歐雙峽灣盛宴13天」18萬9800元起；五福旅遊「阿拉斯加極光8日」11萬6900元起；大榮旅遊「北海道說走就走五日」1萬9888元起；KKday推出日本專屬團「北海道破冰船二日遊」旅展限量8折起。日韓是賞花熱門目的地，東南旅遊推出「東京賞櫻百選雙溫泉5日」3萬6900元起；永信旅遊「花季優選荷比法10天」旅展現場價8萬9900元起。也不可錯過國內賞花行程，熊麻吉旅行社櫻花季限定「武陵賞櫻花兩天一夜套裝行程」旅展優惠價每人5999元。

韓國館邀請人氣女團幻藍小熊（GENBLUE）現場登台演出，掀起現場高潮。台灣觀光協會提供

台北士林萬麗酒店「TEALAB茶坊雙人下午茶套餐券」下殺31折，只要999元；宜蘭力麗威斯汀度假酒店「饗樂券(買10送1)」下殺36折，只要999元；天成世貿國際會館「翠園粵式港點券」下殺51折，旅展限定750元；名人堂花園大飯店「兩廳聯合平日餐飲抵用券」下殺64折，只要499元；大倉久和大飯店「歐風館平日自助下午茶單人券」下殺69折，特惠價670元；台北萬豪酒店「GARDEN KITCHEN平日午間自助美饌單人券」下殺7折，旅展價999元；水京棧國際酒店「RIPPLE假日午/晚餐聯合餐券」下殺75折，特惠價999元；台北六福萬怡酒店「靓港點套餐平日午餐券」下殺82折，只要899元。

各家飯店推出年度最強檔優惠。台灣觀光協會提供

桃園大溪笠復威斯汀度假酒店展場獨家每日各限量100組的「冬旅慢饗一泊二食住宿券」加贈雙人下午茶券，以及「知味西餐廳平日自助餐晚餐單人券」買一送一；台北君悅酒店於旅展推出旅展快閃限量餐券，現場加碼祭出消費滿額即贈凱菲屋午餐券或下午茶券；還有排隊禮跟現場消費即可抽獎的活動；花蓮潔西艾美渡假酒店則主打餐券滿額加碼送探索廚房晚餐券。海霸王集團城市商旅德立莊/城市商旅/PAPA WHALE 港都周遊平日住宿通用券(5張/套)，不到1折的超值優惠，只要4999元；台北士林萬麗酒店推出尊貴山景客房平假日雙人住宿券，下殺2折，只要5599元；台北遠東香格里拉推出豪華客房雙人平日住宿券，下殺21折，只要5199元；寒軒國際大飯店「標準單人住宿券」下殺25折，只要1900元！

五星飯店餐券千元有找，每日限量商品超優惠。台灣觀光協會提供

今展期最後一天，精彩活動壓軸登場！藝人連俞涵將於下午現身客家館，日本搞笑藝人「粘土大介」也將於大會舞台介紹五島魅力，更有沖繩琉球表演藝術、熊本城迎賓武將隊等精彩表演，吉祥物大遊行最終場也將於下午2點開始。

今展期最後一天，吉祥物大遊行最終場下午2點開始，圖為香川縣呆呆獸舞台活動。台灣觀光協會提供

