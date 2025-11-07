ITF台北國際旅展首日吸63,000人次！「千萬刷手」掃3,000張住宿券 航空0元票成亮點

2025年台北國際旅展（ITF）在九個連假及「普發萬元」政策的雙重利好下，於開展首日吸引了63,167人次入場，較去年增長8.87%。展會現場人氣爆棚，消費者購買力強勁，老爺酒店集團更是出現「千萬刷手」掃購3,000張住宿券的盛況。福容大飯店、JR東日本大飯店、天成飯店、圓山大飯店、雄獅旅遊及東南旅遊等多家業者也報告業績較去年大幅成長，特別是日韓線、長程線及郵輪等產品成為熱門選擇。

▲ 首日入場人次達63,167人，人氣買氣旺。（圖／台灣觀光協會）

郵輪優惠搶眼 早鳥價及消費金吸引目光

多家郵輪公司在旅展期間推出了吸引人的早鳥優惠。麗星郵輪的探索星號提供北高雙港行程現折4,000元的優惠，高雄出發的5日行程每晚更可獲得最高6,500元的消費金。MSC地中海郵輪則針對冬季及日韓春季、夏季航程推出早鳥優惠，減價6,000元。鳳凰旅遊和雄獅旅遊也不甘示弱，推出多條優惠航線，吸引了大批郵輪愛好者。

▲ 多家郵輪祭出早鳥優惠價。（圖／台灣觀光協會）

航空公司競相推出折扣 0元機票成亮點

航空公司在此次旅展中也不遑多讓，中華航空提供指定航線7折起的優惠，並在現場舉辦抽機票活動。長榮航空則推出多條航線84折起的優惠，台北-洛杉磯來回票價低至26,423元。星宇航空的「滿額抽SNOOPY星願盒」活動吸引了不少消費者，台灣虎航和國泰航空也推出了多條航線的折扣，越捷航空更是以「0元機票大放送」活動成為全場焦點。

▲ 各家航空推出機票抽獎及購票優惠。（圖／台灣觀光協會）

日本館規模空前 韓國館、美國館活動豐富

今年的日本館規模空前，超過200個攤位展示來自全日本各地的旅遊資訊和優惠產品。現場推出的近鐵電車周遊券和Nippon SIM等產品吸引了大量自由行愛好者。韓國館則以「韓食與韓流」為主題，推出多項互動活動和美食試吃，並在週末舉辦「大韓航空知識挑戰賽」，送出台韓指定航線機票。美國館自2017年後再度回歸，每日推出抽機票活動，吸引了不少旅客駐足。

▲ 日本館歷年最大，邀集由北至南各城市參展。（圖／台灣觀光協會）

自由行及團體遊優惠多 鐵道迷不容錯過

KKday和雄獅旅遊在展會期間推出了多項自由行和團體遊優惠，吸引了大量旅遊愛好者。特別是KKday的東京哈利波特影城門票買一送一和酷航北海道6天特價行程，成為自由行愛好者的首選。對於鐵道迷來說，台鐵和雄獅旅遊推出的多項鐵道相關產品和行程也是不容錯過的亮點。

▲ 雄獅旅遊推出藍皮解憂號旅展限定行程優惠。（圖／台灣觀光協會）

（8）日將迎來週末首日，男團F.F.O、ARKis、SEVENTOEIGHT、YouTuber金魚腦及欸你這週要幹嘛等明星網紅將現身旅展，盼可持續衝高買氣及人氣。

