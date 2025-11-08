ITF台北國際旅展首日就出現千萬刷手 週末首日人潮滿滿，陸海空旅遊商品齊！
【旅遊經 洪書瑱報導】
2025 ITF台北國際旅展進入第二天，也是週末首日，吸引大批民眾繼續入場搶購，而且開門前便吸引前來追星，展場滿滿人潮，而事實上昨(7)日老爺酒店集團出現「千萬刷手」掃購3,000張住宿券，更出現多位百萬刷手，包含：福容大飯店、JR東日本大飯店、天成飯店、圓山大飯店、雄獅旅遊及東南旅遊等，飯店及旅行社等多家業者表示業績較去年成長，日韓線、長程線及郵輪等皆為熱門商品。
超過 30 年郵輪營運經驗的 StarDream Cruises（麗星郵輪 2.0）首次參加台北國際旅展 （ITF），以「最台灣人的郵輪」為題，推出史上最超值的年終優惠，全航次約每人每晚 3,000 元起。主打「用國旅價，住郵輪、玩海外」，平均每人每晚 3,000 元起，讓旅客用年終獎出國度假；更加碼「北高雙港合購立減 4,000 元」、「買一送一」與「最高贈 6,500 元郵輪消費金」等多重好康。麗星郵輪副總裁 徐牧柔 表示：「麗星郵輪 2.0，不論從航線設計、餐飲選擇或船上體驗，是最台灣人的郵輪品牌，北、高雙港雙出發，除了自高雄出發的菲律賓、越南等獨家暖冬航線，明年基隆出發的母港往返航次更推出基隆直航東京與大阪、日韓 5 晚暢遊 3 地等獨家行程。除固定週五出發、免請假最適合白領的航期外，全年度航次涵蓋 3 天 2 晚至 8 天 7 晚，行程豐富多惠！
另，MSC地中海郵輪分別推出冬季、日韓春季及夏季等航程，早鳥優惠減6,000元；鳳凰旅遊推出麗星郵輪探索星號，那霸3日最低6,000元起；雄獅旅遊MSC榮耀號日韓6日，早鳥現折6,000元，旅展價42,900元起；可樂旅遊推出「迪士尼探險號」郵輪團體及自由行商品，每人最低41,888元起，現場下定除送行李吊牌、艙門磁鐵等禮品，還加碼贈可樂旅遊幣5,000枚。
今年參展航空推出多重折扣，中華航空購買指定航線享優惠7折起，現場購票可參加抽機票活動及贈Care Bears禮盒；長榮航空多條航線最低84折起，推出台北-洛杉磯來回含稅價26,423元起；星宇航空推出11月10日前購買機票或「星星相遇」產品，單筆滿20,000元可於現場參加「滿額抽SNOOPY星願盒」活動，有機會抽中亞洲區不限航點商務艙來回機票、星宇航空獎勵哩程50,000哩、星野集團住宿券與SNOOPY聯名周邊等多項好禮。台灣虎航祭出仁川單程未稅1,199元起、東京羽田單程未稅1,799元起、名古屋單程未稅1,899元起；國泰航空則推出全球精選航點8折起，越捷航空更於旅展現場舉辦「0元機票大放送」扭蛋活動，每天抽出0元機票，於現場完成指定任務，就有機會抽中免費機票或限定艙等100%抵用券。
美國館睽違七年再度以國家館參加ITF，四天抽出五張機票，完成集章活動便可參加，昨日獎項為「台北-美國舊金山」來回機票一張，今日為「台北-美國不限航點」來回機票一張。其中，格緻旅行社主打2026年出發的「美西山河戀9天」與「阿拉斯加極光之旅」等客製化行程。尊榮國際旅行社則以榮獲「美國國際金旅獎」之姿推出「美西國家公園精選10天」行程，只要131,800元起，現場報名第二人可再折6,000元。御義旅行社新墨西哥州、亞利桑那州、愛達荷州與夏威夷等多條主題路。距離台灣僅3.5小時航程的關島，也因聯合航空直飛受矚目，春節出發四天只要39,900元起，現場報名第二人再減4,000元，成為短天數度假首選。
天氣逐漸降溫，旅行業者也主打東南亞海島度假避冬行程。Air Asia祭出台北、高雄天天直飛曼谷航班，單程票最低1,952元起，並可延伸前往普吉島、喀比與合艾等地。品冠國際旅行社推出寒假限定「經典遊泰超省錢」方案，原價47,800元起，旅展現場買一送一，兩人同行一人免費；另有蘇梅島度假五日遊20,800元起，現場報名第二人再折4,000元，吸引民眾搶購。
各大旅行社配合政府普發萬元政策推出「萬元有找」旅展限定優惠，可樂旅遊主打「首爾清州5日」早去晚回行程7,900元起，並祭出多項買一送一方案；雄獅旅遊推出「韓國4日免萬元」及「沖繩自由行4天9,888元起」等超值優惠。燦星旅遊則推出「普發一萬放大術」限時活動，旅客扣除補助後僅需再加4,900元，即可享寒假海島度假並搭配當地免費接送機服務。
KKday於展期推出限量自由行配套行程、票券，包含東京哈利波特影城門票買一送一、豪華版關西享樂周遊券買一送一，以及限時特價酷航北海道6天6,388元起等，現場玩拉霸還可抽機票；雄獅旅遊則推出團體遊優惠口袋商品，沖繩自由行4天9,888元起、泰國芭達雅跨年5日21,999元起及瑞士冰川10日97,900元起等優惠產品。
國旅部份，金都精緻溫泉飯店推出景觀套房下殺3折，最低3,299元即可入住；綠舞國際觀光飯店平日一泊一食雙人房3.8折優惠價只要5,388元；陽明山天籟渡假酒店推出萬用套券買十送一，每套僅4,999元，可無限暢遊露天風呂與SPA水世界；六福旅遊集團敘日全日餐廳推出餐券買九送一，十張合計10,700元；墾丁長灘休閒飯店推出「長灘超值放電假期套票」，四天三夜僅8,888元；台北遠東香格里拉於展期限定推出滿萬元贈餐飲兌換券活動；圓山大飯店也舉辦每日現場抽獎，消費滿5,000元即可獲摸彩券乙張，每日下午5時50分於展場直播抽出價值上萬元的台北與高雄圓山套房。
另外，針對鐵道迷，台鐵販售廣受好評的台鐵便當並邀請民眾拍照留影，分享鐵道旅遊故事，現場完成打卡分享即可獲得精美小禮乙份。雄獅旅遊推出藍皮解憂號旅展限定「南國漫讀節限定列車」每人1,280元；「紫斑蝶高屏3日」搭藍皮、到茂林看紫斑蝶，每人5,999元起；台灣高鐵推出「高鐵假期」多項優惠，單筆滿10,000元贈高鐵假期1,000元抵用券，滿額可抽星宇航空不限航點來回機票乙張。
相關訊息可至ITF台北國際旅展官方網站(www.taipeiitf.org.tw)查詢！
以上圖片：台灣觀光協會提供
