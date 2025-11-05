ITF台北國際旅展！住台北漢來免排隊吃島語 高雄漢來三麗鷗房38折

台北漢來將於ITF台北國際旅展的實體展，獨家限量推出｢夢饗島語｣保證有位置的住房優惠，雙人入住11883元起。（圖／漢來飯店事業群）

觀光界年度盛事－ITF台北國際旅展將於11月7日起盛大登場，飯店版圖橫跨北中南三地的漢來飯店事業群，今年首度推出線上旅展，即日起至11月17日搶先開跑。台北漢來大飯店、高雄漢來大飯店及漢來日月行館三館聯手，於線上及實體旅展同步祭出限時限量超值住房方案搶客，其中最受關注的莫過於台北漢來結合高人氣的「島語」推免訂位住房專案，高雄漢來則推出最低24折起的限量住宿券，優惠誘人，業者標榜買越多、折數越多。

台北漢來吃島語免訂位 住房專案5888元起

台北漢來推出精緻客房含「島語」早餐，旅展限定價每晚5888元，約定價34折優惠。（圖／漢來飯店事業群）

緊鄰南港展覽館的台北漢來大飯店，以現代奢華設計與高隱私服務聞名，受到許多名人青睞，包括木村拓哉、宋慧喬、孫藝真、朴信惠、潘迎紫等大咖藝人都曾下榻該飯店。台北漢來大飯店內的「島語」自助餐廳被網友公認為全台最難訂位的餐廳之一，今年線上旅展，飯店推出精緻客房含「島語」早餐，每晚5888元起，優惠下殺34折；若想升級奢華體驗，可選豪華套房含雙人早餐與行政樓層禮遇，每晚12,888元起，約45折優惠。旅展住宿券限平日使用。

除了線上優惠，業者在實體旅展獨家推出限量｢夢饗島語｣住房優惠，雙人11,883元起，現場購買再加贈指定日入住享房型升等至行政豪華客房及精選氣泡酒2瓶；「夢饗島語」為保證「島語」訂位的住房專案，凡購買指定日期的住房，即保證於入住當晚可享「島語」自助餐廳晚餐，免排隊即可輕鬆暢享全台最受矚目的自助饗宴。

高雄漢來三麗鷗主題房 旅展限定優惠38折

高雄漢來大飯店打造全台唯一整層樓的三麗鷗主題空間，今年線上旅展下殺38折，超優惠價每晚5688元起，並享有早餐與三溫暖體驗。（圖／漢來飯店事業群）

高雄漢來大飯店打造全台唯一整層樓的三麗鷗主題空間，結合Hello Kitty、美樂蒂與酷洛米等8大人氣角色，共有18間夢幻房型，推出以來深受親子家庭與粉絲喜愛。今年線上旅展三麗鷗主題房下殺約38折、以每晚5688元起的超優惠價誘客，並享有早餐與三溫暖體驗。

高雄漢來實體旅展將推出每日限量100組的「市景精緻客房」超值套券，一次購買5張套票組合價17440元，等於每張3488元。(圖／漢來飯店事業群）

高雄漢來實體旅展則推出每日限量100組的「市景精緻客房」超值套券，買越多省越多，單張售價3888元，一次購買5張套票組合價17,440元，等於每張3488元，約定價24折即可享受高雄地標飯店的城市風情與「漢來海港」雙人早餐。

漢來日月行館實體旅展 逾萬元多重禮遇誘客

座落於日月潭涵碧半島制高點的「漢來日月行館」，以93間湖景客房與270度環景視野成為日月潭頂級度假飯店。（陳韻萍攝）

漢來日月行館線上旅展主打平日一泊二食住宿券21400元，含雙人早、晚餐；旅展現場購買專案住宿券，可享台中高鐵到飯店的雙人來回免費定點定時接駁服務。（圖／漢來飯店事業群）

座落於日月潭涵碧半島制高點的「漢來日月行館」，以93間湖景客房與270度環景視野，打造日月潭頂級度假飯店。線上旅展主打平日一泊二食住宿券21,400元，入住奢華的湖畔藝術飯店，專案含精緻雙人早餐與晚餐。

實體旅展更推出限時加碼，凡於旅展現場購買漢來日月行館限時專案住宿券，即可於入住時享有價值2000元的「台中烏日高鐵－漢來日行館」雙人來回免費定點定時接駁服務；購買「平日一泊二食住宿券」，可再享價值2000元的「星空」酒廊雙人套組1份。若是購買「平日一泊一食住宿券」5張或「平日一泊二食住宿券」3張，其中1張可升等湖景客房，等同享有近萬元的升等優惠，多重禮遇總價超過萬元。

