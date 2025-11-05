ITF台北國際旅展！住台北漢來免排隊吃島語 高雄漢來三麗鷗房38折
觀光界年度盛事－ITF台北國際旅展將於11月7日起盛大登場，飯店版圖橫跨北中南三地的漢來飯店事業群，今年首度推出線上旅展，即日起至11月17日搶先開跑。台北漢來大飯店、高雄漢來大飯店及漢來日月行館三館聯手，於線上及實體旅展同步祭出限時限量超值住房方案搶客，其中最受關注的莫過於台北漢來結合高人氣的「島語」推免訂位住房專案，高雄漢來則推出最低24折起的限量住宿券，優惠誘人，業者標榜買越多、折數越多。
台北漢來吃島語免訂位 住房專案5888元起
緊鄰南港展覽館的台北漢來大飯店，以現代奢華設計與高隱私服務聞名，受到許多名人青睞，包括木村拓哉、宋慧喬、孫藝真、朴信惠、潘迎紫等大咖藝人都曾下榻該飯店。台北漢來大飯店內的「島語」自助餐廳被網友公認為全台最難訂位的餐廳之一，今年線上旅展，飯店推出精緻客房含「島語」早餐，每晚5888元起，優惠下殺34折；若想升級奢華體驗，可選豪華套房含雙人早餐與行政樓層禮遇，每晚12,888元起，約45折優惠。旅展住宿券限平日使用。
除了線上優惠，業者在實體旅展獨家推出限量｢夢饗島語｣住房優惠，雙人11,883元起，現場購買再加贈指定日入住享房型升等至行政豪華客房及精選氣泡酒2瓶；「夢饗島語」為保證「島語」訂位的住房專案，凡購買指定日期的住房，即保證於入住當晚可享「島語」自助餐廳晚餐，免排隊即可輕鬆暢享全台最受矚目的自助饗宴。
高雄漢來三麗鷗主題房 旅展限定優惠38折
高雄漢來大飯店打造全台唯一整層樓的三麗鷗主題空間，結合Hello Kitty、美樂蒂與酷洛米等8大人氣角色，共有18間夢幻房型，推出以來深受親子家庭與粉絲喜愛。今年線上旅展三麗鷗主題房下殺約38折、以每晚5688元起的超優惠價誘客，並享有早餐與三溫暖體驗。
高雄漢來實體旅展則推出每日限量100組的「市景精緻客房」超值套券，買越多省越多，單張售價3888元，一次購買5張套票組合價17,440元，等於每張3488元，約定價24折即可享受高雄地標飯店的城市風情與「漢來海港」雙人早餐。
漢來日月行館實體旅展 逾萬元多重禮遇誘客
座落於日月潭涵碧半島制高點的「漢來日月行館」，以93間湖景客房與270度環景視野，打造日月潭頂級度假飯店。線上旅展主打平日一泊二食住宿券21,400元，入住奢華的湖畔藝術飯店，專案含精緻雙人早餐與晚餐。
實體旅展更推出限時加碼，凡於旅展現場購買漢來日月行館限時專案住宿券，即可於入住時享有價值2000元的「台中烏日高鐵－漢來日行館」雙人來回免費定點定時接駁服務；購買「平日一泊二食住宿券」，可再享價值2000元的「星空」酒廊雙人套組1份。若是購買「平日一泊一食住宿券」5張或「平日一泊二食住宿券」3張，其中1張可升等湖景客房，等同享有近萬元的升等優惠，多重禮遇總價超過萬元。
★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！
更多中時新聞網報導
NBA》字母哥缺戰 羅林斯率隊宰老東家
林逸欣生日音樂會 尪當總監放閃
MLB》山本扮救世主 G6強碰高斯曼
其他人也在看
阿里山百年蒸汽檜木火車11/18開放訂票 季節限定賞楓列車、票價資訊一次看！
秋意漸濃，阿里山賞楓季也即將展開，由百年蒸汽火車當嚮導，來山上走走跟秋賞個楓。林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處(林鐵及文資處)，在秋季推出「楓度翩翩」主題列車遊程，全程行駛國寶級蒸汽火車31號附掛全臺灣檜木所打造的檜木車廂，前往林鐵特色車站及賞楓秘境，感受百年林鐵穿梭林間聆聽森音、體驗山林的寧靜美好及高山鐵道魅力。Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 天前
秋蟹吃到飽懶人包｜饗食天堂、島語、敘日Buffet餐券最低78折優惠！全台必吃螃蟹餐廳 龜吼、梧棲、將軍漁港品蟹攻略
進入秋天就是品蟹的季節，大沙公、沙母、花蟹與石蟳、三點蟹正肥美，龜吼漁港人潮爆滿、代客料理區座位全滿，熱門店家料理區座位全滿，就連螃蟹價格也因供應吃緊而節節攀升，想避開漁港人擠人的戰場，又能優雅品嚐肥美秋蟹，市區也有不少能輕鬆「吃蟹不人擠」的好選擇。Yahoo夯好物 ・ 3 週前
ITF台北國際旅展11／7登場！航空優惠最低76折、飯店住宿券1折起
全台規模最大、歷史最久的觀光旅遊展銷平台「2025 ITF台北國際旅展」將於11月7日(五)至10日(一)在台北南港展覽館一館登場！集結日本、韓國、美國、泰國、馬來西亞等123個國家及城市參與，全台超過40家大型旅行社、逾130間飯店餐廳、航空公司及遊樂園共襄盛舉，攤位數達1,600格，攤位數較去年大幅成長。「日本館」租下207格，規模創新高，亦為最大展館。「美國館」自2017年後再度以國家館名義參展。中時財經即時 ・ 1 天前
普發現金怎樣住飯店最划算？萬元三天兩夜玩翻全台
政府普發一萬元現金，福容大飯店連鎖同步加碼好康。福隆店自11月10日至12月30日推出「3天2夜精緻和洋客房雙人含早餐」優惠專案，限時10,000元，加碼再送萬元折扣券。桃園機捷A8店與桃園店則祭出「住一晚送一晚」超值方案，雙人入住特價10,000元起。麗寶福容店推出三天兩夜雙人入住只要9,999元起，含兩日雙人早餐及麗寶樂園門票。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
獨旅也能成行！三條布農飲食文化體驗遊程 細細品味部落「日日拾光」
【記者 劉瑞娜／花蓮 報導】由交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處(以下稱縱管處)自2018年推出的「縱谷原遊台灣好報 ・ 1 天前
普發一萬! 最大旅展登場 各業者祭出優惠搶商機
生活中心／孟嘉美、宮仲毅 台北報導週三就要開放登記普發一萬，您想好要花在哪了嗎？全台最大旅展，台北國際旅展，這麼剛好，週五登場，旅行社業者、航空公司摩拳擦掌，想搶商機！紛紛祭出機票優惠、萬元有找行程，買氣超夯！民視 ・ 11 小時前
東北角秋遊芒花季即日起登場 東北角玩樂遊「套裝」！
東北角秋遊芒花季即日起登場東北角玩樂遊「套裝」！【旅遊經廖晨光報導】秋意漸濃，銀白的芒花隨風搖曳，又旅遊經 ・ 4 小時前
輕井澤｜室生犀星記念館 與 cafe涼之音的文學時光
在 輕井澤 舊輕井澤區的靜謐巷弄中，藏著一個完美的文青半日旅組合－「室生犀星記念館」與對面的「cafe涼之音」。這兩個景點相距僅10秒步行距離，卻能帶給旅人從文學到歷史的豐富體驗，最適合喜歡深度旅遊的文青和追求寧靜時刻的旅人。Yahoo奇摩旅遊網友投稿 ・ 1 天前
新加坡師生參訪二水經典小鎮 做石硯、採芭樂直呼太好玩
彰化二水國際跑水節與花旗木鐵道櫻花近年打開觀光旅遊知名度，新加坡中學20名師生專程到二水經典小鎮參訪體驗，由二水公所安排參訪董坐螺溪石硯了解傳統工藝，並體驗採芭樂農村旅遊樂趣，晚間則品嘗復古餐廳的台式美味，一行人直呼新加坡沒有的旅遊體驗，實在很好玩。觀光署參山國家風景區管理處長曹忠猷與二水公所全程陪同海外修學團，曹忠猷特別強調，因應國外修學旅遊各別需求，參山處持續結合在地公私部門推動文化、農業及產業、環保等等國外學生有興趣的旅遊產品，協助彰化各轄區大力推動海外修學旅遊。二水鄉長蘇界欽表示，近日的二水國際跑水節系列活動與花旗木鐵道櫻花已經讓很多國內外遊客認識二水經典小鎮，最近新改善完工的二水車站也成為打卡景點，將持續打造二水成為民俗慶典、農村休閒與集集鐵道觀光遊憩亮點。新加坡中學師生大部分首度來台灣，也首次看到傳統的硯台工藝美學，創辦人董坐也當場邀請學生diy製作濁水溪出產的石硯，並拿起毛筆體驗以前華人磨墨寫書法的傳統文化。華文中學帶隊陳老師表示，新加坡雖然華人很多，但已經是國際大都會的城市國家，每年都會專程帶學生來台灣學習中華文化，尤其新加坡非常喜歡台灣水果與鄉村景致，學生看到稻浪在夕台灣好新聞 ・ 1 天前
ITF旅展航空最低76折 旅行社優惠火力全開 人氣餐宿券不到1折
全台規模最大的ITF台北國際旅展將於11月7日(五)至10日(一)在台北南港展覽館一館登場！集結日本、韓國、美國、泰國、馬來西亞等123個國家及城市參與，並號召全台超過40家大型旅行社、逾130間飯店餐廳、航空公司及遊樂園共襄盛舉，攤位數達1600格。七逗旅遊網 ・ 1 天前
普發現金放大術！ 台北市旅宿、景點響應「一萬元」政策推優惠
台北市觀傳局為響應全民普發現金政策，成功邀集本市旅宿業者推出多項「現金放大術」專案，鼓勵民眾以更超值的價格體驗臺北的住宿與美食魅力：凱達大飯店： 推出「全民普發•好享度假」專案，豪華套房享限量買一贈一，家庭三、四人房更祭出買一贈二的好康福利，平日入住價格只要1萬元起。晶華酒店： 入住「雲天露台家庭客房」即贈送栢麗廳四客豪華午餐，並享有價值5,544元的「雲天廊」專屬禮遇，讓旅客一次擁有住宿與美饌的雙重饗宴。福容大飯店台北一館： 推出超值方案，「三天兩夜豪華客房二泊四食」優惠價只要9,999元起。國聯大飯店： 推出「國聯景觀套房一泊二食•買萬送萬」專案。觀傳局表示，這些優惠活動讓民眾能將普發現金發揮最大價值，輕鬆享受美好假期。景點同步響應：101門票優惠、古厝禮俗體驗除了旅宿業，臺北市多處知名景點也推出響應優惠，讓市民與遊客能盡情探索臺北的魅力：台北101觀景台： 推出超值門票優惠。林安泰古厝民俗文物館： 舉辦「新生兒抓週、收涎禮俗體驗」，凡報名並出示打卡「#普發現金一萬」，即可獲得精美小禮。台北當代藝術館： MoCA 商店推出設計商品9折優惠。ITF旅展加碼！「玩臺北1萬元有找！」專案台灣好新聞 ・ 1 天前
國際旅展7日登場 規模再擴大
全台規模最大觀光旅遊展銷平台ITF台北國際旅展，將於7日登場，今年集結日、韓、美、泰、馬等123個國家及城市參與，全台超過40家大型旅行社、逾130間飯店餐廳、航空公司及遊樂園共襄盛舉，攤位數達1,600格，較去年大幅成長，其中日本館租下207格，規模創新高，亦為最大展館；美國館也是自2017年後，再度以國家館名義參展。工商時報 ・ 16 小時前
東京賞楓新玩法！從庭園、山林到古寺，三條絕美秋日賞楓路線公開
【文京區】小石川後樂園位於東京都文京區的小石川後樂園，為江戶時代初期所築。回遊式的築山泉水庭園，是融合中國風格意匠聞名的日本庭園之一。儘管坐落於熱鬧東京都內，園內靜謐且別具禪意，充滿雅致氛圍，例年11月中下旬至12月上旬間，約有500株楓樹（イロハモミジ）相繼染...styletc ・ 9 小時前
日韓機票999五星級飯店99元！普發一萬易遊網線上旅展3折開搶
普發一萬,易遊網,線上,旅展,日韓,機票,飯店 迎接11月「全民普發一萬」，易遊網即日起至11月13日推出年度最大檔「折扣放大節」線上旅展，不只祭出全站3折起的超殺優惠，更加碼豪撒300萬折扣碼，讓普發萬元超有感！活動期間再推日韓機票999元、五星級飯店99元起、饗食天堂餐券90元、機票飯店團旅5折券等限時優惠必搶！景點+ ・ 1 天前
燦星旅遊加碼放大您的1萬元！ ITF台北國際旅展祭出限時優惠
【互傳媒／記者 蘇彩娥／台北 報導】2025年ITF台北國際旅展將於11月7日至11月10日在南港展覽館盛大登互傳媒 ・ 12 小時前
深化國際觀光交流 馬來西亞旅遊業者至屏東踩線收穫滿滿
記者鄭伯勝／屏東報導 屏東縣政府為推動南台灣觀光國際化，特別邀請馬來西亞華人旅遊公會…中華日報 ・ 5 小時前
東京室內遊樂場東京Joypolis遊玩攻略！台場一日遊這樣安排最完美
來東京旅遊，當然少不了安排符合不同季節的行程。不過，有幾個月份剛好碰上台灣的暑假，也正值日本的雨季，在外逛街的興致真的會完全被澆熄…💦 因此，小編要特別推薦一個無論晴天雨天都能玩得盡興的東京室內遊樂場——東京Joypolis！不管是和朋友、情侶出遊，還是家庭旅遊，你都能在這裡度過充實又刺激的一天。JAPANKURU ・ 6 天前
南韓迎賞楓.賞雪季！ 旅行社業者推「萬元有找」行程
普發一萬元即將拿到手，許多旅行社業者把握商機，趁著年度最大旅展，順勢推出許多萬元有找的行程，當中鎖定台灣人，相當喜歡的東北亞國家，多數旅行社特別鎖定南韓祭出優惠，有業者分析，剛好碰上當地的楓葉及雪季，...華視 ・ 1 天前
台北國際旅展 週五開跑
記者傅希堯∕台北報導 台北國際旅展訂七日至十日在台北南港展覽館一館登場，今年旅展規模…中華日報 ・ 22 小時前
〈中華旅遊〉春節幸福環島 飽覽山海風光
記者林怡孜∕台南報導 迎接春節連假，中華旅行社於一一五年二月十七至二十日(初一至初四…中華日報 ・ 23 小時前