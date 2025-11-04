ITF台北國際旅展 屏東館搶先亮相好禮優惠

▲ITF台北國際旅展屏東館搶先亮相，11月7日至10日在台北南港展覽館一館4樓登場。（圖／屏東縣府提供）

[NOWnews今日新聞] 2025ITF台北國際旅展將於11月7日至10日，在台北南港展覽館一館4樓登場。屏東縣政府今（4）日於台北君悅酒店舉辦展前記者會，搶先曝光今年「屏東館」的亮點與優惠活動。此次特別集結屏東縣觀光協會、民宿協會、恆春半島觀光產業聯盟、大鵬灣觀光產業聯盟、觀光創生聯盟，以及多家特色商家如老莫可可農園、勝利文旅日式民宿、南島遊跡、二五八茶莊、枋山休閒農場、芝林莊園等，共同展現南國屏東的多元魅力。

廣告 廣告

▲屏東館推出「滿額好禮大摸彩」活動，現場消費滿699元、999元或1,299元即可參加抽獎，獎項豐富。（圖／屏東縣府提供）

交通旅遊處表示，今年屏東館推出「滿額好禮大摸彩」活動，現場消費滿699元、999元或1,299元即可參加抽獎，買越多、抽越多，獎項豐富。現場更安排「恆春民謠進鄉團」帶來原鄉樂音演出，知名網紅「烙野孩」也將分享屏東秘境旅遊路線。舞台活動包含互動遊戲、優惠推廣及試吃體驗，讓民眾一站盡享吃喝玩樂好康。

此外，屏東館也提供多款旅遊摺頁與路線資訊，方便民眾自由索取、規劃行程。縣府提醒出遊應選擇合法旅宿，以確保住宿品質與人身安全。更多活動詳情，歡迎上「屏東旅遊網」查詢，一起感受屏東熱情與活力。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

彰化後備辦理防災士培訓 強化幹部防災應變

全國城隍廟聯合捐贈家電 助光復重建家園

台電攜手六堆秋收祭 客庄節電專區登場