ITF台北國際旅展 展現台灣觀光新魅力
2025 ITF台北國際旅展將於 11月7日至10日 在台北南港展覽館盛大登場，全台各地觀光亮點齊聚一堂，從文化百景到南國風情，打造最具多元魅力的旅遊盛宴。
亮點一：台灣館
台灣館主打「山海共感」沉浸式體驗，開幕儀式將透過影像、聲音、氣味與AR互動展現台灣自然與文化之美。民眾可挑戰「星級旅館知識遊戲」抽萬元住宿券，完成「綠色旅人承諾」再享限量喔熊娃包。現場講座與表演融合生態、藝術與永續旅遊，展現科技島嶼的多元魅力。
亮點二：國家風景區旅遊亮點館
交通部觀光署「國家風景區旅遊亮點館」 以「北回啟程 微笑遊台灣」為主軸，集結全台13處國家風景區與觀光圈，串聯阿里山日出、東海岸海景、雲嘉南鹽鄉生態與馬祖島嶼慢活，展現山海交融的旅遊風貌，推動永續與深度旅遊新體驗。
亮點三：故宮博物院
國立故宮博物院 以「故宮100+」慶祝百年院慶，推出「命定特展」與「故宮尋寶趣」AI互動遊戲，結合教育與科技體驗。展場限定文創商品9折優惠，滿額抽獎活動更添熱度。北院推出「皕宋」與「千年神遇」特展，南院則展出《谿山行旅圖》等國寶級書畫，並邀請吉祥物「小翠」現場與民眾互動。
亮點四：客家主題館
客家委員會以【客庄。旅行HA TRAVEL】為題，打造「浪漫台三線」、「美麗新六堆」、「幸福台九線」三大展區。現場集結34家業者，推出多元客庄遊程、文創與伴手禮。舞台區每日有客家美食展演、音樂表演與名人講座，邀民眾共下尞客庄，體驗最道地的好客文化。
亮點五：屏東館
屏東館以「恆春建城150週年」為主題，結合山海城意象與數位科技，打造復古又創新的展館體驗。現場有傳統排灣族舞蹈及恆春民謠與人氣吉祥物「蔥寶蔥娃」演出，並舉辦滿額抽獎、旅遊推廣與試吃活動。民眾可同步了解「四重溪溫泉季」、「風域祭」等屏東特色活動，感受南國熱情與文化深度。
亮點六：金門館
金門館聚焦「老兵召集令」、「島嶼生活節」與「金門馬拉松」三大主題，結合歷史文化與慢遊體驗。展場設有DIY活動、打卡送禮與雙重抽獎，並推出自由行與跳島旅遊優惠方案，展現金門豐富人文與觀光資源。
2025 ITF台北國際旅展串聯台灣山海風光、文化底蘊與科技創新，邀請國內外旅客共襄盛舉，將台灣觀光行銷到全世界。
