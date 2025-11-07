ITF台北國際旅展 文化部推7條文化主題遊程

（中央社記者趙靜瑜台北7日電）ITF台北國際旅展今天開幕，文化部以「北回博物島」為主題，推出「海口的百蚵全書」等7條文化主題遊程，邀請旅人重新認識北回歸線穿越的地貌與人文記憶。

文化部今天發布新聞稿表示，從沿海到高山、從農田到部落，7條主題遊程路線包括「海口的百蚵全書（嘉義、雲林）」，在西南沿海旅行，感受與鹹味共存的滋味；「平原的物產實驗室（台南）」在嘉南大圳的水脈裡，嚐一口人類與自然共創的豐饒文明奇蹟。

其他主題路線還包括「山林的生活見習（嘉義阿里山）」，可以搭乘阿里山林鐵，來一趟林業開發與鄒族文化共棲的記憶之旅；「大人的植物課（花蓮）」可以向阿美族學習植物應用與古老技藝，獲得生活中的原生智慧。

「大地的療癒學（花蓮）」探訪玉石之鄉，傾聽大地的回聲；「暖流的洄游學堂（花蓮、台東）」可以循黑潮學習與海洋共生的智慧；「海島的風水生活（澎湖）」則可從石滬到魚灶，看見人類以環境為師的生活哲學。

文化部表示，北回歸線在台灣不只是地理座標，更是一條自然與人文連鎖關係的地理線，也是一條文化脈絡，「北回博物島」將這條隱形的文化地理軸線，透過田野調查與文化採集，轉化為這7條可感、可行、可思的文化主題遊程。

在ITF台北國際旅展現場，文化部邀請多組在地團隊共同參與，述說在地的風土故事，包括以「鹹水煙」栽種更香更辣海味蒜的「海口農糧合作社」等等；舞台則邀請來自東海岸的「Amis旮亙樂團」以打擊樂聲喚起海潮的記憶，嘉義縣傑出演藝團隊「五洲勝義閣掌中劇團」以布袋戲重述島嶼傳奇。

文化部強調，透過文化帶路的帶領，旅程將成為認識台灣、文化探索的過程，旅人將看見島嶼上生命、土地與文化的眾多故事。旅展期間文化部推出限量體驗活動，只要到訪文化部「文化帶路」展區，就有機會獲得限量「北回博物島」兩天一夜主題遊程體驗。（編輯：黃世雅）1141107