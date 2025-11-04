ITF台北國際旅展！福華集團首推連鎖餐券 每張1150元粵式美饌吃到飽

福華大飯店集團今年於ITF台北國際旅展首次推出「福華集團連鎖餐飲券」，每張1150元，可依不同館別使用1張或2張，送禮自用皆宜。(台北福華大飯店提供)

本周迎來觀光產業盛事，堪稱年度最大的ITF台北國際旅展將於11月7日至10日一連4天熱鬧登場。全台北中南都有據點的福華集團即日起至11月28日推出線上旅展，販售「福華集團連鎖飯店住宿券」和首度推出的「福華集團連鎖飯店餐飲券」，希望藉由全民普發現金1萬元，搶賺旅展商機。

「福華集團連鎖飯店住宿券」雙人入住含早餐優惠2999元，台北、新竹、台中、高雄、石門水庫、溪頭及墾丁福華等全台8間飯店皆可使用，更享買5張送千元現金抵用券，買10張送住宿券的好康；其中贈「面額1000元現金券1張」，需搭配住宿券使用，可使用於房價差、加人加價，餐飲等方面。

全台北中南都有據點的福華集團即日起至11月28日推出線上旅展，販售「連鎖飯店住宿券」，雙人入住含早餐優惠2999元。(台北福華大飯店提供)

全台擁有8間分館的福華大飯店集團，今年於國際旅展首次推出「福華集團連鎖餐飲券」，每張1150元，可依不同館別使用1張或2張，靈活兌換多樣餐飲方案，送禮自享皆適宜。

台中福華大飯店江南村「經典金陵片皮鴨」，遵循江浙古法製成，為餐廳招牌料理之一，2張連鎖餐券即享「金陵片皮鴨」一鴨三吃。(台中福華大飯店提供)

持1張餐券至台北福華大飯店消費，可於「珍珠坊」享用周一至周四晚餐港點吃到飽，盡享超過50道經典粵式美饌；或是選擇石門水庫福華渡假飯店「HOVII KITCHEN」，依不同季節的平日品嘗雙人火鍋套餐或雙人合菜套餐；憑1張連鎖飯店餐飲券可到新竹福華大飯店的「HOVII CAFE」品嘗平日3人餐；也可至台中福華大飯店任選「覓舍」雙人主食套餐、「江南村」單人嚴選套餐或16樓「海華樓」東方明珠套餐；到高雄福華大飯店則可兌換高樓景觀涮涮鍋「SMILE ONE」的精緻雙人涮涮鍋套餐；而墾丁福華渡假飯店「麗香苑」則提供周一至周四雙人晚餐。若持2張餐券可至台北福華館內的「江南春」，周一至周五平日品嘗烤鴨3吃，或是「蓬萊邨」周一至周五平日3人合菜。

此外，擁有台、粵、浙和西式4大人氣美食餐廳的台北福華於台北國際旅展，推出經典「中式10人桌菜餐券」，每張12,888元，買10贈1每張優惠價11,71元，相當於原價51折優惠，可通用「江南春」、「蓬萊邨」及宴會廳。

高雄福華館內30樓的「SMILE ONE」精緻涮涮鍋，售價1150元的連鎖餐飲券1張可享雙人套餐。 (高雄福華大飯店提供)

福華集團線上旅展即日起至11月28日開賣，於台北福華大飯店官網及飯店外賣櫃販售，外賣櫃僅售餐券；線上電子住宿券及餐券即買即用。

