ITF台北國際旅展 遠雄悅來飯店祭29折優惠
[NOWnews今日新聞] 2025 ITF台北國際旅展11月7日至10日登場，遠雄悅來大飯店參與年度盛會，推出雙人房一泊一食29折、一泊二食33折、二泊四食33折旅展限定優惠，再加碼於2026年2月8日前持券入住享好禮二選一：不分平假日享限量升等豪華海景客房、限量小假日不加價。線上旅展搶先開賣，即日起至11月6日，於官網訂購即刻輕鬆享有優惠，邀請旅人到悅來大飯店開啟美好的山海旅程。
遠雄悅來大飯店擁有絕美壯闊山海美景，2022年啟動整改，打造全齡化的休閒場域，讓三代各適其所。踏入飯店大廳即開啟驚喜旅程，氣勢磅礡的大廳中央懸浮一顆高達10米的熱氣球，靈感源自《環遊世界80天》，融合趣味與藝術，營造出創新的空間氛圍。這段探索旅程也延伸至味蕾，三大主題餐廳廚藝團隊選用花蓮在地食材，搭配創意料理手法，讓旅人以味蕾啟程，品味花蓮風土、探索五大洲的經典風味。
致力於為旅人創造雋永回憶的遠雄悅來大飯店，獲得多項國際與國內獎項肯定，包括《MUSE Hotel Awards謬思酒店大獎》家庭全包飯店金獎、《Luxury Lifestyle Awards奢華生活風格大獎》最佳奢華家庭度假酒店、《食尚玩家旅宿大賞》最美景觀房大獎，更於2024、2025年連續兩年獲得《World Travel Awards世界旅遊大獎》台灣領先家庭度假村，卓越實力備受肯定。
遠雄悅來大飯店具備多樣化休閒設施服務，滿足各年齡層需求，待在飯店一整天也不無聊。瑞奇活力館多元的休閒娛樂設施，包括健身房、室內外泳池、按摩水療池、蒸氣室、烤箱、兒童遊戲室，以及DIY課程等，置身在舒適的休閒空間，可同時遠眺太平洋．飽覽碧綠山脈。夜幕降臨，飯店周邊響起美妙旋律，由專業導覽帶領，打造青蛙生態小旅行，一同探索12種不同蛙種的秘密，沿著海側步道尋找青蛙的身影，近距離觀察青蛙的模樣。想要舒緩療癒身心的旅人，遠雄悅來大飯店提供一個放鬆的角落–悅沐館，搭配輕柔音樂與沉穩木質空間，讓人由內而外煥然一新。入夜，到充滿英倫風情的皮爾沙酒吧享受大人的微醺時光，除了有美酒，還設有飛鏢機、撞球和數位攀岩牆等設施，品酒之餘，也能體驗不同的娛樂活動。
對於喜愛深度旅遊的旅人，悅來也特別規劃每季專屬館外遊程，包括春夏季節的有機農場體驗、鯉魚潭SUP、獨木舟及祕境溯溪；秋冬季節的野溪溫泉、有機咖啡園體驗，帶領旅客用不同角度探索花蓮，從海岸山脈之巔出發，展開難忘的精采旅程。
