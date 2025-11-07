ITF台北國際旅展 首日千萬刷手現身掃3千張住宿券

（中央社記者黃巧雯台北7日電）ITF台北國際旅展今天登場，台灣觀光協會表示，首日逾6.3萬人次入場，較去年成長8.87%，且買氣同樣暢旺，其中老爺酒店集團出現「千萬刷手」，狂掃3000張住宿券。

ITF台北國際旅展今天起至11月10日在台北南港展覽館一館舉行，集結日本、韓國、美國、泰國、馬來西亞等123個國家及城市參與，以及全台超過40家大型旅行社、逾130間飯店餐廳、航空公司及遊樂園，攤位數達1600格。

台灣觀光協會發布新聞稿表示，受惠明年9個連假及普發新台幣一萬元，開展首日入場達6萬3167人次，較去年成長8.87%。

首日不僅湧入人潮，買氣同樣熱絡，台灣觀光協會表示，除了老爺酒店集團出現「千萬刷手」，掃購3000張住宿券外，現場還出現多位百萬刷手，包含福容大飯店、JR東日本大飯店、天成飯店、圓山大飯店、雄獅旅遊及東南旅遊等，而飯店及旅行社等多家業者表達，業績較去年成長，日韓線、長程線及郵輪等皆為熱門商品。

東南旅遊、雲朗觀光集團均表示，首日買氣較去年成長超過2成，而因應政府普發一萬政策，東南旅遊觀察，萬元有找的超值行程更成為旅展現場最大亮點，掀起搶購熱潮。

雲朗觀光集團指出，今年聯合住宿券增加2個新據點（台東寶桑町屋和烏來蘇卡利）可使用，同時君品酒店推出茶苑精選牛排雙人套餐券的主餐可2擇1（頂級爐烤肋眼牛排或老靈魂威靈頓牛排），受消費者青睞。

現場多家郵輪推出優惠價，台灣觀光協會表示，麗星郵輪推出ITF限定探索星號旅展優惠，包含北高雙港行程合購現折4000元、高雄出發5日行程每晚加贈最高6500元消費金等折扣，而MSC地中海郵輪分別推出冬季、日韓春季及夏季等航程，早鳥優惠減6000元。

今年參展航空同樣推出多項折扣以及活動，其中中華航空祭出台灣出發全航線最優惠76折起，購票再抽機票。

長榮航空以「這個世界就是我的遊樂園」為主軸，現場展示長榮航空全新第4代豪華經濟艙座椅，讓民眾親身感受「類比商務艙」的客艙體驗，而長榮航空線上旅展也已開跑，即日起至11月16日晚間11時59分止。

其中，最受台灣旅客喜愛的東北亞航線，長榮航空祭出桃園-神戶來回未稅價新台幣7333元起，其他像是桃園-曼谷來回未稅價4535元起，桃園-香港來回未稅價更只要3123元起。（編輯：張銘坤）1141107