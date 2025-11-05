ITF台北國際旅展11/7開跑 航空、郵輪、旅行社搭普發萬元優惠

秋冬之際，最適合出國旅行的時間了！想要掌握旅行的最佳優惠嗎？今年全台規模最大的ITF台北國際旅展，將於11月7日(五)至10日(一)，在台北南港展覽館一館登場！集結日本、韓國、美國等123個國家及城市參與，號召全台超過40家大型旅行社、逾130間飯店餐廳、航空公司及遊樂園共襄盛舉，攤位數達1600間。

普發萬元放大術

今年旅展剛好遇上普發現金一萬元商機，雄獅旅遊業推出旅展當天加開沖繩自由行免萬元，長程線行程最高優惠1萬5，再加碼「普發折扣碼」，限定行程最多折5千。

此外，雄獅還推出世界馬拉松台灣唯一官方授權保證參賽名額，除了知名的雪梨馬拉松，還有第八大候選賽道「開普敦馬拉松9日」行程。更有「天天抽大獎」，旅展期間會員登入就有機會獲得「8,888點雄獅幣」、「沖繩三日」、「首爾四日」、「曼谷來回機票」等好禮。

雄獅旅遊推出活動，旅展期間會員登入就有機會「天天抽大獎」。（圖／記者顧雲鴻 攝）

業者優惠火力全開

而在旅行社方面如易飛、五福旅遊等眾多著名旅行業者，齊推超級折扣搶客，從短線、長線到主題遊一次網羅，包含買一送一、第二人折扣、現折回饋、抽獎活動與展場限定優惠。

首度參展的本土旅遊平台AsiaYo，以「陸地到海上，AsiaYo全都有」為主軸，推出「海陸雙享」套餐，只要訂購指定郵輪方案，直接贈送近萬元的露營行程。

AsiaYo還推出了多款極限運動、親子滑雪方案、還有各種馬拉松保證權的優惠方案，最低3天2夜的行程萬元有找。另外參展期間，只要在AsiaYo平台上使用IPASS MONEY APP支付，全站下殺四折起，且享有最高20%的回饋。

海外運動旅遊行程變得炙手可熱，AsiaYo在本次線上旅展推出多款運動旅遊優惠產品，其中包含富士山滑雪一日遊，最低只要NT $1,350元起。（圖／AsiaYo提供）

小資最愛 住宿券最低一折以內

小資族也絕對不能錯過，國旅飯店住宿券，全國各家飯店現在也推出各種優惠券，「海霸王集團」推出的優惠商品，旗下的飯店商旅最低甚至下殺不到1折、台北士林萬麗酒店的山景客房住宿券，也只要兩折，甚至還有熱銷餐券3.1折起，最低只要999元就可享受飯店美食。其他如福容、天成等大型飯店，都有推出2~5折的優惠券。所有的優惠折扣，全部都只在旅展當天，才能獲得

買機票 抽亞洲商務艙

航空業則鎖定新興市場與熱門航點，推出展場限定加碼，中華、長榮、星宇、國泰、日本、越南及越捷獨立參展。

長榮規劃達拉斯、釜山景點的AI生成拍照區，並展示第四代豪華經濟艙座椅；日本航空則推出台北至日本來回機票未稅7,700元起；星宇航空祭出全航線85折起，活動期間消費滿2萬元至展場出示證明，可抽亞洲區不限航點商務艙來回機票、星野集團住宿券等好禮。

另有多家航空與國家館共同展出，民眾現場逛一圈就能比價、甚至現場抽獎，拿航空專屬超值優惠。

今年ITF國際旅遊展，各航空公司相繼推出超級優惠機票方案。（圖／長榮航空）

日本館挑戰歷屆最大規模

國人出國旅遊排行第一的日本，今年規模創新高，從各地最新旅遊資訊、套裝行程、自由行配套、門票與交通券到滑雪、溫泉、賽車、火山旅遊、主題樂園、百貨購物等主題一應俱全，也是今年展場裡展區最多的一館。

ITF是全台最大的國際旅展，展期從11月7日起至11月10日於南港展覽館盛大展開，展前記者會中，包括ITF籌備委員會主任委員葉菊蘭、台灣觀光協會會長簡余晏、交通部觀光署署長陳玉秀，以及多國使節等與中央、地方代表都到場力挺。

門票資訊

本屆ITF旅展門票預售9折優惠只到11月6日，民眾可於Klook、KKday、ibon售票系統、全家FamiPort、udn售票網、TaiTIX、OK超商OK.go購買，但響應公益可享免費逛展，主辦單位與台北捐血中心合作推出「捐血送門票」公益活動，11月1日至11月8日止，至北北基宜16個指定捐血點捐血，即可獲得門票乙張，鼓勵民眾旅遊做公益，進場把好康、優惠、旅遊靈感一次帶回家，點擊下方圖示即可確認詳細捐血資訊。