ITF國際旅展盛大登場 賴總統提3大有利國旅條件

生活中心／周容萱、宮仲毅、陳威余 台北報導

ITF台北國際旅展今天（11/7）登場，今年有日本、韓國等123個國家及城市參展，創歷年新高，總統賴清德致詞提出3大有利條件，喊話國人有錢、有閒可以觀光，請政府努力將觀光產業效益變更大。

聲源：主持人：「321請插旗。」總統賴清德來到南港展覽館ITF台北國際旅展，前進好幾家攤位巡禮，也喊話各界一起努力，推廣國旅。總統賴清德：「（國人一年花費）國內旅遊是5千億左右，換句話說，我們國內的旅遊還要再加強，我們今年1到9月份，相較2019年，就是疫情之前，我們國旅的人數有顯著的成長，但是我認為，我們可能還會有更好的條件。」賴總統提出旅遊3大有利條件，包括今年假期多、經濟成長、開放中階移工協助旅宿業等等，也透過減稅減輕家庭負擔。

ITF台北國際旅展盛大登場 賴總統提3大有利國旅條件

ITF台北國際旅展今天登場，總統賴清德到場。（圖／民視新聞）





總統賴清德：「三代同堂上面還有一對老的要孝順，一年年收入212萬不用繳稅，也就是家庭可支配所得增加了，人民有錢有閒要把他引導到觀光來，所以我們是有機會的。」今年旅展包括日韓，共123個國家城市參展，已經創下歷年新高，參展業者也包括超過40家大型旅行社、130家飯店餐廳，和航空公司，紛紛來共襄盛舉。福容大飯店福隆駐店總經理戴瑞宏：「這一次美食券很特別，過去可以使用在中式的雙人套餐，或自助餐上面但是今年多了，增加不同的用法。」





ITF台北國際旅展盛大登場 賴總統提3大有利國旅條件

ITF台北國際旅展今天登場，總統賴清德到場。（圖／民視新聞）





雄獅旅遊總經理單葑：「活動我們還特別推出，出國一萬就夠，其實像是團體遊程的部分，有4天去首爾就是不到一萬。」台灣觀光協會會長簡余晏：「今天在旅展裡面會出現很多，瘋狂創新的萬元提案，從山林以及溫泉美食，還有各種的山地之旅，它呈現了不一樣的進步情況。」台灣觀光協會也感謝總統提供萬元政策，更宣傳旅展就有許多創新的萬元提案，讓消費者出門旅遊也有多種選擇。

