ITF國際旅展 晶華集團推3千元聯合住宿券 自助餐券7折起

晶華集團年年熱賣的「栢麗廳」與「泰市場」自助餐券、「三燔」壽喜燒與鍋物券，以及北投「泉源閣」烤鴨券，旅展價格持續下殺。（圖／晶華集團）

旅遊界年度盛事-ITF台北國際旅展11月7日至10日將在南港展覽館盛大開展，堪稱台灣飯店龍頭的晶華集團也推出線上與實體旅展搶客，集團集結旗下各酒店的住宿、餐飲、泡湯與SPA，推出年度超值優惠。晶華集團今年強打商品為每張售價3000元的「集團聯合住宿券」，可依不同張數入住晶華、晶英、晶泉、捷絲旅；而年年熱賣的「栢麗廳」與「泰市場」自助餐券、「三燔」壽喜燒與鍋物券，以及北投「泉源閣」烤鴨券價格也持續下殺，超值優惠送禮自享皆適宜。

晶華集團今年強打的商品為每張3000元的「集團聯合住宿券」，可依不同張數任選入住晶華、晶英、晶泉、捷絲旅，並加碼買10送1的優惠。（圖／晶華集團）

晶華集團今年全新推出的「環遊晶華．集團聯合住宿券」是集團旗下各酒店共同銷售的唯一一款住宿商品，每張3000元、並加碼買10送1的加乘優惠，業者期望藉此炒熱年底的國旅市場。

使用1張「集團聯合住宿券」可任選全台8間捷絲旅入住，也可加價下榻台南晶英或是台北晶華；使用2張則可入住北投或礁溪晶泉丰旅，來趟暖呼呼的秋冬溫泉假期；使用3張即可前往太魯閣晶英酒店展開一趟親近峽谷山林的永續旅遊行程。訂房加購高鐵還享7折起的車票優惠，「集團聯合住宿券」適合歲末家庭出遊、企業犒賞員工。

北投晶泉丰旅泡湯券 買4送1優惠75折

熱愛泡湯的旅人可購入北投晶泉丰旅泡湯券，雙人「泉月湯屋券」旅展優惠價每張1800元，買4送1平均每張1440元，優惠約75折。（圖／晶華集團）

秋冬進入泡湯旺季，晶華集團也推出「晶泉泡湯券」，盡享北投晶泉丰旅的療癒溫泉與精緻餐飲服務。其中大眾風呂券每張900元，旅展加碼入場240分鐘，更享買4送1好康，平均每張720元，約75折優惠。雙人「泉月湯屋券」旅展優惠價每張1800元，買4送1平均每張1440元，優惠約75折。

另有結合溫泉與美食的「平日雙人泡湯朝食美饌券」、「平日雙人泡湯鍋物美饌券」、「平日4人泡湯烤鴨美饌券」，旅展優惠價分別為2499元、3099元、6799元，優惠最低56折起。

追求身心平衡的旅人可選擇榮獲多項世界大獎肯定的「沐蘭SPA旅人最愛療程券」，旅展特價3980元。（圖／晶華集團）

追求身心平衡的旅人可選擇榮獲多項世界大獎肯定的「沐蘭SPA旅人最愛療程券」，旅展特價3980元，或選擇優惠價11,670元的「療程二選一三入組」，平均每張3890元，可於獨立芳療空間享受90分鐘全方位放鬆。

栢麗廳餐券7折起 泰市場午餐買10送1

餐飲「食」力非凡的晶華集團，每年推出的餐券總是許多美食饕客必定入手的夯品，不少人都會藉機囤券。今年台北晶華酒店以「超值饗宴，一券在手」為主題，集結全館人氣餐廳推出限量旅展優惠。

琳瑯滿目的餐券首推超人氣「栢麗廳」自助餐廳所推出的「平日午餐4人券」，旅展限定4999元、「下午茶雙人券」優惠價1799元、「假日午晚餐雙人券」特價3999元，優惠最低7折起；其中「平日午餐4人券」享買10張送1張平日單人午餐招待券。

同樣享有高人氣的「泰市場」海鮮自助餐廳推出「平日午餐雙人券」，旅展特價2399元，是原價的79折，買10張加贈1張平日午餐招待券。「平日午餐雙4人券」優惠價4399元，折扣約原價72折，買10張加贈1張平日雙人午餐招待券。

平日壽喜燒雙人券 每人千元暢食頂級肉品

「三燔本家」旅展主打售價1999元的「平日午餐雙味壽喜燒雙人券」，4人券3799元，旅優惠67折起可享頂級肉品無限供應。（圖／晶華集團）

另外，以鍋物聞名的「三燔本家」，旅展主打「平日午餐雙味壽喜燒雙人券」，售價1999元，4人券3799元，優惠67折起可享頂級肉品無限供應。位於宜蘭的礁溪晶泉丰旅則推出「三燔礁溪雙人龍蝦海陸火鍋券」，原價4200元，旅展優惠價2999元，優惠71折，特選活龍蝦與頂級肉盤搭配健康蔬食吧與Häagen-Dazs冰淇淋無限供應。

礁溪晶泉丰旅「三燔礁溪雙人龍蝦海陸火鍋券」，旅展優惠價2999元，約原價71折，特選活龍蝦與頂級肉盤搭配健康蔬食吧與哈根達斯無限供應。（圖／晶華集團）

台北晶華酒店1樓的「Azie」餐廳， 打出「美國冠軍爐烤肋眼獨享券」，旅展特價899元，以76折好康和平假日皆可使用的優惠增加買氣。（圖／晶華集團）

富有人文氣息的故宮晶華則推出「龍蝦或烤鴨雙人分享券」，優惠63折特價1999元，周二至周四晚餐限定。而位於台北晶華酒店1樓的「Azie」餐廳 打出「美國冠軍爐烤肋眼獨享券」，旅展特價899元，以76折好康和平假日皆可使用的優惠增加吸引力，可加價升等套餐或海陸組合。

