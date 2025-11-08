ITF旅展假日第一天「百萬刷手」狂現身 周日加碼活動曝 泰國6日免萬元

記者李育道／台北報導

今年ITF台北國際旅展現場買氣旺盛，各大航空、旅行社與飯店業者業績紛紛報捷，主打寒假、春節與賞櫻檔期的產品成長明顯。從短線東北亞到長程歐洲主題行程，民眾下單踴躍，不僅掀起「報復性出國潮」，更帶動現場百萬級刷手不斷出現。隨著週末檔期人潮湧入，業者預期買氣將再衝一波。

雄獅旅遊9日加碼祭出優惠口袋商品，泰國6日免萬元、過年首爾滑雪樂園5日39,888元起。（圖／記者李育道攝影）

雄獅旅遊表示，8日買氣更勝，業績對比去年同期成長超過2成，觀察以寒假、過年區段最為熱銷；熱門目的地榜單中，日本穩坐冠軍，其中北海道破冰船行程買氣最旺，北歐極光旅程緊追在後，奧捷經典路線位居第三。賞櫻季節限定商品如北陸雪牆、歌詩達郵輪等銷售也十分亮眼。此外，主題旅遊表現突出，包括肯亞、富士山登山及雪梨馬拉松等行程，受ITF旅展熱潮帶動，訂單已延伸至明年暑假。

雄獅旅遊9日加碼祭出優惠口袋商品，泰國6日免萬元、過年首爾滑雪樂園5日39,888元起、葡萄牙半自助11日69,900元起、香港海港城跨年煙火3日17,800元起，第二人再減3千元。

易飛旅遊整體銷售表現亮眼，受惠於政府普發萬元政策挹注買氣，整體業績較去年同期成長近三成。其中，日本、韓國「賞雪、玩雪行程」人氣最旺；日韓、港澳及東南亞自由行商品銷售表現同樣亮眼，買氣強勁。此外，2026年春節共有9天連假，也帶動土耳其、奧捷等熱門長線產品都有不小訂單斬獲，整體買氣持續升溫。

可樂旅遊現場同樣買氣熱絡、業績持續暢旺，整體銷售表現較去年同期成長超過3成。最受歡迎的目的地前三名依序為日本、韓國及歐洲，歐洲部分又以南歐的西班牙、葡萄牙及義大利行程詢問度最高。今日現場更出現3筆「百萬刷手」，分別購買「加拿大黃刀鎮極光」、「芬蘭極光」及「歐洲西葡」行程，顯現民眾對長程線主題行程的高度需求。

自由行及訂房攤位同樣人潮不斷，排隊諮詢盛況可期。可樂旅遊表示，其中，「甲子園歷史館」推出購買入館券即贈阪神虎隊原創球衣的活動，詢問度爆棚；此外，日本JR鐵道通票、日本環球影城門票等人氣商品買氣也相當暢旺。隨著明日迎來旅展最後的週末假期，可樂旅遊預期買氣將持續攀升。因應東北亞日本與韓國即將進入雪季，現場同步推出「滑雪會上癮」主題商品，主打小班制分級教學，旅展現場下單指定出發日期可享最高現省逾1萬元優惠。

六福集團8日業績也達500萬，賣最佳依舊是關西「六福莊6,188元FUN鬆玩專案」，最高單筆購買250張，豪刷154萬元。

台北士林萬麗酒店不僅業績再創佳績，更出現多位「百萬刷手」現場掃貨支持，人氣與買氣雙雙爆棚。首日熱賣的「萬麗軒中餐廳」招牌窯烤片皮鴨二食券持續秒殺熱潮；「R bar 逸庭／TEA LAB 茶坊」推出的雙人午茶套餐券限量優惠價 999 元，以及經典台式牛排雙人套餐券旅展限定價 799 元，皆成為現場排隊焦點。

台北士林萬麗酒店為回饋熱烈支持，飯店9日將再度推出限量快閃優惠，分別於 11:00 與 15:00 兩時段開搶「士林廚房平日午晚餐自助餐券」優惠價 1,099 元「尊貴山景客房雙人住宿券」含翌日兩客早餐，只要5,599元。

福容大飯店8日業績將近500萬。（圖／福容大飯店提供）

福容大飯店也一樣受到不少民眾熱愛，單單一天業績就將近500萬，累積已達近千萬，且幾乎都是散客購買聯合住宿券。晶華酒店集團業績則為是1200萬。

華航總經理陳漢銘(中)親臨旅展與制服人員合影留念，推廣2026年唯美桌曆，歡迎民眾前來拍照打卡，就有機會獲得只送不賣的限量桌曆。（圖／中華航空提供）

中華航空攤位由 AI 品牌形象大使揭幕，現場擠滿購票人潮，民眾詢問絡繹不絕，旅展首日銷售開紅盤，機票銷售張數較去年同檔旅展成長10%，新會員人數更增加逾兩千名。迎來跨年、寒假及春節出國潮，看好接下來三日旅展買氣依舊暢旺，民眾購票還可抽機票及豐富好禮，現場購買豪經艙以上機票，還有機會獲得 Sony 65 吋電視、入耳式耳機、藍牙喇叭等大獎。

