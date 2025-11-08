ITF旅展假日第一天「百萬刷手」狂現身 周日加碼活動曝 泰國6日免萬元
記者李育道／台北報導
今年ITF台北國際旅展現場買氣旺盛，各大航空、旅行社與飯店業者業績紛紛報捷，主打寒假、春節與賞櫻檔期的產品成長明顯。從短線東北亞到長程歐洲主題行程，民眾下單踴躍，不僅掀起「報復性出國潮」，更帶動現場百萬級刷手不斷出現。隨著週末檔期人潮湧入，業者預期買氣將再衝一波。
雄獅旅遊表示，8日買氣更勝，業績對比去年同期成長超過2成，觀察以寒假、過年區段最為熱銷；熱門目的地榜單中，日本穩坐冠軍，其中北海道破冰船行程買氣最旺，北歐極光旅程緊追在後，奧捷經典路線位居第三。賞櫻季節限定商品如北陸雪牆、歌詩達郵輪等銷售也十分亮眼。此外，主題旅遊表現突出，包括肯亞、富士山登山及雪梨馬拉松等行程，受ITF旅展熱潮帶動，訂單已延伸至明年暑假。
雄獅旅遊9日加碼祭出優惠口袋商品，泰國6日免萬元、過年首爾滑雪樂園5日39,888元起、葡萄牙半自助11日69,900元起、香港海港城跨年煙火3日17,800元起，第二人再減3千元。
易飛旅遊整體銷售表現亮眼，受惠於政府普發萬元政策挹注買氣，整體業績較去年同期成長近三成。其中，日本、韓國「賞雪、玩雪行程」人氣最旺；日韓、港澳及東南亞自由行商品銷售表現同樣亮眼，買氣強勁。此外，2026年春節共有9天連假，也帶動土耳其、奧捷等熱門長線產品都有不小訂單斬獲，整體買氣持續升溫。
可樂旅遊現場同樣買氣熱絡、業績持續暢旺，整體銷售表現較去年同期成長超過3成。最受歡迎的目的地前三名依序為日本、韓國及歐洲，歐洲部分又以南歐的西班牙、葡萄牙及義大利行程詢問度最高。今日現場更出現3筆「百萬刷手」，分別購買「加拿大黃刀鎮極光」、「芬蘭極光」及「歐洲西葡」行程，顯現民眾對長程線主題行程的高度需求。
自由行及訂房攤位同樣人潮不斷，排隊諮詢盛況可期。可樂旅遊表示，其中，「甲子園歷史館」推出購買入館券即贈阪神虎隊原創球衣的活動，詢問度爆棚；此外，日本JR鐵道通票、日本環球影城門票等人氣商品買氣也相當暢旺。隨著明日迎來旅展最後的週末假期，可樂旅遊預期買氣將持續攀升。因應東北亞日本與韓國即將進入雪季，現場同步推出「滑雪會上癮」主題商品，主打小班制分級教學，旅展現場下單指定出發日期可享最高現省逾1萬元優惠。
六福集團8日業績也達500萬，賣最佳依舊是關西「六福莊6,188元FUN鬆玩專案」，最高單筆購買250張，豪刷154萬元。
台北士林萬麗酒店不僅業績再創佳績，更出現多位「百萬刷手」現場掃貨支持，人氣與買氣雙雙爆棚。首日熱賣的「萬麗軒中餐廳」招牌窯烤片皮鴨二食券持續秒殺熱潮；「R bar 逸庭／TEA LAB 茶坊」推出的雙人午茶套餐券限量優惠價 999 元，以及經典台式牛排雙人套餐券旅展限定價 799 元，皆成為現場排隊焦點。
台北士林萬麗酒店為回饋熱烈支持，飯店9日將再度推出限量快閃優惠，分別於 11:00 與 15:00 兩時段開搶「士林廚房平日午晚餐自助餐券」優惠價 1,099 元「尊貴山景客房雙人住宿券」含翌日兩客早餐，只要5,599元。
福容大飯店也一樣受到不少民眾熱愛，單單一天業績就將近500萬，累積已達近千萬，且幾乎都是散客購買聯合住宿券。晶華酒店集團業績則為是1200萬。
中華航空攤位由 AI 品牌形象大使揭幕，現場擠滿購票人潮，民眾詢問絡繹不絕，旅展首日銷售開紅盤，機票銷售張數較去年同檔旅展成長10%，新會員人數更增加逾兩千名。迎來跨年、寒假及春節出國潮，看好接下來三日旅展買氣依舊暢旺，民眾購票還可抽機票及豐富好禮，現場購買豪經艙以上機票，還有機會獲得 Sony 65 吋電視、入耳式耳機、藍牙喇叭等大獎。
更多三立新聞網報導
以為放越多越好？郵局存超過百萬元竟然0利息 竟是忽略1細節
獨家／淡江大橋助攻觀光！看好國旅回流 福容明年起再開「4新據點」曝
獨家／台灣81萬人瘋泰國！最愛這活動 觀光局處長揭「泰客來台最愛它」
獨家／旅展現場驚見「日本市長打工中」親推招財貓之城 贈品狂送超親民
其他人也在看
千萬刷手掃購3,000張住宿券！台北國際旅展首日突破6萬人週末明星網紅登場
台灣虎航,國泰航空,星宇航空,台北國際旅展,餐券,住宿券,F.F.O,ARKis,SEVENTOEIGHT,YouTuber金魚腦,欸你這週要幹嘛 2025 ITF台北國際旅展開展首日入場達63,167人次，較去年成長8.87%。人氣、買氣暢旺，老爺酒店集團出現「千萬刷手」掃購3,000張住宿券，更出現多位百萬刷手，包含福容大飯店、JR東日本大飯店、天成飯店、圓山大飯店、雄獅旅遊及東南旅遊等，飯店及旅行社等多家業者表示業績較去年成長，日韓線、長程線及郵輪等皆為熱門商品。明（8）日將迎來週末首日，男團F.F.O、ARKis、SEVENTOEIGHT、YouTuber金魚腦及欸你這週要幹嘛等明星網紅將現身旅展，盼可持續衝高買氣及人氣。景點+ ・ 1 天前
婆婆過世隔天慶生聚餐？曾馨瑩還原時間線曝真相：努力不落淚
鴻海創辦人郭台銘的母親郭初永真6日病逝，享嵩壽100歲，不過媳婦曾馨瑩7日被發現和女星關穎、賈永婕等多位好友慶生聚餐，被質疑喪期慶生不恰當，對此曾馨瑩今（9）天凌晨親上火線回應，當天是4日朋友聚會，婆台視新聞網 ・ 9 小時前
鳳凰急轉逼台！週日開始變天 粉專警告「這2區」躲不掉大雨
中颱鳳凰來勢洶洶，預計從下週三（12日）開始影響台灣，氣象粉專就列出4大重點提醒，警告這次颱風帶來的雨勢不容小覷，民眾要注意防颱。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「牙醫」掛牌28年僅國中畢業沒執照 一審給緩刑...上訴被撤銷
彰化僅國中畢業、不具牙醫資格的的莊姓男子在田中鎮開設牙醫診所長達28年，替患者做假牙、磨修牙齒等醫療行為，彰化地院一審依...聯合新聞網 ・ 1 天前
旅展北歐線搶手 接330萬大單
ITF台北國際旅展昨（7日）登場，受惠於「萬元普發金」挹注、國定假日增加、明年春節長達9天、寒假亦延長9天等多重利多，各大旅行社及旅遊平台紛紛祭出超值優惠吸引旅遊愛好者。雄獅旅遊的業績開紅盤，較去年同期成長1成5，現場買氣熱絡，人氣攤位人潮不斷；可樂旅遊熱賣商品前3名分別為日本、歐洲、韓國，其中歐洲又以瑞士及義大利詢問度最高，整體業績較去年旅展首日成長約2成。中時新聞網 ・ 1 天前
陸配遭認「危害安定」 夫歿不准留台
徐姓陸籍女子二婚蕭姓男子來台，因價值觀差異屢齟齬，多次離家，蕭重病時，夫兄日付二千五百元，她才願照顧。徐女稱工作時「跌傷...聯合新聞網 ・ 13 小時前
2025 ITF台北國際旅展開展 首日入場突破6.3萬人次「千萬刷手」現身掃貨
【互傳媒／記者 蘇彩娥／台北 報導】受惠於明年九個連假與政府「普發萬元」政策帶動旅遊買氣，2025 ITF台北互傳媒 ・ 1 天前
「鳳凰」逼近！台北市有望放颱風假？市府回應了
中度颱風「鳳凰」逐漸逼近台灣，氣象署預估下週將影響全台，根據氣象署最新的颱風暴風侵襲機率預測，已經有多達14個縣市突破5成，其中台北市達45%，對此針對是否有機會放颱風假，台北市政府也在今（8）日給出回應。太報 ・ 23 小時前
華航旅展首日 機票銷售張數年成長1成
華航（2610）在2025台北國際旅展首（7）日銷售開紅盤，機票銷售張數較去年同檔旅展成長10%，新會員人數增加逾2,000名。華航看好，接下來三日旅展買氣續旺，迎跨年、寒假及春節出國潮。中時財經即時 ・ 21 小時前
託運行李「5大地雷」！地勤曝「這2款」出事航空公司不賠
新冠疫情解封後，進入後疫情時代，許多民眾恢復出國計畫時，當然免不了血拼，也會選擇託運行李，但並非所有物品都適合託運。一名地勤分享最常見的「五大託運行李地雷」，其中，軟布包/袋託運會有易損壞的風險，且大部分航空公司在運送條款中都有明確表示，並不對此類行李的損壞負責，建議選擇適當的行李包裝方式，並確保貴重物品始終隨身攜帶，才能讓原本的旅行更加順利。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
颱風假有望？鳳凰侵襲機率全台破7成 2縣市飆91％
鳳凰颱風明天（10日）起將北轉襲台，中央氣象署最快明發布海上颱風警報，周二（11日）發布陸警；要特別注意的是，颱風將與東北季風產生共伴效應，北部及東半部會出現劇烈降雨，中南部的風雨狀況則要視颱風未來路徑及強度而定。不少民眾關心會不會放颱風假，根據氣象署「120小時暴風圈侵襲機率」的預報，台灣本島都在70％以上，台南、澎湖更達91％；不過是否停班停課，將由各縣市政府依據風雨預報評估後決定。中時新聞網 ・ 8 小時前
為賺錢當車手遭逮⋯台南嬤帶「身障孫」淚求法官：我養7個！判決出爐
台南一名鄭姓婦人加入詐騙集團當車手遭逮，全案移送地檢署後，台南地院一審判刑10月有期徒刑；鄭婦認為判太重上訴，打出悲情牌，透露自己有7個孫子要照顧，其中一個還是身心障礙，二審法官仍維持原判，但緩刑5年，全案可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
「退化性脊椎滑脫」易腿麻、走不遠 醫：正確治療才能維持行走
【健康醫療網／記者陳靖安報導】退化性脊椎滑脫是常見於中老年人的脊椎問題，指的是，由於年齡增長導致脊椎結構退化，椎骨出現不正常的滑動移位。隨著年齡增長，脊椎骨頭之間的椎間盤軟骨，會逐漸磨損、變薄，韌帶和關節也會鬆弛，讓原本緊密排列的椎骨變得不穩定。 汐止國泰綜合醫院骨科主任暨國泰綜合醫院骨科主治醫師劉哲瑋指出，女性因停經後骨質流失，更容易發生此退化性改變，所以50歲以上女性發生脊椎滑脫的機率較男性高。 不是普通的下背痛！醫：脊椎滑脫可能壓迫坐骨神經 劉哲瑋醫師說明，滑脫最常見於腰椎（如第四、五節腰椎）承受壓力最大的部位，也可能發生在頸椎。由於脊椎不穩定，一些長輩會出現姿勢性下背痛、久站或坐後腰背痠痛，改變姿勢或休息後可能稍微舒緩。如果滑脫的椎骨，壓迫到附近的神經，還可能引起坐骨神經痛，表現為從臀部沿大腿、小腿往下的刺痛或麻木感，腿腳可能變得無力。 有些患者描述一站久或走遠路，腿就麻得走不動，必須停下休息（這稱為間歇性神經性跛行）。嚴重時，腳踝抬不太起來，甚至影響行走能力，連日常活動都受到限制。 保守治療無效要及時評估手術 微創脊椎手術減壓又穩定 輕微的脊椎滑脫，醫師通常會先以保守治療觀察健康醫療網 ・ 1 天前
老師高鐵上批改作業竟被嫌吵 乘客二度反應「請小力點」掀兩派論戰
[FTNN新聞網]實習記者呂洪瑋／綜合報導一名教師搭高鐵途中批改學生作業，卻因筆尖摩擦紙張的聲音被乘客提醒「可以改小聲一點嗎」，即使換筆、放輕力道仍再度...FTNN新聞網 ・ 1 天前
高雄租屋一個月7000元還包餐 屋主回應了
[NOWnews今日新聞]不少民眾都有租屋需求，在租屋網站常常尋找合適自己的房屋。不過也常常出現意想不到的房子，有網友在社群平台上發文表示「找房子遇到超瘋的…」，附圖看到一間在高雄市三民區博愛路一段的...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
旅客注意！高鐵新制明天上路 提早1小時以上搭車「先換票才能進站」
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導台灣高鐵提醒旅客，自明（10）日起，若持「對號座」車票提早超過1小時搭乘其他班次，必須先完成換票手續，否則將無法通...FTNN新聞網 ・ 4 小時前
桃園斥資3千萬打造旅遊新亮點「大湖之森步道」11月底開放
大棟山風景特定區於112年9月13日劃設，為提升大棟山風景特定區整體休憩品質，並強化步道串聯與導覽機能，桃園市政府向交通部觀光署爭取「桃園市大棟山風景特定區大湖之森自然步道周邊環境優化工程」，總經費3000萬元，已於今（114）年9月30日如期竣工，預計於11月底開放，為大棟山首條全新步道。桃園電子報 ・ 9 小時前
住宿最貴縣市不在台北！「超紅景點」崩壞現況曝光 她轟賴清德：國旅已進ICU
近年頻有「國旅挺不下去，不如出國」等討論聲，有網友7日在Threads上感嘆，清境變得更醜了，民宿招牌瘋狂破壞景觀，空租、夾娃娃機店、很多很醜的布條，「對不起，是我不好，配不上國旅，誰愛去就去吧」，底下有不少留言「心有戚戚焉」。總統賴清德7日宣布將設立觀光國家隊，並表示「人民有錢有閒了」，要引導到觀光旅遊。對此，立委王鴻薇大酸，在國旅進加護病房後，賴清德這才......風傳媒 ・ 1 天前
東森深度周報／「沒錢只好出國玩」成真 體檢國旅 到底貴什麼
東森深度周報／「沒錢只好出國玩」成真 體檢國旅 到底貴什麼EBC東森新聞 ・ 1 天前
自由行優惠瘋搶！旅行社吐內幕：年輕人買不起房「但一定要出國」
2025年ITF台北旅展11月7日至10日於南港展覽館一館舉行，台灣觀光協會指出，今年的旅遊模式更加多元，交通部也極力推廣深度旅遊，從飯店聯合券、自由行機加酒到主題式團體行程，皆呈現多元化趨勢。今（9）日是旅展第三天，在9天春節連假及普發一萬助攻下，買氣比去年同期成長許多；旅行社業者笑說，年輕人買不起房，但一定要出國，因為消費得起。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前